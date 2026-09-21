Θύελλα αντιδράσεων στη Γαλλία για νομοσχέδιο περί χρήσης όπλου από την αστυνομία

Έντονες αντιδράσεις και μαζικές κινητοποιήσεις σημειώνονται στη Γαλλία, με αφορμή ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει την χρήση όπλου από τις δυνάμεις της αστυνομίας. Περισσότερες από 150 οργανώσεις έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, ενώ χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για την πρόταση νόμου.

Μαζικές κινητοποιήσεις σε πόλεις της Γαλλίας

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, σχεδόν 50.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο. Οι επικριτές του νομοσχεδίου υποστηρίζουν ότι μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αστυνομική ατιμωρησία και το χαρακτηρίζουν «άδεια να σκοτώνουν», όπως αναφέρει η Le Monde. Οι κινητοποιήσεις οργανώθηκαν από ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων, κομμάτων της Αριστεράς και συνδικαλιστικών φορέων δικαστικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα υψηλή. Στο Παρίσι, η αστυνομική νομαρχία κατέγραψε περίπου 21.000 διαδηλωτές. Στη Μασσαλία και τη Λυών, οι τοπικές αρχές ανέφεραν 4.500 συμμετέχοντες σε κάθε πόλη, ενώ στην Τουλούζη διαδήλωσαν 3.700 άτομα. Συνολικά, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 48.750 διαδηλωτές σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Οι οργανώσεις και τα πρόσωπα που αντιδρούν

Οι κινητοποιήσεις οργανώθηκαν από περισσότερες από 150 οργανώσεις, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν η Διεθνής Αμνηστία, η Ligue des droits de l’Homme και η συλλογικότητα Stop aux violences d’État. Στις διαδηλώσεις συμμετείχαν επίσης κόμματα της Αριστεράς και συνδικαλιστικοί φορείς δικαστικών, υπογραμμίζοντας την ευρεία αντίθεση στο νομοσχέδιο.

Στην πορεία του Παρισιού έδωσαν το παρόν σημαντικά πολιτικά πρόσωπα. Μεταξύ αυτών ήταν ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο βουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI) Ερίκ Κοκερέλ και ο δήμαρχος του Σεν-Ντενί, Μπαλί Μπαγιακόκο. Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του LFI, Ματίλντ Πανό, κάλεσε σε περαιτέρω κινητοποίηση, με στόχο το νομοσχέδιο να μην φτάσει προς συζήτηση στη Γερουσία.

Το περιεχόμενο του επίμαχου νομοσχεδίου

Το κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο εγκρίθηκε από την Εθνοσυνέλευση στις 7 Ιουλίου, προβλέπει ότι αστυνομικοί και χωροφύλακες τεκμαίρεται ότι έχουν ενεργήσει σύμφωνα με τον νόμο όταν κάνουν χρήση των όπλων τους. Αυτό το τεκμήριο, ωστόσο, μπορεί να ανατραπεί από αντίθετα αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον αυτά προσκομιστούν.

Οι υποστηρικτές της ρύθμισης δηλώνουν ότι ο στόχος της είναι η προστασία των αστυνομικών από την αυτόματη αντιμετώπισή τους ως υπόπτων μετά από περιστατικά χρήσης όπλου. Αντίθετα, οι επικριτές της εκφράζουν φόβους ότι η νέα διάταξη θα δυσκολέψει τις έρεψεις για περιστατικά αστυνομικών πυροβολισμών και θα μεταφέρει το βάρος της απόδειξης στους πολίτες και τις οικογένειές τους.

Κοινοβουλευτική διάσταση και αντιπαράθεση

Η αντιπαράθεση γύρω από το νομοσχέδιο έχει ήδη λάβει και κοινοβουλευτική διάσταση. Μια ψηφιακή αναφορά κατά της πρότασης συγκέντρωσε περισσότερες από 730.000 υπογραφές. Ωστόσο, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων της Εθνοσυνέλευσης αποφάσισε τον Ιούλιο να αρχειοθετήσει την αναφορά, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί συζήτηση στην ολομέλεια του σώματος.

Παρά τις αντιδράσεις και την αρχειοθέτηση της αναφοράς, το νομοσχέδιο αναμένεται να εξεταστεί από τη Γερουσία το φθινόπωρο. Η εξέλιξη αυτή διατηρεί το θέμα στην επικαιρότητα και εντείνει την πολιτική και κοινωνική συζήτηση στη χώρα.

Αναμένονται νέες κινητοποιήσεις

Οι οργανώσεις που αντιτίθενται στο νομοσχέδιο έχουν ήδη προαναγγείλει τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους. Η πρόθεση αυτή δείχνει ότι η διαμάχη για την πρόταση νόμου παραμένει σε εξέλιξη και αναμένεται να υπάρξουν νέες δράσεις από τους πολίτες και τους φορείς που εκφράζουν την αντίθεσή τους.

Με πληροφορίες από: Reader