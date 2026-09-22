Η Κούβα απαντά στις δηλώσεις Τραμπ στον ΟΗΕ: «Το καθεστώς θα πέσει»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Κούβας στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το κομμουνιστικό καθεστώς στο νησί «θα πέσει» και ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει μια «αλλαγή εκ βάθρων». Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την άμεση αποχώρηση της κουβανικής αντιπροσωπείας από την αίθουσα.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κουβανική κυβέρνηση βρίσκεται υπό τη μεγαλύτερη πίεση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ. Προέβλεψε επίσης ότι το σημερινό καθεστώς «θα πέσει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να συμβεί μια τέτοια αλλαγή, ωστόσο ανέφερε ότι η κυβέρνησή του επιθυμεί μια «αλλαγή εκ βάθρων» στην Κούβα. Υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα «απολύτως αποτυχημένο κράτος» και επανέλαβε ότι «το καθεστώς θα πέσει», προσθέτοντας πως «η ελευθερία θα έρθει στην Κούβα».

Η άμεση αντίδραση της Κούβας

Οι παραπάνω δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της κουβανικής αντιπροσωπείας. Τα μέλη της αποχώρησαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, χαρακτήρισε τις αναφορές του Τραμπ «ψεύδη» και «συκοφαντίες». Σύμφωνα με τον Ροδρίγκες, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδέχονται το δικαίωμα της Κούβας να παραμένει ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα.

Η απάντηση του Μπρούνο Ροδρίγκες

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μπρούνο Ροδρίγκες ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν μπορεί να αποδεχθεί πως η Κούβα είναι, κι έχει το δικαίωμα να είναι, μια χώρα απολύτως ανεξάρτητη και κυρίαρχη». Επίσης, απέρριψε τους ισχυρισμούς του Τραμπ και επανέλαβε ότι η Κούβα δεν αποτελεί απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή για οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «κανένα από τα ψεύδη του Αμερικανού προέδρου στον ΟΗΕ και καμία συκοφαντία δεν μπορεί, ούτε πρόκειται ποτέ να αναιρέσει αυτό το γεγονός», υπογραμμίζοντας τη θέση της Αβάνας έναντι των αμερικανικών δηλώσεων.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr