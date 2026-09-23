Η συνάντηση Τραμπ-Σι στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο οι εμπορικές συμφωνίες και η τεχνητή νοημοσύνη

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ φθάνει σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στην Ουάσιγκτον, σηματοδοτώντας την πρώτη του επίσκεψη στην αμερικανική πρωτεύουσα έπειτα από περισσότερο από μία δεκαετία. Η επίσημη επίσκεψη έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 25 Σεπτεμβρίου, με την κορυφαία συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να έχει οριστεί για την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια σειρά από συμφωνίες που είτε καθυστέρησαν είτε δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, καθώς και στον στρατηγικό διάλογο για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η επίσημη υποδοχή και οι προσδοκίες

Σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό, ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να υποδεχθεί προσωπικά τον Κινέζο ηγέτη στην αεροπορική βάση Άντριους. Το ίδιο βράδυ της Πέμπτης, μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο προς τιμήν του Κινέζου προέδρου.

Πίσω από τις τιμές της υποδοχής, ωστόσο, βρίσκεται ένας δύσκολος κατάλογος συμφωνιών που είτε καθυστέρησαν είτε δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, με την Ουάσιγκτον να ζητεί χειροπιαστές παραχωρήσεις και το Πεκίνο να παζαρεύει χρόνο, τεχνολογία και πρόσβαση στις αγορές.

Οι δεσμεύσεις από την προηγούμενη συνάντηση

Η προηγούμενη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών είχε λάβει χώρα τον Μάιο στο Πεκίνο, όπου είχαν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο «εποικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας». Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, είχε προβλεφθεί και η δημιουργία ενός Συμβουλίου Εμπορίου, με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Επιπλέον, είχε συμφωνηθεί αμοιβαία μείωση δασμών σε προϊόντα συνολικής αξίας 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, τέσσερις μήνες αργότερα, η εικόνα της εφαρμογής αυτών των δεσμεύσεων παρουσιάζει σημαντικές ανισότητες, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο πλευρές.

Καθυστερήσεις σε αγροτικά προϊόντα και αεροσκάφη

Ένα από τα βασικά σημεία των συμφωνιών του Μαΐου αφορούσε τη δέσμευση της Κίνας να αγοράζει τουλάχιστον 17 δισεκατομμύρια δολάρια αμερικανικών αγροτικών προϊόντων ετησίως, πέραν των ήδη συμφωνημένων ποσοτήτων σόγιας. Παρά τη δέσμευση αυτή, το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας εκτιμά ότι οι συνολικές εισαγωγές θα φθάσουν μόλις τα 21,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό αρκετά χαμηλότερο από τον αρχικό στόχο των περίπου 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στα χαρτιά παραμένει και η πολυσυζητημένη αγορά 200 αεροσκαφών Boeing, καθώς, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οι συνομιλίες προχωρούν, μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημες παραγγελίες. Αντίστοιχα, τεχνικά εμπόδια εξακολουθούν να περιορίζουν τις αμερικανικές εξαγωγές βοδινού στην κινεζική αγορά, με το Associated Press να χαρακτηρίζει την εφαρμογή των συμφωνιών του Μαΐου ως «έργο σε εξέλιξη».

Ο κρίσιμος διάλογος για την τεχνητή νοημοσύνη

Ακόμη πιο δύσκολη στην ατζέντα των συνομιλιών είναι η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και τους προηγμένους ημιαγωγούς. Η συμφωνία του Μαΐου προέβλεπε τη διεξαγωγή διαλόγου για την τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο μέχρι πρόσφατα είχε σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος σε αυτό το μέτωπο. Η Ουάσιγκτον προτείνει τώρα τη δημιουργία ενός μηχανισμού άμεσης ειδοποίησης για περιστατικά τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη ανησυχία για το θέμα.

Την παραμονή της άφιξης του Σι, η κινεζική εταιρεία Alibaba παρουσίασε τον επεξεργαστή Zhenwu V900, τον οποίο χαρακτηρίζει ως τον ισχυρότερο κινεζικό επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ανακοίνωσε σχέδια για την ανάπτυξη ενός μοντέλου έως 10 τρισεκατομμυρίων παραμέτρων. Η ανακοίνωση αυτή υπογραμμίζει ότι, παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ, το Πεκίνο επιταχύνει την προσπάθεια για τεχνολογική αυτονόμηση, εντείνοντας τον ανταγωνισμό στον τομέα.

Μήνυμα καλής θέλησης και οι προοπτικές της συνάντησης

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, το Πεκίνο έστειλε ήδη ένα πρώτο μήνυμα καλής θέλησης, επιβάλλοντας ελέγχους στις εξαγωγές δύο ακόμη χημικών ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή φαιντανύλης. Ωστόσο, αυτή η κίνηση χαρακτηρίζεται περισσότερο ως περιορισμένη παραχώρηση παρά ως μια μεγάλη συμφωνία που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά το κλίμα των σχέσεων.

Η πιθανότερη εξέλιξη από τη συνάντηση των δύο ηγέτων στην Ουάσιγκτον είναι μία παράταση της εύθραυστης εμπορικής εκεχειρίας, καθώς και η συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τα ανοιχτά ζητήματα, χωρίς να αναμένονται άμεσες, ριζικές αλλαγές στις διμερείς σχέσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki