Ο Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Δεν είμαστε τρομοκράτες, αλλά θύματα»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, απηύθυνε ομιλία στην 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός ηγέτης τόνισε ότι το Ιράν έχει υπάρξει θύμα τρομοκρατίας, απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό της χώρας του ως τρομοκρατικής. Η ομιλία του σημαδεύτηκε επίσης από την αποχώρηση της αμερικανικής αντιπροσωπείας από την αίθουσα.

Η απάντηση στις κατηγορίες Τραμπ

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν ξεκίνησε την ομιλία του με άμεση αναφορά στην ομιλία που είχε πραγματοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ την Τρίτη. «Είχα ετοιμάσει μια ομιλία για να σας παρουσιάσω χθες», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος, προσθέτοντας: «(Τότε), ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μας χαρακτήρισε τρομοκράτες».

Στη συνέχεια, ο Μασούντ Πεζεσκιάν αντέκρουσε τις κατηγορίες, υπογραμμίζοντας τη θέση του Ιράν ως θύματος. «Έχουμε υπάρξει θύματα τρομοκρατίας», είπε χαρακτηριστικά, διαχωρίζοντας τη θέση της χώρας του από τους χαρακτηρισμούς που της αποδόθηκαν.

Οι εικόνες και οι αναφορές στα θύματα

Κατά τις πρώτες στιγμές της ομιλίας του, ο Ιρανός ηγέτης προέβη σε μια συμβολική κίνηση, σηκώνοντας μια εικόνα του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αλί Χαμενεΐ. Ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο κτήμα του στην Τεχεράνη, γεγονός που συνέβη την πρώτη ημέρα της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν.

Επιπλέον, ο πρόεδρος Πεζεσκιάν κρατούσε φωτογραφίες παιδιών που είχαν σκοτωθεί σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε σε σχολείο. Με αυτόν τον τρόπο, θέλησε να αναδείξει τις ανθρώπινες απώλειες και τις συνέπειες των επιθέσεων που έχουν πλήξει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Τα ευρήματα της αποστολής του ΟΗΕ

Οι δηλώσεις του Ιρανού προέδρου έρχονται σε συνέχεια των ευρημάτων μιας διερευνητικής αποστολής του ΟΗΕ για το Ιράν. Η αποστολή αυτή είχε δηλώσει νωρίτερα τον ίδιο μήνα ότι διέθετε βάσιμους λόγους να πιστεύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν πίσω από δύο στρατιωτικές επιθέσεις που είχαν στόχο ένα σχολείο και μια αθλητική εγκατάσταση στο Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια αποστολή, οι εν λόγω επιθέσεις συνιστούσαν εγκλήματα πολέμου. Τα ευρήματα αυτά προσδίδουν περαιτέρω βάρος στους ισχυρισμούς του προέδρου Πεζεσκιάν περί τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον της χώρας του.

Η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών

Την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση για να υποστηρίξει τον πόλεμό του κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι εμπόδισε την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ είχε προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να «εξολοθρεύσει την Ισλαμική Δημοκρατία» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η αντίδραση της αμερικανικής αντιπροσωπείας στην ομιλία του Πεζεσκιάν ήταν άμεση και εμφανής. Μόλις ο Ιρανός πρόεδρος ανέβηκε στο βήμα για να μιλήσει, η αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών αποχώρησε από την αίθουσα, σηματοδοτώντας την ένταση στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν αναφέρθηκε επίσης στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας του. Δήλωσε ότι το Ιράν χρειάζεται ειρηνική πυρηνική ενέργεια. Ο Ιρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η ανάγκη της χώρας του δεν αφορά την απόκτηση πυρηνικής βόμβας, αλλά την αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς.

Με πληροφορίες από: Topontiki