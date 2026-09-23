Επεισόδια και δακρυγόνα στη Μαδρίτη για την έξωση 88χρονης ανάπηρης γυναίκας

Επεισόδια σημειώθηκαν στη Μαδρίτη κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για την εντολή έξωσης σε μια 88χρονη ηλικιωμένη γυναίκα με αναπηρία. Δυνάμεις καταστολής συγκρούστηκαν με εκατοντάδες διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή Ρετίρο, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την τέταρτη απόπειρα εκτέλεσης της έξωσης. Η δικαστική εντολή εκτελέστηκε τελικά το πρωί της Τετάρτης, εν μέσω ρίψης δακρυγόνων.

Η υπόθεση της Μαρικάρμεν και η αύξηση του ενοικίου

Η υπόθεση αφορά τη Μαρικάρμεν, μια γυναίκα που πρόκειται να γίνει 88 ετών και φέρει 50% αναπηρία. Η Μαρικάρμεν κατοικούσε στο ίδιο διαμέρισμα στην περιοχή Ρετίρο της Μαδρίτης από το 1956, δηλαδή για 71 χρόνια. Η έξωση της Μαρικάρμεν αποτελούσε την τέταρτη προσπάθεια εκτέλεσης της δικαστικής εντολής, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη διαμάχη γύρω από την υπόθεση.

Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν ένας κατασκευαστής αγόρασε το κτίριο στο οποίο διέμενε η Μαρικάρμεν. Της προσφέρθηκε η δυνατότητα να αγοράσει το διαμέρισμά της έναντι 247.000 ευρώ, ένα ποσό που κρίθηκε αδύνατο να καταβληθεί από μια συνταξιούχο. Στη συνέχεια, το ενοίκιό της αυξήθηκε δραματικά, από 500 ευρώ σε 1.650 ευρώ το μήνα.

Η οικονομική δυσχέρεια και η αγνοημένη προσφορά

Η Μαρικάρμεν λαμβάνει κρατική σύνταξη ύψους 1.350 ευρώ. Η διαφορά των 1.150 ευρώ, που προέκυπτε από το νέο ενοίκιο των 1.650 ευρώ έναντι της σύνταξής της των 1.350 ευρώ, καθιστούσε την κάλυψη του ποσού αδύνατη για την ηλικιωμένη γυναίκα, οδηγώντας την σε οικονομικό αδιέξοδο.

Ένας ανώνυμος, «εξέχων» συγγραφέας προσφέρθηκε να καλύψει αυτή τη διαφορά των 1.150 ευρώ επ' αόριστον. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η προσφορά αυτή αγνοήθηκε από τους αρμόδιους φορείς, αφήνοντας τη Μαρικάρμεν αντιμέτωπη με την έξωση.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και επεισόδια

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην περιοχή Ρετίρο, πολλοί από αυτούς από τη διάρκεια της νύχτας, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την εκτέλεση της έξωσης. Στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν ενεργά ακτιβιστές από τα σωματεία ενοικιαστών τόσο της Μαδρίτης όσο και της Βαρκελώνης, ενώ το παρόν έδωσαν και γνωστές προσωπικότητες, δείχνοντας την υποστήριξή τους στην Μαρικάρμεν.

Στη διαμαρτυρία συμμετείχαν ο ηθοποιός Κάρλος Μπαρδέμ και η τραγουδίστρια και ηθοποιός Άνα Μπελέν. Οι δυνάμεις καταστολής, στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν την πρόσβαση της δικαστικής επιτροπής στο κτίριο, προχώρησαν σε επανειλημμένες βολές δακρυγόνων. Αυτό οδήγησε σε ακραίες σκηνές βίας και σε συγκρούσεις με τους συγκεντρωμένους διαδηλωτές, οι οποίοι προσπαθούσαν να εμποδίσουν την εκτέλεση της εντολής.

Αντιδράσεις και συνθήματα

Πίσω από την κλειδωμένη πόρτα του κτιρίου, επιπλέον διαδηλωτές είχαν καταλάβει τη σκάλα που οδηγούσε στο διαμέρισμα της Μαρικάρμεν. Οι γείτονες της ηλικιωμένης γυναίκας έδειξαν την αλληλεγγύη τους, μοιράζοντας σνακ και προσφέροντας τη χρήση των μπάνιων τους στους συγκεντρωμένους.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Η σοφίτα της Αγιούσο για τη Μαρικάρμεν». Το σύνθημα αυτό αποτελεί αναφορά στο σκάνδαλο που αφορά τη φερόμενη αγορά ενός διαμερίσματος αξίας 6,3 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφερειακή πρόεδρο της Μαδρίτης, Ιζαμπέλ Ντίαζ Αγιούσο, το οποίο χρησιμοποιείται ως προσωρινό γραφείο και φέρεται να αγοράστηκε με δημόσιο χρήμα.

Με πληροφορίες από: Reader