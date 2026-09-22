Ο Ζελένσκι επαναλαμβάνει την ετοιμότητα για τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ. Η δήλωση αυτή έγινε μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία συζητήθηκε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών. Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Η συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ στη Νέα Υόρκη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 40 λεπτά και χαρακτηρίστηκε από τον Ζελένσκι ως «θετική και παραγωγική».

Πριν από τη συνάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι ο ίδιος και ο Ουκρανός ομόλογός του θα συζητούσαν μια «λύση» για τον τερματισμό του πολέμου. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο ηγέτες εξέτασαν «πιθανά βήματα αποκλιμάκωσης που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για τη διπλωματία».

Το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε την ετοιμότητά του να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι έτοιμος οποιαδήποτε στιγμή» και πρόσθεσε ότι «όλοι πρέπει να κινηθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η ελπίδα του Κιέβου είναι πως η Ουάσινγκτον θα βρει τον τρόπο να οδηγήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οποιαδήποτε μορφή διαπραγμάτευσης από τη ρωσική πλευρά θα αποτελούσε σήμα ότι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν, όπως δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης.

Συζητήσεις για «ενεργειακή εκεχειρία»

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ ήταν το ενδεχόμενο μιας «ενεργειακής κατάπαυσης του πυρός» με τη Ρωσία. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεν θα έβαζαν στο στόχαστρο τις ενεργειακές υποδομές της άλλης.

Ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για οποιαδήποτε μορφή «ενεργειακής εκεχειρίας» με τη Ρωσία. Ωστόσο, τόνισε ότι δεν έγινε συζήτηση για μονομερή διακοπή των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

Οι δηλώσεις Τραμπ για τον Πούτιν και τα πλήγματα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, «είναι πρόθυμος» να συμμετάσχει σε μια συνάντηση για να λήξει ο πόλεμος. Αυτή η δήλωση έγινε πριν από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι τα πλήγματα εντός του ρωσικού εδάφους, στα διυλιστήρια της χώρας, αποτελούν ένα «σοβαρό πλήγμα» τόσο για τους Ρώσους όσο και για την τιμή του ντίζελ.

Το ζήτημα των πυραύλων αναχαίτισης

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι δεν έλαβε «συγκεκριμένη απάντηση» από τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προμήθευαν την Ουκρανία με επιπλέον πυραύλους αναχαίτισης. Παρά την απουσία άμεσης δέσμευσης σε αυτό το ζήτημα, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι το κλίμα της συζήτησης ήταν «θετικό».

Επίσης, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η ομάδα του θα «εργαστεί πάνω σε αυτό» το ζήτημα των πυραύλων αναχαίτισης, υποδηλώνοντας τη συνέχιση των προσπαθειών για την εξασφάλιση της απαραίτητης στρατιωτικής βοήθειας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, News.gr, Ieidiseis