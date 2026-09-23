Στελέχη κολοσσών της τεχνητής νοημοσύνης ενημερώνουν τον ΟΗΕ για τους κινδύνους της

Στελέχη κορυφαίων εταιρειών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι OpenAI, Anthropic και Hugging Face, αναμένεται να ενημερώσουν την Τετάρτη το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η ενημέρωση αυτή αφορά τους κινδύνους που συνδέονται με την ταχεία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με στόχο να αναδειχθούν οι πρακτικές απειλές που προκύπτουν από τις νέες τεχνολογίες.

Οι ανησυχίες για την ταχεία ανάπτυξη της ΤΝ

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας πραγματοποιείται εν μέσω προειδοποιήσεων σχετικά με τις ολοένα και πιο ισχυρές τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι προειδοποιήσεις αυτές τονίζουν ότι η ΤΝ θα μπορούσε στο μέλλον να αποκτήσει δυνατότητες αυτοβελτίωσης, περιορίζοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου ελέγχου. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία νέων απειλών για τη διεθνή ασφάλεια, θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ευρωπαίος διπλωμάτης, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι ο βασικός στόχος της συνεδρίασης είναι η ανάδειξη των πρακτικών κινδύνων που θα μπορούσε να προκαλέσει μια ενδεχόμενη απώλεια ελέγχου της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτή η απώλεια ελέγχου θα είχε επιπτώσεις τόσο στη διεθνή ασφάλεια όσο και στην ασφάλεια μεμονωμένων κρατών. Ο ίδιος διπλωμάτης έθεσε το κεντρικό ερώτημα: «Πρόκειται για ζητήματα που εμπίπτουν ξεκάθαρα στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας», και πρόσθεσε: «Το βασικό ερώτημα είναι εάν θα μπορούσαμε μια μέρα να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια κατάσταση όπου αλγόριθμοι που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους πυροδοτούν έναν πόλεμο. Αυτό βρίσκεται πραγματικά στον πυρήνα του ζητήματος».

Η πρόταση του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, αναμένεται να απευθύνει έκκληση στους ηγέτες. Η έκκληση αυτή αφορά την υιοθέτηση κοινών σημείων αναφοράς, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης. Επιπλέον, ο Άλτμαν θα καλέσει για την αξιολόγηση των δικλίδων ασφαλείας που εφαρμόζουν οι εταιρείες κατά την ανάπτυξη των συστημάτων τους.

Αυτές οι πληροφορίες δόθηκαν σε δημοσιογράφους την Τρίτη από στέλεχος της OpenAI. Η πρόταση του Σαμ Άλτμαν υπογραμμίζει την ανάγκη για διεθνή συνεργασία και κοινά πρότυπα, προκειμένου να διασφαλιστεί η υπεύθυνη ανάπτυξη και χρήση των τεχνολογιών ΤΝ, με γνώμονα την αποφυγή ανεπιθύμητων συνεπειών και απειλών.

Η συμμετοχή των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, πέραν των στελεχών των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, αναμένεται να τοποθετηθούν και τα 15 μέλη του Συμβουλίου. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, δύο χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του διεθνούς ανταγωνισμού στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ο CEO της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, και ο συνιδρυτής της Hugging Face, Κλεμάν Ντελάνγκ, πρόκειται να ενημερώσουν τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η παρουσία τους υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στο ζήτημα της ΤΝ και τις επιπτώσεις της στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή.

Της συνεδρίασης θα προεδρεύσει ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό. Η προεδρία της Γαλλίας σε αυτή τη σημαντική συζήτηση αναδεικνύει τον ρόλο που επιδιώκουν να διαδραματίσουν τα ευρωπαϊκά κράτη στη διαμόρφωση ενός πλαισίου για την ασφαλή και ελεγχόμενη εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς διαστάσεις του θέματος.

Ο διάλογος ΗΠΑ-Κίνας για την εθνική ασφάλεια

Ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν ήδη συζητήσει τη δημιουργία ενός συστήματος ειδοποίησης. Το σύστημα αυτό θα αφορά κοινούς στόχους και απειλές, με σκοπό την ενίσχυση της σταθερότητας και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Το προτεινόμενο σύστημα ειδοποίησης θα μπορούσε να καλύπτει και περιστατικά που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και φτάνουν σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας. Αυτή η πρωτοβουλία αναδεικνύει την αναγνώριση εκ μέρους των δύο μεγάλων δυνάμεων ότι η ΤΝ αποτελεί έναν παράγοντα με σημαντικές επιπτώσεις στην εθνική και διεθνή ασφάλεια, απαιτώντας συντονισμένες ενέργειες και διαύλους επικοινωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ότι «απορρίπτει κάθε».

Με πληροφορίες από: Topontiki