Δημοσκόπηση MRB: Οι πολίτες ζητούν άμεσο τερματισμό των πολέμων και ευέλικτη πολιτική με τη Ρωσία

Η επιθυμία των πολιτών για άμεσο τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και το Ιράν, καθώς και η προτίμηση για ευέλικτες σχέσεις με τη Ρωσία, καταγράφονται σε νέα δημοσκόπηση της MRB που διενεργήθηκε για λογαριασμό του OPEN. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν μια σαφή τάση της κοινής γνώμης προς την αποκλιμάκωση των εντάσεων και την αναθεώρηση της εξωτερικής πολιτικής. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκτιμούν επίσης ότι η Τεχεράνη διαθέτει το ηθικό πλεονέκτημα στην αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Προτεραιότητα στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 65,5%, τάσσεται υπέρ μιας άμεσης συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Αυτή η θέση διατηρείται ακόμη και στην περίπτωση που η Ουκρανία χρειαστεί να παραχωρήσει ένα μεγάλο μέρος των εδαφών της. Αντίθετα, ένα μικρότερο ποσοστό, συγκεκριμένα το 15,4%, πιστεύει ότι ο πόλεμος θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την τελική επικράτηση της Ουκρανίας και την πλήρη αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από τα ουκρανικά εδάφη. Το 19,1% των συμμετεχόντων δήλωσε «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Επιπλέον, οι απαντήσεις σχετικά με τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρέχει στρατιωτική και οικονομική στήριξη στην Ουκρανία, είναι ενδεικτικές. Το 55% των πολιτών δηλώνει ότι διαφωνεί με αυτή την πολιτική. Αναλυτικότερα, το 37,7% εκφράζει «σίγουρα διαφωνία» και το 17,3% «μάλλον διαφωνία». Από την άλλη πλευρά, το 35,8% συμφωνεί με την ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία, με το 14,6% να δηλώνει «σίγουρα» και το 21,2% «μάλλον». Ένα ποσοστό 9,2% δεν έλαβε θέση επί του θέματος.

Διαφοροποίηση ανά κομματική προτίμηση για την Ουκρανία

Η στάση απέναντι στη στρατιωτική και οικονομική στήριξη της Ουκρανίας παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ανάλογα με την κομματική προτίμηση των ερωτηθέντων, όπως καταγράφεται στη δημοσκόπηση. Μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, το ποσοστό όσων τάσσονται θετικά στη στήριξη ανέρχεται στο 56,6%. Στο ΠΑΣΟΚ, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 43,8%, ενώ στην ΕΛΑΣ διαμορφώνεται στο 29,2%. Οι ψηφοφόροι της ΕΛΠΙΔΑ εμφανίζουν ποσοστό 10%, ενώ του ΚΚΕ 9,3%. Στην Ελληνική Λύση, το ποσοστό είναι 26,6%, και στην Πλεύση Ελευθερίας 46,9%. Τέλος, στους αναποφάσιστους, το ποσοστό που συμφωνεί με τη στήριξη της Ουκρανίας είναι 31,4%.

Ευέλικτη πολιτική της Ελλάδας έναντι της Ρωσίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών σχετικά με την άποψη ότι «η Ελλάδα έπρεπε να είχε ακολουθήσει μια πιο ευέλικτη πολιτική στον πόλεμο της Ουκρανίας, ώστε να μη διαρρήξει τους δεσμούς της με τη Ρωσία». Με αυτή τη θέση συμφωνεί η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, φτάνοντας το 59,6% του συνόλου. Πιο συγκεκριμένα, το 35,6% δηλώνει ότι «σίγουρα συμφωνεί» και το 24% ότι «μάλλον συμφωνεί». Αντίθετα, το 30% των πολιτών διαφωνεί με αυτή την προσέγγιση, ενώ ένα ποσοστό 10,4% δεν απάντησε στο ερώτημα.

Η συμφωνία με την ανάγκη για μια πιο ευέλικτη ελληνική πολιτική έναντι της Ρωσίας διαφοροποιείται επίσης ανάλογα με την κομματική ταυτότητα. Μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, το 44,9% συμφωνεί με αυτή την άποψη. Στο ΠΑΣΟΚ, το ποσοστό ανέρχεται στο 60,9%, ενώ στην ΕΛΑΣ φτάνει το 71,5%. Η ΕΛΠΙΔΑ καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό συμφωνίας με 86,1%, ακολουθούμενη από το ΚΚΕ με 62,2%. Στην Ελληνική Λύση, το 76,6% των ψηφοφόρων συμφωνεί, και στην Πλεύση Ελευθερίας το 57,4%. Τέλος, στους αναποφάσιστους, το ποσοστό που τάσσεται υπέρ μιας ευέλικτης πολιτικής είναι 46,6%.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το πυρηνικό ζήτημα

Ανάλογη εικόνα με αυτή που καταγράφεται για τον πόλεμο στην Ουκρανία παρατηρείται και στα ερωτήματα που αφορούν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι πολίτες εκφράζουν την προτίμησή τους για αποκλιμάκωση και διάλογο. Συγκεκριμένα, στο δίλημμα για το εάν πρέπει να συνεχιστεί η σύγκρουση μέχρι το Ιράν να δεχθεί συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα ή να σταματήσει η σύγκρουση και στη συνέχεια να αρχίσει συζήτηση για τα πυρηνικά, η συντριπτική πλειοψηφία, σε ποσοστό 74,2%, επιλέγει τη δεύτερη εκδοχή. Αναλυτικότερα, το 46,2% απαντά ότι «σίγουρα» πρέπει να σταματήσει η σύγκρουση και κατόπιν να συζητηθεί το πυρηνικό ζήτημα.

Επιπλέον, όσον αφορά τη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση θεωρούν ότι η Τεχεράνη έχει το ηθικό πλεονέκτημα. Αυτή η άποψη υπογραμμίζει την ευρύτερη τάση των πολιτών να αναζητούν λύσεις που βασίζονται στην αποκλιμάκωση και τον διάλογο στις διεθνείς σχέσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki