Χάκερ ShinyHunters: Ισχυρίζονται ότι παραβίασαν συστήματα του FBI

Η ομάδα χάκερ, γνωστή με την ονομασία “ShinyHunters”, υποστηρίζει ότι κατάφερε να διεισδύσει στα συστήματα του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI). Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, έχουν κλαπεί δεδομένα που αφορούν χιλιάδες εργαζομένους της ομοσπονδιακής αστυνομίας των ΗΠΑ.

Οι ισχυρισμοί των ShinyHunters

Οι ShinyHunters δηλώνουν ότι «τρύπωσαν» επιτυχώς στο δίκτυο του FBI. Η ομάδα χάκερ υποστηρίζει ότι η διείσδυση αυτή αφορά τα συστήματα της ομοσπονδιακής αστυνομίας των ΗΠΑ.

Επιπλέον, οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι από αυτή την παραβίαση κατάφεραν να αποσπάσουν δεδομένα χιλιάδων εργαζομένων της υπηρεσίας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr