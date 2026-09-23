Τσουχτερά πρόστιμα στη Σιγκαπούρη για δυνατή μουσική στα λεωφορεία

Νέους αυστηρούς κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς θέσπισε η Σιγκαπούρη, προβλέποντας τσουχτερά πρόστιμα για τους επιβάτες που προκαλούν όχληση. Οι ποινές αφορούν συμπεριφορές όπως η αναπαραγωγή μουσικής σε υψηλή ένταση ή η χρήση ανοιχτής ακρόασης στο τηλέφωνο, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο ευχάριστου περιβάλλοντος για όλους τους χρήστες.

Οι νέες ρυθμίσεις έρχονται να αντιμετωπίσουν την ενοχλητική συνήθεια ορισμένων συνεπιβατών να μην σέβονται τον κοινόχρηστο χώρο, κάτι που αποτελεί καθημερινή πηγή δυσαρέσκειας για πολλούς.

Οι νέοι κανόνες στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Η Σιγκαπούρη προχώρησε στη θέσπιση νόμου που επιβάλλει πρόστιμα σε επιβάτες λεωφορείων οι οποίοι βάζουν δυνατά τη μουσική ή μιλούν στο τηλέφωνο σε ανοιχτή ακρόαση. Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στον περιορισμό των ενοχλητικών συνηθειών που παρατηρούνται συχνά στα μέσα μαζικής μεταφοράς, διασφαλίζοντας μια πιο ήρεμη και ευχάριστη εμπειρία για όλους.

Η Αρχή Χερσαίων Μεταφορών (LTA), η οποία είναι υπεύθυνη για τις δημόσιες συγκοινωνίες στη Σιγκαπούρη, ανακοίνωσε τις νέες ποινές. Σύμφωνα με την LTA, τα μέσα μαζικής μεταφοράς αποτελούν κοινόχρηστο χώρο και η συμβολή κάθε επιβάτη είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος μετακίνησης που χαρακτηρίζεται από ευγένεια και ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Ποιες συμπεριφορές τιμωρούνται

Οι νέες διατάξεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών που κρίνονται ως ενοχλητικές για τους υπόλοιπους επιβάτες. Συγκεκριμένα, προβλέπονται πρόστιμα για όσους τοποθετούν τα πόδια τους στα καθίσματα, αναπαράγουν μουσική σε υψηλή ένταση, πετούν σκουπίδια ή καταναλώνουν φαγητό και ποτό μέσα στο λεωφορείο.

Για αυτές τις παραβάσεις, οι επιβάτες ενδέχεται να κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο που φτάνει έως και τα 500 δολάρια Σιγκαπούρης (SGD), ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 350 ευρώ. Αυτά τα μέτρα στοχεύουν στην ενίσχυση του σεβασμού προς τον κοινόχρηστο χώρο και τους συνεπιβάτες.

Οι ποινές για σοβαρότερες παραβάσεις

Πέρα από τις παραπάνω συμπεριφορές, ο νόμος προβλέπει ακόμα πιο αυστηρές ποινές για σοβαρότερες παραβάσεις που ενέχουν κίνδυνο ή προκαλούν σημαντική ζημιά. Ειδικότερα, η πρόκληση κινδύνου για τους υπόλοιπους επιβάτες ή η «ρύπανση οποιουδήποτε τμήματος» λεωφορείου ή άλλης υποδομής των μέσων μαζικής μεταφοράς, θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρές πράξεις.

Για αυτές τις πιο σοβαρές παραβάσεις, το προβλεπόμενο πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 5.000 δολάρια Σιγκαπούρης (SGD), δηλαδή περίπου 3.500 ευρώ. Οι ποινές αυτές υπογραμμίζουν την αποφασιστικότητα των αρχών να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την καθαριότητα των δημόσιων συγκοινωνιών.

Ευθυγράμμιση με τους υφιστάμενους κανόνες

Οι νέες ποινές που θεσπίστηκαν για τα λεωφορεία της Σιγκαπούρης ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους ήδη ισχύοντες κανόνες που εφαρμόζονται στο δίκτυο του μετρό της χώρας. Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει τη συνοχή και την ομοιομορφία στην εφαρμογή των κανονισμών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η επέκταση των μέτρων αυτών στα λεωφορεία δείχνει τη δέσμευση των αρχών για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευγένειας και σεβασμού σε ολόκληρο το δίκτυο των δημόσιων συγκοινωνιών, προάγοντας την αρμονική συνύπαρξη των επιβατών.

Με πληροφορίες από: Reader