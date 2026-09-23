Συντριβή εκπαιδευτικού αεροσκάφους της RAF στην Ουαλία: Τραυματίες οι δύο πιλότοι

Δύο πιλότοι της Βασιλικής Αεροπορίας της Βρετανίας (RAF) εκτοξεύτηκαν επιτυχώς με αλεξίπτωτα από το εκπαιδευτικό τους αεροσκάφος, λίγο πριν αυτό συντριβεί στην Ουαλία. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Πενκαρνισιόγκ του Άνγκλεσι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Οι δύο πιλότοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα, ενώ στο σημείο της πτώσης έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης και διασωστικά συνεργεία.

Το περιστατικό και η άμεση αντίδραση

Η συντριβή αφορούσε ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου Hawk T2, το οποίο ανήκει στη δύναμη της RAF. Το αεροπλάνο φέρεται να κατέρρευσε μετά την αναχώρησή του από την κοιλάδα της RAF, που βρίσκεται στο νησί του Άνγκλεσι. Η άμεση αντίδραση των πιλότων, οι οποίοι πραγματοποίησαν επείγουσα εκτόξευση, αποδείχθηκε σωτήρια.

Αυτόπτες μάρτυρες που βρέθηκαν στην περιοχή δήλωσαν ότι είδαν τους δύο πιλότους να εκτοξεύονται από το αεροσκάφος λίγο πριν αυτό χτυπήσει στο έδαφος. Η αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας επιβεβαίωσε τις μαρτυρίες αυτές, επισημαίνοντας την ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκαν τα γεγονότα και την ανάγκη για άμεση επέμβαση.

Η κατάσταση των πιλότων και οι πρώτες πληροφορίες

Μετά την εκτόξευσή τους, οι δύο πιλότοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας της Βόρειας Ουαλίας, νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα. Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί άλλες ζημιές σε περιουσίες ή τραυματισμοί σε κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, γεγονός που αποδίδεται στην απομακρυσμένη φύση του σημείου της πτώσης.

Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και έχει κληθεί να προβεί σε επίσημες δηλώσεις. Αναμένεται να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στη συντριβή του εκπαιδευτικού αεροσκάφους, καθώς και για την πορεία της υγείας των πιλότων.

Επιχειρήσεις διάσωσης και έκτακτης ανάγκης

Στο σημείο της συντριβής, το οποίο βρίσκεται κοντά στην κοιλάδα της RAF στο Άνγκλεσι, έχει αναπτυχθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Ελικόπτερα της Ακτοφυλακής και του Αεροπορικού Ασθενοφόρου της Ουαλίας πραγματοποιούν πτήσεις πάνω από την περιοχή, συνδράμοντας στις προσπάθειες των επίγειων συνεργείων.

Επιπλέον, έχουν κινητοποιηθεί οι υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης της Βόρειας Ουαλίας, η υπηρεσία ασθενοφόρων της Ουαλίας, καθώς και το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Υγείας. Όλες αυτές οι δυνάμεις συνεργάζονται στενά για την ασφάλεια της περιοχής, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.

Μαρτυρίες και εικόνες από το σημείο

Οι αυτόπτες μάρτυρες παρείχαν σημαντικές πληροφορίες για την εξέλιξη του περιστατικού. Ένας από αυτούς περιέγραψε ότι είδε το τζετ να τυλίγεται στις φλόγες αμέσως μετά την απογείωσή του, ενώ ακολούθησαν δύο δυνατοί κρότοι, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Οι εικόνες που έχουν γίνει γνωστές από το σημείο της συντριβής είναι ενδεικτικές της σφοδρότητας της πτώσης.

Από το σημείο της συντριβής υψώνεται ένα τεράστιο σύννεφο πυκνού καπνού, το οποίο είναι ορατό από μεγάλη απόσταση. Αυτό το οπτικό στοιχείο επιβεβαιώνει την έκταση του συμβάντος και την ανάγκη για προσεκτική διαχείριση της κατάστασης από τις αρμόδιες αρχές.

Κλήση προς το κοινό

Λόγω της συνεχιζόμενης επιχείρησης και για λόγους ασφαλείας, η αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας απηύθυνε αυστηρή έκκληση προς το κοινό. Ζητήθηκε από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή του Πενκαρνισιόγκ του Άνγκλεσι μέχρι νεωτέρας. Η τήρηση αυτής της οδηγίας είναι κρίσιμη για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του έργου των σωστικών συνεργείων και των ερευνητικών ομάδων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader