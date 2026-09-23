Νέα πλήγματα του Ισραήλ στη Γάζα με τέσσερις νεκρούς: Στόχος φερόμενα στελέχη της Χαμάς

Αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας οδήγησαν στον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων Παλαιστινίων σήμερα, Τετάρτη (23/9). Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) ισχυρίστηκε ότι οι επιχειρήσεις του στόχευαν τη Χαμάς, ενώ το σιωνιστικό κράτος δήλωσε ρητά ότι μία από τις επιθέσεις είχε ως συγκεκριμένο στόχο τον υπεύθυνο οικονομικών της οργάνωσης. Τα πλήγματα αυτά σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, προκαλώντας παράλληλα και τραυματισμούς σε άλλα άτομα που βρίσκονταν στις πληγείσες περιοχές.

Θανατηφόρο πλήγμα στη Χαν Γιούνις

Σύμφωνα με δηλώσεις που προέρχονται από τοπικούς υγειονομικούς αξιωματούχους, δύο από τους Παλαιστίνιους που έχασαν τη ζωή τους ήταν ο Οσάμα Αμπού Χάτερ και ο Μοχάμαντ Αμπού Ελουάν. Οι δύο άνδρες σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα ισραηλινού αεροπορικού πλήγματος, το οποίο έπληξε ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στη δυτική Χαν Γιούνις.

Η Χαν Γιούνις αποτελεί μια σημαντική περιοχή και βρίσκεται στο νότιο τμήμα του θύλακα της Γάζας. Οι ίδιες πηγές από τους υγειονομικούς πρόσθεσαν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της συγκεκριμένης επίθεσης, δύο ακόμη άνθρωποι υπέστησαν τραυματισμούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν για περίθαλψη.

Ο στόχος των οικονομικών της Χαμάς

Το σιωνιστικό κράτος ανακοίνωσε επισήμως ότι μία από τις αεροπορικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν είχε ως βασικό στόχο τον υπεύθυνο οικονομικών της Χαμάς, Μοχάμαντ Αμπού Ελουάν. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και καταζητούμενος εγκληματίας πολέμου, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μαζί με τον υπουργό Άμυνας, Ίσραελ Κατς, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό αυτό, επιβεβαιώνοντας τις λεπτομέρειες.

Στην ανακοίνωσή τους, οι δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Μοχάμαντ Αμπού Ελουάν ήταν ένα υψηλόβαθμο μέλος της Χαμάς, κατέχοντας τη θέση του επικεφαλής του οικονομικού της τμήματος. Η εξάλειψή του, όπως επισημάνθηκε από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Άμυνας, πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Χαν Γιούνις, όπου και δέχθηκε το πλήγμα.

Η κοινή δήλωση Νετανιάχου και Κατς

Η κοινή δήλωση που εκδόθηκε από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς περιείχε σαφείς αναφορές στις στρατηγικές προθέσεις του Ισραήλ. Οι δύο αξιωματούχοι εξέφρασαν τον έπαινό τους προς τον IDF και όλες τις δυνάμεις που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση, αναγνωρίζοντας την αποτελεσματικότητά τους.

Επιπλέον, ένα κεντρικό μήνυμα της δήλωσης ήταν η ακόλουθη φράση: «Δεν θα επιτρέψουμε στη Χαμάς να ξαναχτίσει την ισχύ της και δεν θα σταματήσουμε έως ότου η Χαμάς να μην υπάρχει πια στη Γάζα». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σταθερή και αποφασιστική θέση του Ισραήλ απέναντι στην οργάνωση, δηλώνοντας τη μηδενική ανοχή στην ανασυγκρότησή της.

Πλήγματα σε Γάζα και Ντέιρ Αλ-Μπάλαχ

Πέρα από τα θλιβερά γεγονότα που σημειώθηκαν στη Χαν Γιούνις, Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δύο ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστά ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Αυτές οι πρόσθετες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαφορετικές και διακριτές τοποθετήσεις εντός της Λωρίδας της Γάζας.

Συγκεκριμένα, τα πλήγματα αυτά έλαβαν χώρα στην Πόλη της Γάζας και στην Ντέιρ Αλ-Μπάλαχ, περιοχές οι οποίες βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Με την προσθήκη αυτών των περιστατικών, ο συνολικός απολογισμός των νεκρών για σήμερα, Τετάρτη (23/9), ανήλθε σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, επιβεβαιώνοντας την κλιμάκωση των επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από: Reader