Ο Χαβιέρ Μιλέι χόρεψε με μαθητές εβραϊκού σχολείου στη Νέα Υόρκη

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, πραγματοποίησε επίσκεψη σε εβραϊκό σχολείο στο Φαρ Ρόκαγουεϊ του Κουίνς, στη Νέα Υόρκη. Ο Αργεντινός πρόεδρος, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τιμήθηκε για τη σταθερή του υποστήριξη προς το Ισραήλ και την εβραϊκή κοινότητα. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με έναν «εκρηκτικό» χορό του Μιλέι μαζί με τους μαθητές του σχολείου.

Η επίσκεψη στη Νέα Υόρκη και η τιμητική διάκριση

Ο Χαβιέρ Μιλέι επέλεξε να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της Yeshiva Darchei Torah, ενός εβραϊκού σχολείου που βρίσκεται στην περιοχή Φαρ Ρόκαγουεϊ του Κουίνς, στη Νέα Υόρκη. Η παρουσία του εκεί εντάχθηκε στο πλαίσιο της παραμονής του στην αμερικανική μεγαλούπολη, όπου συμμετέχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αργεντινός πρόεδρος έλαβε μια σημαντική διάκριση. Του απονεμήθηκε το βραβείο «Ohev Israel», μια τιμητική αναγνώριση που στα εβραϊκά σημαίνει «Αυτός που αγαπά το Ισραήλ». Η βράβευση αυτή αποτελεί αναγνώριση της αταλάντευτης στάσης του Μιλέι υπέρ του Ισραήλ και της εβραϊκής κοινότητας.

Ομιλία και δηλώσεις στήριξης

Πριν από την απονομή του βραβείου και την αποχώρησή του, ο Χαβιέρ Μιλέι απηύθυνε ομιλία στους μαθητές του εβραϊκού σχολείου. Η ομιλία του πραγματοποιήθηκε στα ισπανικά, τη μητρική του γλώσσα, και επικεντρώθηκε στη σημασία των σχέσεων με την εβραϊκή κοινότητα και το κράτος του Ισραήλ.

Ο Αργεντινός πρόεδρος έχει εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή του προς το Ισραήλ. Από την ανάληψη των καθηκόντων του, έχει καταστήσει σαφή την πρόθεσή του να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ του Μπουένος Άιρες και της ισραηλινής κυβέρνησης, καθώς και με την εβραϊκή κοινότητα σε διεθνές επίπεδο.

Ξέφρενος χορός με τους μαθητές

Η επίσκεψη του Χαβιέρ Μιλέι στο εβραϊκό σχολείο δεν περιορίστηκε μόνο στις επίσημες διαδικασίες και τις ομιλίες. Λίγο πριν την αναχώρησή του, ο Αργεντινός πρόεδρος αποφάσισε να συμμετάσχει στους πανηγυρισμούς μαζί με τους μαθητές, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Μιλέι δείχνει τον ίδιο να αποχωρεί από το σχολείο μέσα σε ενθουσιώδη ατμόσφαιρα. Ο «εκρηκτικός» Μιλέι χόρευε και χοροπηδούσε μαζί με τους μαθητές, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη θέρμη και ενθουσιασμό, ολοκληρώνοντας την επίσκεψη με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Η σταθερή υποστήριξη του προέδρου

Η στάση του Χαβιέρ Μιλέι απέναντι στο Ισραήλ και την εβραϊκή κοινότητα είναι σταθερή και έχει εκδηλωθεί ποικιλοτρόπως. Η βράβευσή του με το «Ohev Israel» στη Νέα Υόρκη αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση αυτής της πολιτικής του.

Οι προσπάθειες για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ Αργεντινής και Ισραήλ, καθώς και η υποστήριξη της εβραϊκής κοινότητας παγκοσμίως, αποτελούν βασικό πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί ο Αργεντινός πρόεδρος από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Με πληροφορίες από: Newsit