Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν για ένταση των αντιποίνων κατά των ΗΠΑ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξέδωσαν νέες προειδοποιήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας ότι η χώρα θα εντείνει τα αντίποινά της σε περίπτωση περαιτέρω αμερικανικών επιθέσεων. Ο εκπρόσωπος των Φρουρών, Χοσεΐν Μοχεμπί, τόνισε ότι η προσέγγιση του Ιράν θα είναι επιθετική, ξεκαθαρίζοντας ότι η Αμερική θα μετανιώσει για τις πράξεις της.

Οι νέες απειλές των Φρουρών της Επανάστασης

Ο Χοσεΐν Μοχεμπί, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, προειδοποίησε με σαφήνεια ότι το Ιράν θα «εντείνει» τα αντίποινά του εάν υπάρξουν περαιτέρω αμερικανικές επιθέσεις. Αυτή η δήλωση έγινε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, από την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον Μοχεμπί, η αντίσταση της χώρας του «σίγουρα θα ενταθεί», αντλώντας διδάγματα από την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο πόλεμος αυτός πυροδοτήθηκε τον Φεβρουάριο, μετά από ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις, γεγονός που έχει διαμορφώσει την τρέχουσα στρατηγική του Ιράν.

Η επιθετική προσέγγιση και η «μετάνοια» των ΗΠΑ

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε ότι αυτήν τη φορά, η ανταπόδοση δεν θα είναι απλώς μια απλή αντίδραση. Αντιθέτως, «η προσέγγισή μας θα είναι επιθετική», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χοσεΐν Μοχεμπί.

Πρόσθεσε επίσης ότι «η Αμερική θα μετανιώσει για τις πράξεις της και θα ταπεινωθεί περισσότερο από ποτέ». Αυτή η σκληρή ρητορική σηματοδοτεί μια αλλαγή στην τακτική του Ιράν, υποδηλώνοντας μια πιο δυναμική και αποφασιστική στάση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι σκληροί όροι για τον τερματισμό του πολέμου

Παράλληλα με τις απειλές για αντίποινα, ο Χοσεΐν Μοχεμπί τόνισε ότι το Ιράν έχει «σκληρύνει» τους όρους του για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ. Οι αρχικοί όροι είχαν συμφωνηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά, όπως ανέφερε ο Μοχεμπί, οι ΗΠΑ παραβίασαν τη συμφωνία.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε έναν οδικό χάρτη που είχαν υπογράψει οι δύο χώρες στις 17 Ιουνίου. Η παραβίαση αυτής της συμφωνίας δεν εμπόδισε την επανάληψη των εχθροπραμιών, οδηγώντας το Ιράν στην αναθεώρηση και αυστηροποίηση των απαιτήσεών του. Ο εκπρόσωπος υποστήριξε ότι «οι ΗΠΑ δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αποδεχτούν τους όρους μας».

Άρνηση απευθείας διαλόγου με τις ΗΠΑ

Οι Φρουροί της Επανάστασης αρνούνται κατηγορηματικά οποιονδήποτε απευθείας διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Χοσεΐν Μοχεμπί ξεκαθάρισε ότι αυτός ο ρόλος ανήκει αποκλειστικά στους Ιρανούς διπλωμάτες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις επαφές με ξένες δυνάμεις.

«Οι Αμερικανοί προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί μας, αλλά εμείς αρνούμαστε οποιαδήποτε επαφή», δήλωσε ο εκπρόσωπος. Πρόσθεσε ότι οι επαφές των Φρουρών με τον εχθρό, «εφόσον είναι επιθετικός, διεξάγονται αποκλειστικά μέσω όπλων», υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της στρατιωτικής οργάνωσης.

Διεθνείς εξελίσεις: Ο Ερντογάν στον ΟΗΕ

Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο διεθνών εξελίξεων, ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν παρενέβη στον ΟΗΕ. Κατά την ομιλία του, ζήτησε την επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο.

Επιπλέον, ο Ερντογάν ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους, ένα θέμα που συζητείται συχνά σε διεθνή φόρα και αποτελεί σημείο τριβής στις σχέσεις της περιοχής.

Υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Δανίας-Γροιλανδίας

Μια σημαντική συμφωνία υπεγράφη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Δανίας και της Γροιλανδίας. Η συμφωνία αυτή αφορά τη συνεργασία μεταξύ των τριών μερών.

Οι λεπτομέρειες του περιεχομένου της συμφωνίας δεν έχουν ανακοινωθεί εκτενώς, αλλά η υπογραφή της σηματοδοτεί μια ενίσχυση των δεσμών και της συνεργασίας σε αυτό το γεωπολιτικό τρίγωνο.

Η προσγείωση του αεροπλάνου του Νετανιάχου

Τέλος, αναφορικά με ένα άλλο διεθνές γεγονός, το αεροπλάνο του Νετανιάχου αναμένεται να προσγειωθεί στο Νιου Τζέρσεϊ. Η προσγείωση αυτή θα γίνει αντί για τη Νέα Υόρκη, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί.

Η αλλαγή του προορισμού φέρεται να οφείλεται στον φόβο του Μαμντάνι και ενός διεθνούς εντάλματος σύλληψης, γεγονός που υποδεικνύει πιθανές νομικές ή διπλωματικές ανησυχίες γύρω από την επίσκεψη.

Με πληροφορίες από: Topontiki