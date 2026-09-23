Νέες αποκαλύψεις για την πριγκίπισσα Νταϊάνα από τον αδελφό της

Νέες αποκαλύψεις σχετικά με την πριγκίπισσα Νταϊάνα αναμένονται με την κυκλοφορία του βιβλίου του αδελφού της, Ερλ Σπένσερ, με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister». Παρόλο που το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο σε λίγες ημέρες, αποσπάσματα έχουν ήδη δημοσιευθεί, προκαλώντας την αντίδραση του παλατιού στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι αποκαλύψεις, μέρη των οποίων δημοσίευσε η Daily Mail, εστιάζουν στη συμπεριφορά του βασιλιά Καρόλου, περιλαμβάνοντας δηλώσεις που φέρεται να έκανε στη Νταϊάνα πριν τον γάμο τους, καθώς και σχόλια προς τον ίδιο τον Ερλ Σπένσερ πριν από την κηδεία της αδελφής του.

Η αντίδραση του Μπάκιγχαμ και η επιμονή του Σπένσερ

Σε απάντηση στους ισχυρισμούς που περιέχονται στο βιβλίο, εκπρόσωπος του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι, ως αρχή, δεν σχολιάζουν βιβλία. Ωστόσο, πρόσθεσε πως «ο Μεγαλειότατος έχει επίγνωση ότι ο πόνος της απώλειας ενός αδελφού μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη με τρόπους που οι άλλοι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».

Ο Ερλ Σπένσερ, ενόψει της κυκλοφορίας του βιβλίου του, παραχώρησε συνέντευξη στο BBC, όπου επέμεινε ότι όλα όσα αναφέρει είναι αληθινά, παρά τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από τις αποκαλύψεις του.

Οι ισχυρισμοί για τη συμπεριφορά του Καρόλου

Σύμφωνα με τον Ερλ Σπένσερ, ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να συμπεριφερόταν «σαν να είχε κερδίσει το λαχείο» τις ώρες μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Ο αδελφός της Νταϊάνα κατηγορεί τον τότε πρίγκιπα της Ουαλίας ότι έδειχνε «απίστευτα ευδιάθετος» στο τηλέφωνο, λίγο μετά το τροχαίο δυστύχημα της πρώην συζύγου του στο Παρίσι.

Σε ένα απόσπασμα του βιβλίου, ο Σπένσερ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους ανθρώπους που με κάλεσαν, οι οποίοι ήταν συγκλονισμένοι και μετά βίας μπορούσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους και την πρόθεσή τους να βοηθήσουν, εκείνος ακουγόταν απίστευτα ευδιάθετος – σαν να είχε κερδίσει το λαχείο, θυμάμαι να σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή».

Οι σκέψεις του Σπένσερ για τα κίνητρα του Καρόλου

Ο Σπένσερ αναφέρει επίσης ότι ο Κάρολος τον ενημέρωσε ότι είχε ανακοινώσει τον θάνατο της μητέρας τους στον Γουίλιαμ και τον Χάρι νωρίς εκείνο το πρωί, στα υπνοδωμάτιά τους στο Μπαλμόραλ. Ο Ερλ Σπένσερ περιγράφει την επικοινωνία ως «παράξενα ψυχρή και αντικειμενική, δεδομένου του μεγέθους της τραγωδίας».

Κοιτάζοντας πίσω, ο Σπένσερ υποψιάζεται ότι η πρώτη σκέψη του πρίγκιπα πρέπει να ήταν περισσότερο το πώς αυτό το γεγονός θα μπορούσε να τον απελευθερώσει ώστε να παντρευτεί τη γυναίκα που αγαπούσε, παρά η απώλεια μιας γυναίκας που δεν αγαπούσε. Επιπλέον, σε συνέντευξη που έδωσε στη Λόρα Κούνσμπεργκ του BBC, ο Ερλ Σπένσερ επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό ότι ο Κάρολος τού είπε, μετά τον θάνατο της Νταϊάνα: «Θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα».

Με πληροφορίες από: jenny.gr