Ο Ζελένσκι δηλώνει ετοιμότητα για ναυτική εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος σήμερα, Τετάρτη, στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα. Η πρόταση αυτή βασίζεται σε ιδέες που έχουν παρουσιάσει η Αίγυπτος, η Ινδία και η Τουρκία, και ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι πλέον εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο των διεθνών συζητήσεων για τον πόλεμο, ο οποίος βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο του.

Οι προτάσεις για την εκεχειρία στη θάλασσα

Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Αίγυπτος, η Ινδία και η Τουρκία έχουν ήδη παρουσιάσει τις δικές τους εκδοχές για το πώς θα μπορούσε να αποκατασταθεί η ασφαλής ναυσιπλοΐα για τα εμπορικά πλοία στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια τέτοια συμφωνία.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να διασφαλίσει την ηρεμία, την ασφαλή ναυσιπλοΐα και την επισιτιστική ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα εφόσον η Ρωσία δείξει επίσης την ετοιμότητά της να προβεί σε πραγματικά βήματα προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. «Αναμένουμε την απάντηση της Ρωσίας. Η Ουκρανία είναι έτοιμη… να διασφαλίσει την ασφαλή ναυσιπλοΐα και την επισιτιστική ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να κάνει πραγματικά βήματα επίσης προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Πρέπει να αρχίσουμε από κάπου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Το πλαίσιο των συζητήσεων στα Ηνωμένα Έθνη

Οι δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου έγιναν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της «Πλατφόρμας της Κριμαίας» της Ουκρανίας. Αυτή η σύνοδος διεξάγεται στο περιθώριο της ετήσιας συνάντησης των παγκόσμιων ηγετών στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Επιπλέον, ο Ζελένσκι μίλησε πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία θα επικεντρωθεί στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο πόλεμος αυτός έχει εισέλθει πλέον στον πέμπτο χρόνο του, με τις διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης να συνεχίζονται.

Οι ουκρανικές ανησυχίες και οι πιέσεις για κατάπαυση πυρός

Η Ουκρανία εκφράζει φόβους ότι η Ρωσία ενδέχεται να σχεδιάζει να βομβαρδίσει με πυραύλους και drones τις εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης και θέρμανσης της χώρας κατά τη διάρκεια του επερχόμενου χειμώνα. Αυτή η ανησυχία εντείνει τις πιέσεις για την επίτευξη συμφωνιών κατάπαυσης πυρός.

Οι συμφωνίες αυτές θα είχαν ως στόχο να απαγορεύσουν τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών, αλλά και κατά της ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα. Η διακίνηση φορτίων στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή έχει σχεδόν παραλύσει, λόγω των έντονων επιθέσεων σε πλοία και λιμενικές υποδομές, οι οποίες προέρχονται και από τις δύο πλευρές των αντιμαχόμενων.

Επιπτώσεις στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια

Η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Οι κορυφαίοι εισαγωγείς σιταριού, οι οποίοι βρίσκονται σε χώρες της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας για την προμήθεια του σιταριού.

Αυτές οι χώρες αντιμετωπίζουν πλέον σημαντικές δυσκολίες στην εξασφάλιση των απαραίτητων προμηθειών τους, γεγονός που έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των παγκόσμιων τιμών του σιταριού. Η αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας κρίνεται ως ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης.

Διπλωματικές επαφές και ενδιαφέρον για αποκλιμάκωση

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται να μιλήσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αργότερα σήμερα, συνεχίζοντας τις διπλωματικές του προσπάθειες. Χθες, ο Ζελένσκι είχε συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία συζητήθηκε επίσης το ενδεχόμενο μιας εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ειδικά όσον αφορά στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους, μετά τη συνάντησή του με τον Σεργκέι Λαβρόφ, ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την επίτευξη μιας τέτοιας εκεχειρίας. Αυτό υποδηλώνει μια πιθανή προθυμία και από τις δύο πλευρές για βήματα προς την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Topontiki