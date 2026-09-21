Η δολοφονία της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα: Ο 27χρονος πρώην σύντροφος ομολόγησε την πράξη του

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ηγουμενίτσα η δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης, η οποία βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου σε ποδηλατόδρομο της περιοχής. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος αρχικά επιχείρησε να παρουσιάσει στις Αρχές ένα διαφορετικό σενάριο για όσα συνέβησαν, τελικά ομολόγησε την πράξη του. Η Πηνελόπη εργαζόταν σε εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας στην Ηγουμενίτσα και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Αθήνα.

Τα τραύματα του θύματος και η μοιραία συνάντηση

Η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε έδειξε ότι η 25χρονη Πηνελόπη έφερε συνολικά δέκα τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός της. Μεταξύ αυτών, διαπιστώθηκαν δύο βαθιά τραύματα στην τραχηλική χώρα, ενώ υπήρχαν επίσης τραύματα στη ράχη, τον θώρακα, την κοιλιά και το πόδι. Επιπλέον, στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε ένα αμυντικό τραύμα, γεγονός που υποδηλώνει προσπάθεια αντίστασης.

Ο 27χρονος, ο οποίος είχε υπάρξει σύντροφός της, φέρεται να συναντήθηκε με την Πηνελόπη προκειμένου, όπως υποστήριξε αρχικά στις αρχές, να συζητήσουν για οικονομικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους. Ωστόσο, η συνάντηση αυτή εξελίχθηκε τραγικά και κατέληξε στη δολοφονία της νεαρής γυναίκας.

Η προσπάθεια παραπλάνησης των αρχών

Μετά την τέλεση του εγκλήματος, ο 27χρονος φέρεται να επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές, σκηνοθετώντας μια επίθεση σε βάρος του ίδιου και της 25χρονης. Η μέθοδος που ακολούθησε θύμιζε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, την περίπτωση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, ο οποίος είχε βρεθεί φιμωμένος, ενώ ο ίδιος είχε ήδη δολοφονήσει τη γυναίκα του, Καρολάιν, και είχε κρεμάσει το σκυλί τους.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο του εγκλήματος εντόπισαν τον 27χρονο τραυματισμένο. Τα τραύματα που έφερε ο ίδιος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να τα είχε προκαλέσει στον εαυτό του, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει το ψευδές σενάριο της επίθεσης από τρίτους.

Αντιφάσεις και η ομολογία του δράστη

Παράλληλα με τον εντοπισμό του τραυματισμένου 27χρονου, οι Αρχές βρήκαν και τον σουγιά που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία της Πηνελόπης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, ο 27χρονος είχε πετάξει το φονικό όπλο καθώς απομακρυνόταν από το σημείο του εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων που του έγιναν από τους αστυνομικούς σχετικά με τις συνθήκες της επίθεσης που είχε περιγράψει, οι απαντήσεις του παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Ενώ αρχικά επέμενε στην εκδοχή των οικονομικών διαφορών ως αιτία της συνάντησης, μετά από περίπου τρεις ώρες εντατικών ερωτήσεων, ο 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ο ίδιος σκότωσε την πρώην σύντροφό του.

Η έρευνα για τον προσχεδιασμό της δολοφονίας

Πλέον, οι Αρχές εξετάζουν ενδελεχώς το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί, με ιδιαίτερη έμφαση στο τι προηγήθηκε της μοιραίας συνάντησης των δύο πρώην συντρόφων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, ο 27χρονος είχε ταξιδέψει από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα ειδικά για να συναντήσει την πρώην σύντροφό του.

Το γεγονός ότι φέρεται να είχε μαζί του μαχαίρι αποτελεί ένα από τα κεντρικά στοιχεία που αναλύονται στο πλαίσιο της έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια αν η δολοφονική επίθεση ήταν προσχεδιασμένη από τον δράστη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr