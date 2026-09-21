Εντολή εκκένωσης για δύο εκατομμύρια στην Ιαπωνία λόγω του τυφώνα Ντουτζουάν

Σχεδόν δύο εκατομμύρια κάτοικοι στην Ιαπωνία έχουν λάβει εντολή να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, καθώς ο τυφώνας Ντουτζουάν σαρώνει τη χώρα με ιδιαίτερη ένταση. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για ρεκόρ βροχοπτώσεων, γεγονός που έχει οδηγήσει τις αρχές στην έκδοση αυστηρών προειδοποιήσεων για την ασφάλεια του πληθυσμού. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως άμεση απειλή για τη ζωή, με τους πολίτες να καλούνται να μεταβούν άμεσα σε ασφαλείς τοποθεσίες.

Ήδη, οι επιπτώσεις του τυφώνα είναι ορατές, καθώς έχουν καταγραφεί εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Οι προειδοποιήσεις των ιαπωνικών αρχών

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε μια ιδιαίτερα σοβαρή προειδοποίηση, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει «άμεση απειλή για τη ζωή» των πολιτών λόγω του τυφώνα Ντουτζουάν. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές προέτρεψαν τους ανθρώπους να μεταβούν «αμέσως» σε ασφαλείς τοποθεσίες, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες εκκένωσης και προστασίας. Η αναμενόμενη ένταση των φαινομένων, με τις προβλέψεις για ρεκόρ βροχοπτώσεων, καθιστά την άμεση αντίδραση των κατοίκων ζωτικής σημασίας για την αποφυγή κινδύνων.

Παράλληλα, η υπηρεσία πρόληψης καταστροφών του Τόκιο έχει θέσει την ευρύτερη περιοχή σε προειδοποίηση επιπέδου 3 για έντονες βροχοπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι πρέπει να είναι σε συνεχή εγρήγορση και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να επιδεινωθούν ραγδαία. Οι οδηγίες των αρχών αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που εγκυμονεί η διέλευση του τυφώνα.

Κίνδυνοι από πλημμύρες σε υπόγεια και φρεάτια

Σε μια σειρά ενημερωτικών μηνυμάτων, η υπηρεσία πρόληψης καταστροφών του Τόκιο προειδοποιεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τα υπόγεια κατά τη διάρκεια του τυφώνα. Όπως εξηγείται, τα υπόγεια είναι ιδιαίτερα επιρρεπή σε πλημμύρες, και επειδή η ορατότητα προς το εξωτερικό μπορεί να είναι περιορισμένη ή ανύπαρκτη, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εγκλωβισμού των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά. Η προειδοποίηση τονίζει τη σημασία της αποφυγής τέτοιων χώρων για την προσωπική ασφάλεια.

Επιπλέον, οι αρχές υπογραμμίζουν ότι το νερό μπορεί να «ορμήσει» σε ένα υπόγειο ανά πάσα στιγμή, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την «εξαιρετική προσοχή» από τους κατοίκους. Πέρα από τους κινδύνους στα υπόγεια, η υπηρεσία πρόληψης καταστροφών συνιστά επίσης μεγάλη προσοχή στα καλύμματα φρεατίων. Αυτά ενδέχεται να αποκολληθούν λόγω της πίεσης των υδάτων και να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για τους πεζούς και τα οχήματα κατά τη διάρκεια των πλημμυρών.

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και οι επιπτώσεις τους

Οι συνέπειες του τυφώνα Ντουτζουάν έχουν ήδη οδηγήσει σε εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία ηλεκτρισμού του Τόκιο, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, αντιμετωπίζοντας προβλήματα στην καθημερινότητά τους λόγω της έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επαρχία Τσίμπα αναδεικνύεται ως η περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο από τις διακοπές ρεύματος, με τον μεγαλύτερο αριθμό νοικοκυριών να βρίσκεται στο σκοτάδι. Οι ομάδες τεχνικών της εταιρείας ηλεκτρισμού καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση των βλαβών, ωστόσο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονες βροχοπτώσεις, δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο τους.

Τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα στην Καμακούρα

Οι έντονες βροχοπτώσεις που φέρνει ο τυφώνας Ντουτζουάν έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πόλη της Καμακούρα. Εκεί, αναφέρθηκε υπερχείλιση του ποταμού που βρίσκεται μεταξύ των οδών Κομάτσι-ντόρι 1-τσόμε και Κομάτσι-ντόρι 2-τσόμε, δημιουργώντας μια δύσκολη κατάσταση για τους κατοίκους και τους διερχόμενους.

Οι αναφορές από την περιοχή κάνουν λόγο για σημαντική άνοδο της στάθμης του νερού, το οποίο έφτασε μέχρι το ύψος των γονάτων σε ορισμένα σημεία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και τη δημιουργία προβλημάτων στις μετακινήσεις, καθιστώντας επικίνδυνη την πρόσβαση σε τμήματα της πόλης και αναδεικνύοντας την άμεση ανάγκη για προσοχή από όλους.

Με πληροφορίες από: Reader