Τραγικός θάνατος 11χρονης στην Αγγλία: Κρυμμένο κλαδί διαπέρασε την καρδιά της

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα 11χρονο κορίτσι στην Αγγλία, όταν ένα κρυμμένο, αιχμηρό κλαδί διαπέρασε το στήθος της ενώ έπαιζε με φίλους σε λασπώδη περιοχή κοντά στο Πλίμουθ. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το κλαδί είχε προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στην πνευμονική αρτηρία, με αποτέλεσμα να σταματήσει η καρδιά της.

Η μικρή Lilly Angel Rodgers, από το Newton Abbot, είχε επισκεφθεί την περιοχή Wacker Quay μαζί με δύο φίλους της, τη μητέρα ενός από τα παιδιά και τον σύντροφό της. Η Lilly ήταν ιδιαίτερα δραστήρια και αγαπούσε το σερφ, την αναρρίχηση, το κάμπινγκ και το paddleboarding.

Το μοιραίο παιχνίδι

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στην έρευνα για τον θάνατό της, τα τρία παιδιά έπαιζαν στη λασπώδη όχθη, ενώ οι δύο ενήλικες ετοίμαζαν μπάρμπεκιου και είχαν τα παιδιά διαρκώς στο οπτικό τους πεδίο. Η Lilly και οι φίλοι της κατέβαιναν γλιστρώντας τη λασπώδη πλαγιά και έπαιζαν, μεταξύ άλλων, ένα παιχνίδι που αποκαλούσαν «αστερίας».

Κάποια στιγμή, η 11χρονη άρχισε να κινείται με το κεφάλι προς τα κάτω, κάνοντας αυτό που περιγράφηκε ως «έρπην κομάντο». Τότε συνέβη το μοιραίο. Ένα αιχμηρό κλαδί, το οποίο ήταν καλυμμένο από τη λάσπη και δεν ήταν ορατό, καρφώθηκε στο σώμα της και διαπέρασε τα πλευρά της. Η μικρή σηκώθηκε, έπιασε το στήθος της και άρχισε να λαχανιάζει, προτού καταρρεύσει μέσα στη λάσπη.

Η άμεση κινητοποίηση και η μάχη για τη ζωή της

Οι ενήλικες προσπάθησαν να τη φτάσουν, ενώ λίγο αργότερα έσπευσαν στο σημείο και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η Lilly χρειάστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή σε ασφαλές σημείο, όπου ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Ωστόσο, χρειάστηκαν περίπου 40 λεπτά για να μεταφερθεί από τις λασπώδεις εκτάσεις στη στεριά, γεγονός που δυσχέρανε τις προσπάθειες των διασωστών.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το κλαδί είχε προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στην πνευμονική αρτηρία, με αποτέλεσμα να σταματήσει η καρδιά της. Ο δρ James Garvican, παθολογοανατόμος στο Royal Cornwall Hospital, κατέθεσε ότι η αιτία θανάτου ήταν «διατιτραίνον τραύμα στο στήθος».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον τραυματισμό αποτέλεσμα «εξαιρετικά κακής τύχης», εξηγώντας ότι μια ελάχιστα διαφορετική θέση του κλαδιού θα μπορούσε να είχε προκαλέσει μόνο έναν επιφανειακό τραυματισμό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, το τραύμα ήταν μη αντιμετωπίσιμο.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή

Ο ανώτερος ιατροδικαστής της Κορνουάλης και των Νήσων Σκίλι, Andrew Cox, κατέληξε ότι ο θάνατος της Lilly ήταν ατύχημα. «Δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ένα «απελπιστικά απίθανο ατύχημα».

Όπως σημείωσε, η Lilly και οι φίλοι της είχαν παίξει πολλές φορές στο ίδιο σημείο και οι ενήλικες που βρίσκονταν μαζί τους φρόντιζαν να παραμένουν τα παιδιά μέσα στο οπτικό τους πεδίο, υπογραμμίζοντας την απρόβλεπτη φύση του τραγικού συμβάντος.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr