Το νέο σχέδιο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για την ανάκαμψη της Γάζας

Ένα ολοκληρωμένο εξάμηνο σχέδιο για την ανάκαμψη της Γάζας, συνολικού ύψους 2,45 δισ. δολαρίων, παρουσιάζει σήμερα, Τετάρτη, το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Το σχέδιο περιλαμβάνει 66 επιμέρους έργα, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από την προσωρινή στέγαση των εκτοπισμένων και την απομάκρυνση των ερειπίων, μέχρι την αποκατάσταση των νοσοκομείων και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Ωστόσο, η χρηματοδότηση για την υλοποίηση αυτών των έργων δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί.

Η φιλοσοφία του νέου σχεδίου

Η τωρινή πρόταση διαφέρει σημαντικά από εκείνη που είχε περιγράψει δημόσια ο Τραμπ τον Φεβρουάριο του 2025. Τότε, είχε προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την «ιδιοκτησία» της Γάζας στο πλαίσιο της ανοικοδόμησής της, κάνοντας λόγο για μετατροπή της περιοχής στη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», σε συνδυασμό με την απομάκρυνση Παλαιστινίων από τον θύλακα.

Αντίθετα, το σχέδιο που αποκαλύπτεται τώρα αναφέρει ότι η ανάκαμψη πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό παλαιστινιακή καθοδήγηση και να βασίζεται στην «παλαιστινιακή ιδιοκτησία». Η πρόταση αυτή είναι αποτέλεσμα ενός έτους εργασίας δεκάδων ανθρώπων, τόσο από το Συμβούλιο Ειρήνης, στο οποίο συμμετέχουν 28 χώρες, όσο και από την παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση.

Έργα υποδομών και ανθρώπινης ανάπτυξης

Το σχέδιο προβλέπει δαπάνες για την προσωρινή στέγαση, την απομάκρυνση ερειπίων, τις επισκευές νοσοκομείων, την οικονομική ανάκαμψη και την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας. Τα 66 έργα κατανέμονται σε έξι τομείς: ανάπτυξη υποδομών, ανθρώπινη ανάπτυξη, οικονομική επιτάχυνση, ψηφιακό μετασχηματισμό, νομικές υποθέσεις, καθώς και ειρήνη και ασφάλεια.

Οι υποδομές απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του εξαμηνιαίου προγράμματος, με περίπου 1 δισ. δολάρια. Συγκεκριμένα, προβλέπονται 400 εκατ. δολάρια για προσωρινά καταλύματα, τα οποία θα είναι μονωμένα προκατασκευασμένα. Επίσης, 275 εκατ. δολάρια έχουν προϋπολογιστεί για την απομάκρυνση ερειπίων και μη εκραγέντων πυρομαχικών, ενώ 50 εκατ. δολάρια θα διατεθούν για την αποκατάσταση των νοσοκομείων. Το σχέδιο περιλαμβάνει ακόμη την εγκατάσταση 25.000 φορητών συστημάτων ηλιακής ενέργειας, την επισκευή συνοριακών περασμάτων και την αποκατάσταση βασικών δικτύων κοινής ωφέλειας, όπως αυτά του ηλεκτρισμού και της ύδρευσης.

Μέτρα ασφαλείας και οικονομική επιτάχυνση

Σημαντικό μέρος του σχεδίου αφορά και την ασφάλεια, με προβλεπόμενες δαπάνες ύψους περίπου 885 εκατ. δολαρίων. Από αυτά, 275 εκατ. δολάρια προορίζονται για τη δημιουργία μόνιμης εγκατάστασης στη Ράφα, η οποία θα μπορεί να φιλοξενεί έως 5.000 μέλη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης. Επιπλέον, 140 εκατ. δολάρια θα διατεθούν για τη στρατολόγηση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης.

Προβλέπονται επίσης 120 εκατ. δολάρια για την κινητοποίηση της παλαιστινιακής αστυνομίας, ενώ 20 εκατ. δολάρια θα διατεθούν για ένα πρόγραμμα εξαγοράς και ασφαλούς καταστροφής όπλων και πυρομαχικών. Στο πλαίσιο της άμεσης προτεραιότητας για τη μετακίνηση των εκτοπισμένων από τις σκηνές, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σχεδιάζουν μια πιλοτική «Εμιρατινή Γειτονιά» στη Ράφα, με δυνατότητα στέγασης 50.000 ανθρώπων και ανεξάρτητες υποδομές.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και μακροπρόθεσμη ανάκαμψη

Το σχέδιο δεν περιορίζεται μόνο στην ανθρωπιστική βοήθεια και τις υποδομές, αλλά επεκτείνεται και στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την οικονομική επιτάχυνση. Περιλαμβάνει τη δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας, ενός συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών, την ανάπτυξη δικτύου 4G και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης. Επιπλέον, προβλέπονται χρηματοδοτήσεις για την επανεκκίνηση μικρών επιχειρήσεων και τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου για τη Γάζα.

Αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης δήλωσε πως «το σχέδιο δείχνει πώς μπορεί να στηθεί μια κυβέρνηση από το μηδέν, μια οικονομία μέσα από τα συντρίμμια και μια περιοχή μέσα από την καταστροφή». Το σχέδιο αποτιμά τις υλικές ζημιές στη Γάζα σε 35,2 δισ. δολάρια και υπολογίζει ότι η πλήρης ανάκαμψη και ανοικοδόμηση θα απαιτήσει περίπου 71,4 δισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader