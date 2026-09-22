Επτά νεκροί και δεκάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα από τον τυφώνα Ντουτζουάν στην Ιαπωνία

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε ακόμη αγνοούνται στην Ιαπωνία, εξαιτίας του περάσματος του τυφώνα Ντουτζουάν. Το ισχυρό καιρικό φαινόμενο προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά, κυρίως σε περιοχές κοντά στην πρωτεύουσα Τόκιο. Οι ιαπωνικές αρχές, σε συνεργασία με την εταιρεία ηλεκτρισμού Tepco, προχώρησαν σε νεότερη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, καθώς ο τυφώνας απομακρύνεται σταδιακά.

Οι ανθρώπινες απώλειες και οι έρευνες

Οι τελευταίες πληροφορίες από τις ιαπωνικές αρχές επιβεβαιώνουν τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων ως αποτέλεσμα του περάσματος του τυφώνα Ντουτζουάν. Συγκεκριμένα, πέντε από τα θύματα εντοπίστηκαν στον νομό Τσίμπα, μια περιοχή που βρίσκεται ανατολικά του Τόκιο και επλήγη ιδιαίτερα από το φαινόμενο. Επιπρόσθετα, δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον νομό Καναγκάουα, ο οποίος βρίσκεται νοτιοδυτικά της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

Παράλληλα με τις καταγεγραμμένες απώλειες, πέντε άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στην ευρύτερη περιοχή κοντά στο Τόκιο. Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό έξι ανθρώπων που αγνοούνται συγκεκριμένα έπειτα από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις του τυφώνα.

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και υλικές ζημιές

Οι επιπτώσεις του τυφώνα Ντουτζουάν ήταν ιδιαίτερα αισθητές στην ηλεκτροδότηση, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Σύμφωνα με την εταιρεία ηλεκτρισμού Tepco, 58.000 νοικοκυριά στον νομό Τσίμπα έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Πέρα από τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ο τυφώνας προκάλεσε και σημαντικές υλικές ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Οι αρχές ανέφεραν ότι περισσότερες από 460 κατοικίες στην πληγείσα περιοχή του νομού Τσίμπα έχουν υποστεί βλάβες, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω του το πέρασμα του τυφώνα.

Προληπτικά μέτρα και ακυρώσεις πτήσεων

Πριν από την άφιξη του τυφώνα Ντουτζουάν, οι ιαπωνικές αρχές είχαν λάβει εκτεταμένα προληπτικά μέτρα για την προστασία του πληθυσμού. Ειδικότερα, πάνω από 1,6 εκατομμύρια κάτοικοι του Τόκιο και των γειτονικών περιοχών είχαν κληθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ακολουθώντας τις οδηγίες για εκκένωση, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω κινδύνων.

Ο αντίκτυπος του τυφώνα επεκτάθηκε και στις αεροπορικές μετακινήσεις, οδηγώντας στη ματαίωση περισσότερων από 275 πτήσεων, επηρεάζοντας έτσι χιλιάδες ταξιδιώτες. Μετά την απομάκρυνση του τυφώνα προς τα βορειοανατολικά της χώρας, η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας προχώρησε στην άρση ή την υποβάθμιση των περισσότερων προειδοποιήσεων που είχαν εκδοθεί για ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις, σηματοδοτώντας μια σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

Το φαινόμενο των τυφώνων στην Ιαπωνία και η κλιματική αλλαγή

Η Ιαπωνία αποτελεί μια χώρα που πλήττεται συχνά από τυφώνες, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους του τέλους του καλοκαιριού και των αρχών του φθινοπώρου. Αυτή η περιοδικότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο χαρακτηριστικό για την περιοχή, με τους κατοίκους να είναι συχνά αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις τους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της συχνότητας, της έντασης και της καταστροφικότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων. Αυτή η επιστημονική παρατήρηση υπογραμμίζει την ευρύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σε σχέση με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις φυσικές καταστροφές παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από: Reader, News.gr