Η επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά κατέθεσε αγωγή κατά της OpenAI στην Καλιφόρνια, ισχυριζόμενη ότι μια μαζική ένοπλη επίθεση σε σχολείο της περιοχής θα μπορούσε να είχε αποτραπεί. Σύμφωνα με την αγωγή, η εταιρεία δεν προειδοποίησε τις Αρχές, παρόλο που η δράστιδα χρησιμοποίησε το ChatGPT για να σχεδιάσει το μακελειό. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο εννέα ατόμων, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν παιδιά.

Η αγωγή της Βρετανικής Κολομβίας

Η Βρετανική Κολομβία ζητά αποζημίωση για τη χρηματοδότηση των προσπαθειών αποκατάστασης στην επαρχία μετά την τραγική επίθεση. Επιπλέον, η αγωγή απαιτεί δικαστική εντολή που θα επιβάλλει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η OpenAI χειρίζεται τις συνομιλίες στην πλατφόρμα του ChatGPT, ειδικά εκείνες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βία.

Η επαρχία αναγκάστηκε να αναλάβει το κόστος της αντικατάστασης του σχολείου, καθώς και τις δαπάνες για την ψυχική υγεία και άλλες επιπτώσεις που προέκυψαν από την ένοπλη επίθεση. Το σχολείο όπου έλαβε χώρα το περιστατικό θα κατεδαφιστεί, όπως αναφέρεται στην αγωγή.

Οι πράξεις της δράστιδος και οι συνέπειες

Η δράστιδα της επίθεσης, Τζέσε βαν Ρουτσελάαρ, ηλικίας 18 ετών, πυροβόλησε αρχικά τη μητέρα και τον ετεροθαλή αδελφό της στο σπίτι. Στη συνέχεια, στις 10 Φεβρουαρίου, σκότωσε έναν βοηθό στο σχολείο και πέντε μαθητές, ηλικίας 12 και 13 ετών, στο πρώην σχολείο της στο Tumbler Ridge της Βρετανικής Κολομβίας. Μετά τις πράξεις της, έβαλε τέλος στη ζωή της.

Συνολικά, εννέα άτομα έχασαν τη ζωή τους σε αυτή τη μαζική επίθεση, με την πλειονότητα των θυμάτων να είναι παιδιά. Το γεγονός έχει προκαλέσει σοβαρές συνέπειες για την κοινότητα και την επαρχία.

Η γνώση της OpenAI και οι παραλείψεις

Σύμφωνα με την αγωγή, η Τζέσε βαν Ρουτσελάαρ είχε επισημανθεί από την ομάδα ασφάλειας της OpenAI. Αυτό συνέβη έπειτα από συνομιλίες της σχετικά με τη βία με όπλα στην πλατφόρμα του ChatGPT. Οι συζητήσεις της Βαν Ρουσελάαρ με το ChatGPT επισημάνθηκαν για πρώτη φορά από την εταιρεία τον Ιούνιο του 2025.

Μέλη της ομάδας ασφάλειας της OpenAI συνέστησαν να ενημερωθεί η αστυνομία για τις συνομιλίες αυτές. Ωστόσο, ο Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, και άλλα στελέχη της εταιρείας δεν έδωσαν σημασία στις συστάσεις. Παρότι ο λογαριασμός της 18χρονης απενεργοποιήθηκε, εκείνη κατάφερε να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό και να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για να σχεδιάσει την επίθεσή της.

Η αντίδραση του Άλτμαν και οι υποσχέσεις

Από την πλευρά του, ο Σαμ Άλτμαν δημοσίευσε επιστολή στην οποία ανέφερε ότι «λυπάται βαθιά» που η OpenAI δεν είχε επικοινωνήσει με τις Αρχές επιβολής του νόμου. Υποσχέθηκε μεταρρυθμίσεις, αλλά, σύμφωνα με την αγωγή, δεν τις υλοποίησε. Αυτό συνέβη παρά τις προσπάθειες του γενικού εισαγγελέα της Βρετανικής Κολομβίας να συνεργαστεί με την εταιρεία για την επίλυση του ζητήματος.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr