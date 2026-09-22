Η επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά κατέθεσε αγωγή στην Καλιφόρνια κατά της OpenAI και του διευθύνοντος συμβούλου της, Σαμ Άλτμαν, σχετικά με την πολύνεκρη επίθεση σε σχολείο του Tumbler Ridge. Η αγωγή υποστηρίζει ότι η τραγωδία, που συνέβη τον περασμένο Φεβρουάριο, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν η εταιρεία είχε προειδοποιήσει εγκαίρως τις αρχές για τις ανησυχητικές συνομιλίες της 18χρονης δράστη με την πλατφόρμα ChatGPT. Η υπόθεση αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό στον Καναδά και ανοίγει μια νέα μεγάλη συζήτηση για τα όρια και τις ευθύνες της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ισχυρισμοί της Βρετανικής Κολομβίας και τα αιτήματα της αγωγής

Η Βρετανική Κολομβία ισχυρίζεται ότι η πολύνεκρη επίθεση στο σχολείο του Tumbler Ridge θα μπορούσε να είχε αποτραπεί εάν η OpenAI είχε ενημερώσει εγκαίρως τις αρχές για τις ανησυχητικές συνομίες της 18χρονης τρανς δράστη με το ChatGPT. Η αγωγή κατονομάζει ως εναγόμενους τόσο την εταιρεία OpenAI όσο και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Σαμ Άλτμαν.

Με την αγωγή, η επαρχία ζητά αποζημίωση για το μεγάλο οικονομικό κόστος που άφησε πίσω της η τραγωδία. Αυτό περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση των προσπαθειών αποκατάστασης στην επαρχία, την ψυχολογική υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, καθώς και το κόστος αντικατάστασης του σχολείου, το οποίο έχει αποφασιστεί να κατεδαφιστεί.

Επιπλέον, η αγωγή ζητά δικαστική εντολή που θα επιβάλλει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η OpenAI διαχειρίζεται τις συνομιλίες στην πλατφόρμα ChatGPT. Στόχος είναι να υποχρεωθεί η εταιρεία να αλλάξει τις διαδικασίες της για περιπτώσεις που μπορεί να συνδέονται με πραγματικό κίνδυνο βίας και να οδηγήσουν σε παρόμοιες τραγωδίες.

Το χρονικό της πολύνεκρης επίθεσης

Η επίθεση που συγκλόνισε την κοινότητα του Tumbler Ridge έλαβε χώρα τον περασμένο Φεβρουάριο. Συνολικά εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένης της δράστης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην αγωγή, τα περισσότερα θύματα ήταν παιδιά.

Στις 10 Φεβρουαρίου, η 18χρονη δράστιδα, Τζέσε βαν Ρουτσελάαρ, πυροβόλησε αρχικά τη μητέρα και τον ετεροθαλή αδελφό της στο σπίτι τους. Μετά τις δολοφονίες στο σπίτι, η δράστιδα κατευθύνθηκε προς το πρώην σχολείο της, το Tumbler Ridge Secondary School.

Εκεί, μέσα στο σχολικό κτίριο, η Τζέσε βαν Ρουτσελάαρ σκότωσε έναν βοηθό εκπαίδευσης και πέντε μαθητές, ηλικίας 12 και 13 ετών. Αργότερα, έβαλε τέλος στη ζωή της, ολοκληρώνοντας την πολύνεκρη επίθεση που άφησε πίσω της πολλά θύματα και προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία.

Οι ανησυχητικές συνομιλίες με την τεχνητή νοημοσύνη

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται στην αγωγή, οι συνομιλίες της Τζέσε βαν Ρουτσελάαρ με το ChatGPT είχαν επισημανθεί από την ομάδα ασφάλειας της OpenAI μήνες πριν από την επίθεση. Οι συζητήσεις αυτές, οι οποίες αφορούσαν τη βία με όπλα, είχαν προκαλέσει ανησυχία στην εταιρεία ήδη από τον Ιούνιο του 2025.

Μέλη της ομάδας ασφάλειας της OpenAI συνέστησαν να ενημερωθεί η αστυνομία για το περιεχόμενο αυτών των συνομιλιών. Ωστόμως, η επαρχία ισχυρίζεται ότι ο Σαμ Άλτμαν και άλλα στελέχη της OpenAI δεν έδωσαν σημασία στις συστάσεις αυτές και δεν ειδοποίησαν τις αρχές, με αποτέλεσμα να μην ληφθούν προληπτικά μέτρα.

Παρόλο που ο λογαριασμός της 18χρονης δράστη απενεργοποιήθηκε από την OpenAI, η Τζέσε βαν Ρουτσελάαρ κατάφερε να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό. Μέσω αυτού του νέου λογαριασμού, συνέχισε να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της τεχνητής νοημοσύνης για να σχεδιάσει την επίθεσή της, όπως αναφέρεται στην αγωγή που κατατέθηκε.

Η αντίδραση της OpenAI και η έλλειψη μεταρρυθμίσεων

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δημοσίευσε μια επιστολή στην οποία εξέφραζε τη «βαθιά του λύπη» για το γεγονός ότι η εταιρεία δεν είχε επικοινωνήσει με τις αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με τις ανησυχητικές συνομιλίες. Στην ίδια επιστολή, ο Άλτμαν υποσχέθηκε την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας για τη διαχείριση παρόμοιων περιστατικών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αγωγής, αυτές οι υποσχέσεις για μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιήθηκαν. Αυτό συνέβη παρά τις προσπάθειες του γενικού εισαγγελέα της Βρετανικής Κολομβίας να συνεργαστεί με την OpenAI, προκειμένου να βρεθούν λύσεις και να διασφαλιστεί η ασφάλεια.

Η υπόθεση αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό στον Καναδά και διεθνώς, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να διαχειρίζονται δεδομένα και συνομιλίες που ενδέχεται να υποδηλώνουν κίνδυνο βίας. Η αγωγή επιδιώκει να θέσει ένα προηγούμενο για την ευθύνη των εταιρειών ΑΙ σε περιστατικά που συνδέονται με τη χρήση των πλατφορμών τους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis