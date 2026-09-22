Ο Τραμπ από το βήμα του ΟΗΕ για Ουκρανία, Κούβα και «σούπερ νοημοσύνη»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε ομιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπου προέβη σε σημαντικές ανακοινώσεις και διαβεβαιώσεις για διάφορα διεθνή ζητήματα. Από το βήμα του ΟΗΕ, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αναφέρθηκε στην κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στις εξελίξεις στην Κούβα. Παράλληλα, έκανε γνωστά τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στην ομιλία του.

Συμφωνία Ρωσίας και Ουκρανίας «σύντομα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ότι μια συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας αναμένεται να επιτευχθεί «νωρίτερα απ’ όσο νομίζετε». Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε τη στενή συνεργασία της κυβέρνησής του με τους ηγέτες των δύο χωρών για την επίλυση του ζητήματος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τραμπ δήλωσε: «Εργαζόμαστε πολύ στενά με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας και θα διευθετήσουμε αυτό το θέμα. Θα συμβεί, νομίζω, νωρίτερα απ’ όσο περιμένετε». Αυτές οι δηλώσεις του Ρεπουμπλικάνου προέδρου έρχονται σε συνέχεια παρόμοιων τοποθετήσεων που έχει κάνει πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν, υπογραμμίζοντας την προσήλωσή του στην εξεύρεση λύσης.

Αλλαγή ορολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης μια σημαντική αλλαγή στην ορολογία που θα χρησιμοποιείται στα επίσημα κυβερνητικά έγγραφα των ΗΠΑ. Στο εξής, αντί του όρου «Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)», θα χρησιμοποιείται ο όρος «Σούπερ Νοημοσύνη», με την ελπίδα να υιοθετηθεί παγκοσμίως.

«Από αυτή τη στιγμή, όλα τα έγγραφα των ΗΠΑ και, ευελπιστώ, όλου του κόσμου, θα αλλάξουν για να χρησιμοποιούν τον πιο ακριβή όρο «Σούπερ» αντί για «Τεχνητή». Επομένως, είναι σούπερ νοημοσύνη», δήλωσε ο κ. Τραμπ. Παράλληλα, απέρριψε για άλλη μια φορά τις εκκλήσεις για επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης αυτής της τεχνολογίας. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τις προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της ως «φάρσα» και υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να φρενάρει την ανάπτυξη μιας τεχνολογίας που πιστεύει ότι θα είναι μεγαλύτερη από τη βιομηχανική επανάσταση.

Οι εξελίξεις στην Κούβα και η αποχώρηση της αντιπροσωπείας

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η Κούβα «θα πέσει», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο θα επέλθει αυτή η εξέλιξη. Δήλωσε ότι η κυβέρνησή του επιθυμεί μια «αλλαγή εκ βάθρων» στο νησί, ασκώντας πίεση στο κομμουνιστικό καθεστώς.

Ο κ. Τραμπ υποστήριξε ότι το κομμουνιστικό καθεστώς της Κούβας βρίσκεται υπό την ισχυρότερη πίεση που έχει βιώσει ποτέ, προβλέποντας ότι «θα πέσει». Ανέφερε επίσης ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αβάνα και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η ελευθερία θα έρθει στην Κούβα». Χαρακτήρισε την Κούβα ως «απολύτως αποτυχημένο κράτος» και επανέλαβε τη θέση του ότι «ο κομμουνισμός δεν θα έρθει ποτέ στην Αμερική, αλλά η ελευθερία θα έρθει στην Κούβα». Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια αυτών των δηλώσεων, η αντιπροσωπεία της Κούβας αποχώρησε από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία

Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να κατασκευάσουν «δύο πολύ μεγάλες στρατιωτικές βάσεις» στη Γροιλανδία. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξε η αμερικανική κυβέρνηση με τη Δανία και την κυβέρνηση του αρκτικού νησιού, σηματοδοτώντας μια νέα στρατηγική κίνηση στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: News.gr