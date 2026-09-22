Ιράν: Οι όροι της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ και οι δηλώσεις Τραμπ

Τους όρους που θέτει για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ φέρεται να μετέφερε στην αμερικανική πλευρά ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τις συνομιλίες, εκτιμώντας πως οι δύο πλευρές θα καταλήξουν τελικά σε μια συμφωνία.

Οι προϋποθέσεις της Τεχεράνης για τα Στενά

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη, παρουσιάστηκαν οι προϋποθέσεις της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Τα Στενά αυτά αποτελούν κομβικό σημείο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τη μεταφορά πετρελαίου, γεγονός που καθιστά το ζήτημα της λειτουργίας τους ιδιαίτερα σημαντικό για την ευρύτερη περιοχή και τις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των όρων που τέθηκαν περιλαμβάνονται η άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, η άμεση αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα της «αντίστασης». Οι τρεις αυτές βασικές προϋποθέσεις συνδέονται άμεσα με το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού.

Διπλωματική κινητικότητα και συνομιλίες

Νέα διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, με φόντο τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία Ουάσινγκτον και Τεχεράνη επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, παρά τη συνεχιζόμενη ένταση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες την Τρίτη, χαρακτηρίζοντας την επαφή «πολύ καλή». Ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους κατά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι οι συνομιλίες είχαν ολοκληρωθεί περίπου μία ώρα νωρίτερα και είχαν διαρκέσει τρεις ώρες. Μάλιστα, μια νέα επαφή έχει προγραμματιστεί «στο πολύ κοντινό μέλλον».

Η αισιοδοξία του Αμερικανού προέδρου

Αργότερα, μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πιθανότητα συμφωνίας. «Θεωρώ πως θα επιτευχθεί διευθέτηση» με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι Ιρανοί «θέλουν να συνομιλήσουν» με τις ΗΠΑ και ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται. «Θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας. Συνομιλούν μαζί μας, ακόμη και σήμερα συνομίλησαν μαζί μας…», συνέχισε ο Τραμπ, τονίζοντας τη σημασία του διαλόγου.

Το ζήτημα των πυρηνικών όπλων

Παρά την αισιοδοξία για τις συνομιλίες, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη σταθερή θέση των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. «Αλλά δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε… Και το καταλαβαίνουν αυτό… Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ κάλεσε τους ηγέτες να παραμείνουν «ενωμένοι στην άσκηση πίεσης στο Ιράν». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την προσπάθεια της Ουάσινγκτον να διασφαλίσει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, παρά τη διπλωματική κινητικότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit