Η Τουρκία ενισχύει τις ναυτικές της δυνατότητες με drones στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο

Η Τουρκία προχωρά στην ενσωμάτωση του συστήματος sonoboy μέσω του ειδικού pod ASELBUOY από το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar TB3. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί την επέκταση των ναυτικών φιλοδοξιών της Άγκυρας στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, έναν τομέα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν αποκλειστικά επανδρωμένος. Η εξέλιξη αυτή, η οποία δοκιμάστηκε επιτυχώς στην άσκηση «Θαλασσόλυκος», αναμένεται να μεταβάλει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, θέτοντας νέες προκλήσεις για τις ελληνικές ανθυποβρυχιακές δυνατότητες.

Επέκταση ναυτικών δυνατοτήτων με μη επανδρωμένα συστήματα

Η πρόσφατη ανακοίνωση σχετικά με την ενσωμάτωση του συστήματος sonoboy, δηλαδή των ακουστικών σημαδούρων, μέσω του pod ASELBUOY από το Bayraktar TB3, καταδεικνύει ότι οι ναυτικές επιχειρήσεις της Άγκυρας δεν περιορίζονται πλέον στις κλασικές αποστολές επιτήρησης και προσβολής επιφανείας. Αυτές οι αποστολές εκτελούνταν μέχρι τώρα από το ελικοπτεροφόρο ή μίνι αεροπλανοφόρο TCG Anadolu, με την Τουρκία να διευρύνει πλέον το πεδίο δράσης των μη επανδρωμένων της συστημάτων.

Πλέον, η Τουρκία επεκτείνει τις φιλοδοξίες της στην κρίσιμη σφαίρα του ανθυποβρυχιακού πολέμου, ένα πεδίο που απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό και τεχνογνωσία. Το παιχνίδι στη θάλασσα αλλάζει με ρυθμούς που συχνά ξεπερνούν τις προβλέψεις των στρατιωτικών επιτελείων, καθώς η εξέλιξη των μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων πέρασε από την εποχή της απλής αναγνώρισης σε εκείνη της κρούσης, και τώρα, φτάνει σε επίπεδα εξειδικευμένου ναυτικού πολέμου.

Δοκιμές στην άσκηση «Θαλασσόλυκος»

Οι νέες αυτές δυνατότητες δεν αποτελούν απλώς θεωρίες επί χάρτου, αλλά έχουν δοκιμαστεί στην πράξη. Κατά τη διάρκεια των μεγάλων ναυτικών ασκήσεων, και ειδικότερα μέσα από τις επιχειρησιακές δοκιμές στην άσκηση «Θαλασσόλυκος» (Denizkurdu), τα Bayraktar TB3 υποβλήθηκαν σε απαιτητικές συνθήκες, αποδεικνύοντας τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες.

Εκεί, τα ναυτικά drones απέδειξαν στην πράξη ότι μπορούν να επιχειρούν αποτελεσματικά από τα περιορισμένα καταστρώματα πλοίων αμφίβιας επίθεσης. Οι αποστολές που εκτέλεσαν περιλάμβαναν από ναυτικές βολές ακριβείας με πυρομαχικά MAM-L μέχρι δοκιμές ζεύξης δεδομένων και συνεργασίας με επιφανειακά μη επανδρωμένα σκάφη, όπως τα Albatros-S, επιβεβαιώνοντας την ευελιξία και την αποτελεσματικότητά τους.

Το σύστημα ASELBUOY pod και η λειτουργία των sonoboy

Η εξέλιξη αυτή επισφραγίστηκε με την αποκάλυψη του συστήματος ASELBUOY pod. Αυτό το pod επιτρέπει στο Bayraktar TB3 να μεταφέρει και να απελευθερώνει ακουστικές σημαδούρες, γνωστές ως sonoboy. Η τοποθέτηση αυτού του εξοπλισμού στα φτερά ή την άτρακτο του drone σημαίνει πρακτικά ότι η πλατφόρμα αυτή μπορεί πλέον να «ακούσει» τον βυθό, προσφέροντας μια νέα διάσταση στην υποθαλάσσια επιτήρηση.

Τα sonoboy λειτουργούν ως τα αυτιά στον υποθαλάσσιο χώρο, συλλέγοντας τα ακουστικά κύματα. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζουν το ίχνος των υποβρυχίων και μεταδίδουν τα δεδομένα πίσω στον σταθμό ελέγχου ή σε άλλα συνεργαζόμενα μέσα επιφανείας και αέρος. Αυτή η ικανότητα παρέχει κρίσιμες πληροφορίες, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες εντοπισμού και παρακολούθησης υποβρυχίων.

Πλεονεκτήματα των drones στον ανθυποποβρυχιακό πόλεμο

Το ερώτημα που εύλογα γεννάται είναι κατά πόσο ένα μη επανδρωμένο μέσο μπορεί να φέρει εις πέρας μια τόσο απαιτητική αποστολή όπως ο ανθυποβρυχιακός πόλεμος. Η απάντηση βρίσκεται σε συγκεκριμένα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα drones. Αυτά περιλαμβάνουν την αυτονομία τους, η οποία επιτρέπει μακρά παραμονή στην περιοχή ενδιαφέροντος, με τον χρόνο να ξεπερνά τις 24 ώρες. Επιπλέον, τα drones δεν διακινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές σε ζώνες υψηλής απειλής, προσφέροντας ένα σημαντικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα.

Ο ανθυποβρυχιακός πόλεμος θεωρείται ανέκαθεν από τους πιο σύνθετους κλάδους των ναυτικών επιχειρήσεων. Απαιτεί υπομονή, τεράστιο όγκο δεδομένων, συνδυασμό αισθητήρων και, πάνω απ’ όλα, άμεση αντίδραση μόλις εντοπιστεί ο στόχος, διότι το υποβρύχιο αποτελεί το απόλυτο όπλο αιφνιδιασμού. Η ενσωμάτωση των drones σε αυτόν τον τομέα αναμένεται να προσφέρει νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, αλλάζοντας τα δεδομένα στον υποθαλάσσιο χώρο.

Με πληροφορίες από: Enikos