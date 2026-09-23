Η Ολλανδία επιστρέφει στη Eurovision παρά τη συμμετοχή του Ισραήλ

Η Ολλανδία θα συμμετάσχει τελικά στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για το 2027. Την ανακοίνωση αυτή έκανε η δημόσια τηλεόραση της χώρας, η NPO, δηλώνοντας ότι δεν προβληματίζεται από τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την αποχώρηση του προηγούμενου τηλεοπτικού φορέα από τη διοργάνωση, ο οποίος είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις.

Η επιστροφή της Ολλανδίας στον διαγωνισμό

Η δημόσια τηλεόραση της Ολλανδίας, η NPO, θα αναλάβει την ευθύνη για τη μετάδοση του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision το 2027, σηματοδοτώντας την επιστροφή της χώρας στη διοργάνωση. Η NPO παίρνει τη σκυτάλη από το κανάλι Avrotros, το οποίο επί πολλά χρόνια ήταν ο υπεύθυνος φορέας για την επιλογή της ολλανδικής συμμετοχής και τη μετάδοση του διαγωνισμού.

Η απόφαση της NPO να συμμετάσχει στον διαγωνισμό του 2027 έρχεται σε αντίθεση με την προηγούμενη στάση του Avrotros. Η δημόσια τηλεόραση της Ολλανδίας έχει δηλώσει ρητά ότι η συμμετοχή του Ισραήλ δεν αποτελεί πλέον παράγοντα προβληματισμού για τη δική της συμμετοχή, επιτρέποντας έτσι την επανένταξη της χώρας στη μουσική αυτή εκδήλωση.

Η ανακοίνωση της NPO και η διαδικασία επιλογής

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η NPO ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ολλανδική δημόσια τηλεόραση θα συμμετάσχει και πάλι στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με έναν Ολλανδό καλλιτέχνη». Αυτή η δήλωση επιβεβαιώνει την πρόθεση της χώρας να εκπροσωπηθεί ενεργά στον διαγωνισμό.

Για τη διασφάλιση της ορθής διαδικασίας, η NPO γνωστοποίησε ότι «μια ανεξάρτητη ομάδα ειδικών θα επιβλέψει προσεκτικά τη διαδικασία επιλογής του καλλιτέχνη». Επιπλέον, η δημόσια τηλεόραση της Ολλανδίας πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), η οποία διοργανώνει τη Eurovision, «έχει λάβει σημαντικά μέτρα σχετικά με τους κανονισμούς του Διαγωνισμού», γεγονός που ενδεχομένως συνέβαλε στην απόφαση της NPO.

Η προηγούμενη αποχώρηση της Avrotros

Η απόφαση της NPO να συμμετάσχει στον διαγωνισμό έρχεται σε συνέχεια της αποχώρησης του καναλιού Avrotros τον Αύγουστο. Το Avrotros, το οποίο είχε μακρά ιστορία στην επιλογή της ολλανδικής συμμετοχής και τη μετάδοση του διαγωνισμού, είχε ανακοινώσει την απόσυρσή του από τη διοργάνωση.

Ο λόγος της αποχώρησης του Avrotros ήταν η εκτίμηση ότι η Eurovision δεν μπορούσε πλέον να θεωρηθεί «ουδέτερη» πολιτικά. Το κανάλι είχε εκφράσει την ανησυχία του για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι το Ισραήλ «συνεχίζει την επιχείρηση γενοκτονίας του στην Παλαιστίνη». Αυτή η θέση οδήγησε στην απόφαση του Avrotros να μην συμμετάσχει περαιτέρω στη διοργάνωση.

Τα «ανάμικτα συναισθήματα» και το αίτημα της NPO

Παρά την απόφασή της να συμμετάσχει, η NPO παραδέχτηκε στην ανακοίνωσή της ότι ο διαγωνισμός προκαλεί «ανάμικτα συναισθήματα» στην Ολλανδία. Αυτή η παραδοχή υποδηλώνει την ύπαρξη διαφορετικών απόψεων εντός της χώρας σχετικά με τη διοργάνωση και τη συμμετοχή της.

Στο πλαίσιο αυτό, η δημόσια τηλεόραση της Ολλανδίας ανέφερε ότι «ζήτησε ρητά από την EBU να προβάλει ξανά τον ενωτικό χαρακτήρα του φεστιβάλ». Το αίτημα αυτό υπογραμμίζει την επιθυμία της NPO να επικεντρωθεί η διοργάνωση στις αρχικές της αξίες της ενότητας και της μουσικής, πέρα από τις πολιτικές εντάσεις που έχουν ανακύψει.

Με πληροφορίες από: Reader