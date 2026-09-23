Ο Εμανουέλ Μακρόν παρασημοφόρησε τους Μάρτιν Σκορσέζε και Ρόμπερτ Ντε Νίρο στη Νέα Υόρκη

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρασημοφόρησε χθες βράδυ στη Νέα Υόρκη δύο σημαντικές προσωπικότητες του αμερικανικού κινηματογράφου, τον Μάρτιν Σκορσέζε και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Η τιμητική διάκριση αποδόθηκε για την «αφοσίωσή τους στον κινηματογράφο και τη διαφύλαξή του», όπως ανέφερε ένας από τους συμμετέχοντες στην τελετή. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρουσίας του Γάλλου προέδρου στην πόλη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Τιμητική διάκριση για τον Μάρτιν Σκορσέζε

Ο 83χρονος σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε έλαβε το παράσημο του Μεγάλου Αξιωματικού του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής. Η βράβευση αυτή αναγνωρίζει την πολυετή προσφορά του στον κινηματογράφο, καθώς έχει αφιερώσει δεκαετίες στην αποκατάσταση της παγκόσμιας κινηματογραφικής κληρονομιάς.

Παράλληλα, ο Σκορσέζε έχει διαρκώς υποστηρίξει τον ανεξάρτητο κινηματογράφο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρηση και εξέλιξη της τέχνης αυτής. Η συνεισφορά του θεωρείται κομβική για το παγκόσμιο κινηματογραφικό στερέωμα.

Η αναγνώριση του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο επίσης 83χρονος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο τιμήθηκε με το παράσημο του Αξιωματικού της Λεγεώνας της Τιμής. Η διάκριση αυτή του απονεμήθηκε για «την αφοσίωσή του στην οπτικοακουστική εκπαίδευση και στην ανεξάρτητη οπτικοακουστική δημιουργία».

Ο Ντε Νίρο έχει μακρά και επιτυχημένη συνεργασία με τον Μάρτιν Σκορσέζε, έχοντας συμπρωταγωνιστήσει σε δέκα ταινίες μεγάλου μήκους. Μεταξύ αυτών των ταινιών συγκαταλέγονται κλασικά έργα όπως «Ο Ταξιτζής» και «Τα Καλά Παιδιά», που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η τελετή στην Villa Albertine

Η ειδική τελετή παρασημοφόρησης έλαβε χώρα στην Villa Albertine, ένα σημαντικό πολιτιστικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα της Γαλλίας. Το ίδρυμα αυτό λειτουργεί ως τμήμα της γαλλικής πρεσβείας της Γαλλίας στις ΗΠΑ και βρίσκεται στην καρδιά του Μανχάταν, προσφέροντας ένα ιδανικό πλαίσιο για την εκδήλωση.

Μεταξύ των διακεκριμένων καλεσμένων που παρευρέθηκαν στην τελετή ήταν και ο διάσημος ηθοποιός Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος παρακολούθησε την απονομή των παρασήμων στους δύο θρύλους του κινηματογράφου.

Το πλαίσιο της επίσκεψης του Μακρόν και η Σύνοδος Lumière

Ο Γάλλος πρόεδρος βρέθηκε στη Νέα Υόρκη με αφορμή τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η παρασημοφόρηση των Σκορσέζε και Ντε Νίρο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στήριξης του κινηματογράφου από τη Γαλλία.

Προηγουμένως, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε συνδιοργανώσει τη Σύνοδο Κορυφής Lumière στις 7 Σεπτεμβρίου. Η σύνοδος αυτή πραγματοποιήθηκε στο Σεν Πολ ντε Βανς, στη νότια Γαλλία, με στόχο την υποστήριξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Η βιομηχανία αυτή αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, καθώς απειλείται από την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και την επέκταση των πλατφορμών streaming.

Σχετικά με τη Σύνοδο Lumière, ο Μάρτιν Σκορσέζε είχε εκφράσει την άποψή του πριν από τη συνάντηση, δηλώνοντας ότι «είναι η συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο που όλοι χρειαζόμαστε». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία των πρωτοβουλιών για τη διαφύλαξη του κινηματογράφου σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών.

Με πληροφορίες από: Topontiki