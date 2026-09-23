Η Γαλλία υποδέχεται τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ για την πρώτη επίσημη επίσκεψη ποντίφικα μετά το 2008

Η Γαλλία βρίσκεται σε πυρετό προετοιμασιών για την υποδοχή του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψη ποντίφικα στη χώρα έπειτα από 18 χρόνια, καθώς η τελευταία αντίστοιχη επίσκεψη είχε λάβει χώρα το 2008. Στο κέντρο του Παρισιού, ένας μεγάλος λευκός θόλος έχει ήδη στηθεί, σηματοδοτώντας την έναρξη των εκδηλώσεων.

Ο θόλος αυτός προορίζεται για τη μεγάλη υπαίθρια λειτουργία που θα τελέσει ο Πάπας στην Πλας ντε λα Κονκόρντ και στα παρακείμενα Ηλύσια Πεδία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Η τετραήμερη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, του πρώτου Αμερικανού ποντίφικα, του οποίου η γιαγιά από την πλευρά του πατέρα γεννήθηκε στη Γαλλία, αναμένεται να απασχολήσει το ιστορικά καθολικό, αλλά πλέον ολοένα και πιο κοσμικό, γαλλικό κράτος.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης στο Παρίσι

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί τον Πάπα στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Μετά τη συνάντηση, ο Λέων ΙΔ΄ θα μεταβεί στην έδρα της UNESCO, όπου αναμένεται να αναφερθεί στους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, ένα από τα κεντρικά θέματα της ατζέντας του.

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο ποντίφικας θα επισκεφθεί την Παναγία των Παρισίων, τον ιστορικό καθεδρικό ναό που υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά το 2019. Το βράδυ της Παρασκευής, ο Πάπας θα προσευχηθεί μαζί με δεκάδες χιλιάδες νέους Καθολικούς, ηλικίας 17 έως 35 ετών, σε στάδιο που βρίσκεται έξω από το Παρίσι, ολοκληρώνοντας το πρώτο σκέλος της επίσκεψής του στην πρωτεύουσα.

Κρίσιμα ζητήματα στην ατζέντα του ποντίφικα

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επίσκεψής του, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ αναμένεται να ασχοληθεί με μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα και την Καθολική Εκκλησία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η σεξουαλική κακοποίηση από κληρικούς, ένα θέμα που έχει προκαλέσει εκτεταμένες συζητήσεις και προβληματισμούς.

Επιπλέον, ο ποντίφικας θα θίξει τους κινδύνους που εγκυμονεί η τεχνητή νοημοσύνη, την παγκόσμια μεταναστευτική κρίση και το ζήτημα της ειρήνης στην Ευρώπη. Οι δηλώσεις και οι τοποθετήσεις του σε αυτά τα θέματα αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το κοινό και τους διεθνείς παρατηρητές.

Λειτουργίες και συναντήσεις με το κοινό

Το Σάββατο, ο Πάπας πρόκειται να συναντήσει μετανάστες, δίνοντας έμφαση στην ανθρωπιστική διάσταση της επίσκεψής του. Στη συνέχεια, θα τελέσει τη μεγάλη απογευματινή λειτουργία στην Πλας ντε λα Κονκόρντ, για την οποία έχουν ήδη εγγραφεί περίπου 600.000 άνθρωποι, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της προσέλευσης των πιστών.

Την Κυριακή, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα μεταβεί στη Λούρδη, έναν τόπο ιδιαίτερης σημασίας για την Καθολική παράδοση, όπου, σύμφωνα με αυτήν, η Παναγία εμφανίστηκε το 1858 στην Μπερναντέτ Σουμπιρούς. Εκεί, ο ποντίφικας θα τελέσει λειτουργία σε χωράφι κοντά στο σπήλαιο και θα συναντήσει ιδιωτικά επτά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς.

Το τελευταίο σκέλος και η θρησκευτική εικόνα της Γαλλίας

Το τελευταίο σκέλος της επίσκεψης του Πάπα στη Γαλλία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στην πόλη Μετς, η οποία βρίσκεται στη βορειοανατολική Γαλλία. Εκεί, ο Πάπας θα τελέσει μία ακόμη λειτουργία, ολοκληρώνοντας το τετραήμερο πρόγραμμά του.

Η Γαλλία, αν και ιστορικά καθολική, έχει γίνει ολοένα και πιο κοσμική. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε πέρυσι, περίπου το 5% των 69 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας εκκλησιάζεται τακτικά. Η χώρα έχει κατοχυρώσει στο Σύνταγμά της το δικαίωμα στην άμβλωση και έχει εγκρίνει την υποβοηθούμενη θνησιμότητα για ορισμένους ασθενείς. Παρά τη μείωση των βαπτίσεων βρεφών τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται αύξηση στις βαπτίσεις ενηλίκων, με χιλιάδες ανθρώπους να επιλέγουν να ασπαστούν την Καθολική πίστη.

Με πληροφορίες από: Topontiki