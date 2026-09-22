Ο Ερντογάν ζήτησε από τον ΟΗΕ αναγνώριση του ψευδοκράτους και επίλυση ζητημάτων στο Αιγαίο

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απηύθυνε ομιλία από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου έθεσε ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μεταξύ άλλων, ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο και την επίλυση των υφιστάμενων ζητημάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Ο Τούρκος πρόεδρος καταδίκασε επίσης την κατάσταση στη Γάζα και κάλεσε για μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Για το Κυπριακό και την «απάνθρωπη απομόνωση»

Στην ομιλία του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε εκ νέου στο ψευδοκράτος, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε να κατοχυρωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού.

Τόνισε την ανάγκη να τερματιστεί η «άτυπη» ή «απάνθρωπη απομόνωση» στην οποία, όπως είπε, υποβάλλεται ο τουρκοκυπριακός λαός. Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να εγκαθιδρύσει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με αυτό το κράτος.

Θέσεις για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Ο πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε στις θέσεις της Άγκυρας σχετικά με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εξέφρασε την επιθυμία η επίλυση των υφιστάμενων ζητημάτων να γίνει στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε την πρότασή του για τη διοργάνωση μιας Διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια διάσκεψη θα συμβάλει στη δημιουργία ενός κοινού εδάφους για την επίλυση των διαφορών.

Η κατάσταση στη Γάζα και η έκκληση για πίεση στο Ισραήλ

Ένα σημαντικό μέρος της ομιλίας του Τούρκου προέδρου αφιερώθηκε στην κατάσταση στη Γάζα. Ο Ερντογάν καταδίκασε τις επιθέσεις του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι «όποιος έχει συνείδηση δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια του» σε όσα συμβαίνουν στον παλαιστινιακό θύλακα.

Περιέγραψε τη Γάζα ως «τον μεγαλύτερο νεκροταφείο παιδιών στον κόσμο» και ως «το πιο απάνθρωπο, πιο ντροπιαστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης της εποχής μας». Κάλεσε όλες τις χώρες να εντείνουν τις πιέσεις τους στο Ισραήλ, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος και να ξεκινήσει άμεσα η ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τη λύπη του για την απουσία του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς από τη Γενική Συνέλευση. Προέτρεψε επίσης τις χώρες που δεν έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης να αναθεωρήσουν τη στάση τους.

Ο ρόλος της Τουρκίας στην Ευρώπη και η αμυντική της βιομηχανία

Ο Τούρκος πρόεδρος παρουσίασε την Τουρκία ως ένα «νησί σταθερότητας μέσα στις συγκρούσεις», χάρη στην αναπτυσσόμενη αμυντική της βιομηχανία και την οικονομία της που παραμένει ανθεκτική στα σοκ. Υπογράμμισε ότι η χώρα του, ως αναπόσπαστο τμήμα της Ευρώπης, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ευημερίας και της ασφάλειας της ηπείρου.

Ο Ερντογάν δήλωσε ξεκάθαρα ότι «μια Ευρώπη από την οποία η Τουρκία θα έχει αποκλειστεί από την αρχιτεκτονική ασφάλειας δεν μπορεί να είναι ισχυρότερη και ασφαλέστερη». Αναφέρθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που φιλοξενήθηκε στην Άγκυρα τον Ιούλιο, ως απτή απόδειξη της δέσμευσης της Τουρκίας στην κοινή ασφάλεια.

Διαμήνυσε πως η Τουρκία διαμορφώνει το μέλλον της με την Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα στρατηγικό όραμα, αναμένοντας το ίδιο όραμα και από την Ένωση.

Έκκληση για μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Τέλος, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζήτησε τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Υποστήριξε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας αδυνατεί να εκπληρώσει το καθήκον του όσον αφορά τη διαφύλαξη της ειρήνης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos