Αποκαλύψεις FT: Ρωσικός μηχανισμός παρέκαμψε τις κυρώσεις, διακινώντας 6,9 δισ. μέσω διεθνών τραπεζών

Ένας περίπλοκος μηχανισμός παράκαμψης των δυτικών κυρώσεων αποκαλύφθηκε, με την εμπλοκή μιας εταιρείας χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που συνδέεται με το Κρεμλίνο. Η εταιρεία αυτή κατάφερε να εισχωρήσει στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, διακινώντας δισεκατομμύρια δολάρια μέσω διεθνών τραπεζών. Η επιχείρηση βασίστηκε σε εκτεταμένη πλαστογράφηση εγγράφων και τη χρήση εταιρειών-βιτρινών, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν οι Financial Times.

Ο μηχανισμός παράκαμψης των κυρώσεων

Ο μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε για την παράκαμψη των δυτικών μπλόκων περιελάμβανε τη χρήση πλαστών τιμολογίων, αλλαγμένων τελωνειακών κωδικών και τη δημιουργία εκατοντάδων εταιρειών-βιτρινών. Αυτές οι μέθοδοι επέτρεψαν στην εταιρεία A7, έναν όμιλο που δημιουργήθηκε ως εναλλακτική λύση στο δυτικό σύστημα πληρωμών, να λειτουργεί κάτω από τα ραντάρ των κυρώσεων.

Εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία, τα οποία απέκτησαν οι Financial Times από το εσωτερικό της A7, δείχνουν πώς ο όμιλος βασίστηκε σε παραδοσιακές μεθόδους ξεπλύματος χρήματος. Με αυτό τον τρόπο, διοχέτευσε περισσότερα από 6,9 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω του διεθνούς τραπεζικού συστήματος, παρά τις επιβληθείσες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Διακίνηση δισεκατομμυρίων μέσω διεθνών τραπεζών

Διεθνείς τράπεζες φέρονται να διακίνησαν δισεκατομμύρια δολάρια για λογαριασμό της A7. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Standard Chartered, η Citigroup και η DBS, οι οποίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, συνέβαλαν στην είσοδο της εταιρείας στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Συγκεκριμένα, λογαριασμοί που τηρούνταν μόνο στη Standard Chartered στο Χονγκ Κονγκ έλαβαν 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια από οντότητες συνδεδεμένες με την A7, από τα τέλη του 2024, όταν ιδρύθηκε η A7, έως τον Αύγουστο του 2025. Κατά την ίδια περίοδο, 273 εκατομμύρια δολάρια εστάλησαν στην DBS στο Χονγκ Κονγκ, ενώ πελάτες της Citigroup έλαβαν 74 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, πελάτες της Deutsche Bank στην Ευρώπη έλαβαν περίπου 18 εκατομμύρια δολάρια.

Η A7 άνοιξε επίσης λογαριασμούς στην First Abu Dhabi, τη μεγαλύτερη τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, για 17 διαφορετικές οντότητες. Αυτές οι οντότητες πραγματοποίησαν εξερχόμενες πληρωμές άνω των 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, η A7 άνοιξε λογαριασμούς και στην JPMorgan Chase.

Ο ρόλος της A7 και οι ιδρυτές της

Η A7 ιδρύθηκε αρχικά στη Ρωσία και στο Κιργιστάν από τον Ίλαν Σορ, έναν Μολδαβό ολιγάρχη. Η ίδρυση της A7 υποστηρίχθηκε από την Promsvyazbank (PSB), μια κρατική τράπεζα της Ρωσίας, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με την αμυντική βιομηχανία της χώρας.

Παρόλο που η A7 έχει προβάλει έντονα τις χρηματοοικονομικές καινοτομίες της, βασίστηκε σε ένα δίκτυο εταιρειών-βιτρινών και υφιστάμενων επιχειρήσεων για να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα Swift και να πραγματοποιεί πληρωμές. Η εταιρεία απέκρυπτε τη χρήση αυτών των ενδιάμεσων εταιρειών μέσω μιας επιχείρησης πλαστογράφησης βιομηχανικής κλίμακας, η οποία παρήγαγε πλαστά τιμολόγια.

Συνδέσεις με ευαίσθητα προϊόντα πολέμου

Ορισμένες από τις πληρωμές που καταγράφονται στα αρχεία της A7 σχετίζονταν με εξαιρετικά ευαίσθητα προϊόντα που συνδέονται άμεσα με τον πόλεμο. Αυτά περιελάμβαναν στρατιωτικό εξοπλισμό και προμήθειες που προορίζονταν για τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Η απάντηση του Ίλαν Σορ και η θέση του Κρεμλίνου

Ο Ίλαν Σορ, ιδρυτής της A7, δήλωσε τον Ιούλιο στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass ότι: «Προσφέρουμε ελευθερία στις εταιρείες και στις χώρες, επειδή το σύστημά μας έχει ανοσία στις κυρώσεις».

Το Κρεμλίνο έχει παρουσιάσει την A7 ως τον κορυφαίο πάροχο διασυνοριακών πληρωμών της χώρας για εισαγωγές. Αυτό συνέβη μετά τον αποκλεισμό ρωσικών τραπεζών από το σύστημα Swift, έπειτα από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis