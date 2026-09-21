Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει αψίδα του θριάμβου στην Ουάσινγκτον με στρατιωτική χρήση

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε την κατασκευή μιας Αψίδας του Θριάμβου στην Ουάσινγκτον, η οποία θα λειτουργεί και ως ενεργή στρατιωτική εγκατάσταση. Το σχέδιο, που ανακοινώθηκε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, προβλέπει μια κατασκευή ύψους 76 μέτρων, την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε ως «υψηλού επιπέδου στρατιωτικό συγκρότημα». Η πρόταση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και νομικές προσφυγές, ενώ εκκρεμούν οι τελικές εγκρίσεις.

Στρατιωτική χρήση και εθνική ασφάλεια

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η αλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν «θερμής παράκλησης του Στρατού των ΗΠΑ ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας». Η προτεινόμενη αψίδα θα έχει πολλαπλούς στρατιωτικούς σκοπούς, πέρα από τον συμβολικό της χαρακτήρα, στα πρότυπα της παρισινής Αψίδας του Θριάμβου.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η δομή «θα στεγάζει, θα αποθηκεύει και θα έχει τη δυνατότητα ταχείας χρήσης μεγάλου αριθμού drones». Επιπλέον, θα φιλοξενεί ελεύθερους σκοπευτές, τόσο στην οροφή όσο και στους χώρους της πλατείας, ενώ θα διατηρεί «μεγάλες ποσότητες πολεμοφοδίων για ελεύθερους σκοπευτές σε αποθήκες».

Τοποθεσία και αντιδράσεις πολιτών

Η αψίδα σχεδιάζεται να ανεγερθεί ανάμεσα στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον και το Μνημείο Λίνκολν. Το ύψος της, που θα είναι διπλάσιο από εκείνο του Μνημείου Λίνκολν, έχει ήδη προκαλέσει έντονη κριτική από διάφορες πλευρές, με πολλούς να εκφράζουν ανησυχίες για την αισθητική και λειτουργική της επίδραση.

Περισσότεροι από 100.000 πολίτες έχουν υποβάλει σχόλια στην Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων, εκφράζοντας τις αντιρρήσεις τους για την προτεινόμενη κατασκευή. Η τοποθεσία και οι διαστάσεις του έργου αποτελούν βασικά σημεία της δημόσιας συζήτησης και των αντιδράσεων που έχουν ανακύψει.

Νομικές προσφυγές και δικαστικές αποφάσεις

Μια ομάδα βετεράνων του Πολέμου του Βιετνάμ, σε συνεργασία με έναν ιστορικό αρχιτεκτονικής, κατέθεσαν προσφυγή στη δικαιοσύνη. Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι η κατασκευή της αψίδας θα βεβήλωνε τον χώρο του Εθνικού Κοιμητηρίου του Άρλινγκτον, λόγω της γειτνίασής της με αυτόν τον ιερό χώρο.

Παράλληλα, η προσφυγή αμφισβητεί την εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει στην κατασκευή χωρίς την απαραίτητη έγκριση του Κογκρέσου. Η νομική αυτή πίεση οδήγησε σε σημαντικές εξελίξεις στο δικαστικό μέτωπο, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στο έργο.

Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Τάνια Τσάτκαν, διέταξε την κυβέρνηση να ενημερώνει το δικαστήριο 48 ώρες πριν από την έναρξη οποιασδήποτε δραστηριότητας στο Memorial Circle. Η δικαστική απόφαση καθιστά σαφές ότι οποιαδήποτε κατασκευή ή κατεδάφιση πραγματοποιηθεί πριν η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων δώσει την τελική έγκριση, θα συνιστά παραβίαση της απόφασης του δικαστηρίου.

Εκκρεμότητες και δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών

Η δικαστική αυτή απόφαση εκδόθηκε μόλις μία ημέρα αφότου ο υπουργός Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι η κυβέρνηση σκόπευε να ξεκινήσει τις εργασίες για την αψίδα εντός δύο εβδομάδων. Αυτή η δήλωση έγινε παρά το γεγονός ότι το έργο εκκρεμεί ακόμη για τελική έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού Πρωτεύουσας και άλλες ομοσπονδιακές αρχές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε μέρος της ανάρτησής του στο Truth Social για να υποστηρίξει την αναγκαιότητα της αψίδας, δηλώνοντας ότι καλύπτει ένα κενό ανάμεσα στις πρωτεύουσες του κόσμου. Ισχυρίστηκε ότι από 59 μεγάλες πόλεις, η Ουάσινγκτον είναι η μόνη που δεν διαθέτει αψίδα του θριάμβου, ένα κενό που, κατά τον ίδιο, πρέπει να καλυφθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι αυτό δεν θα ισχύει για πολύ ακόμα, καθώς η δική του αψίδα θα είναι «με διαφορά η μεγαλύτερη από όλες!». Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει και στο παρελθόν τον θαυμασμό του για τον σχεδιασμό της αψίδας, ωστόσο η τύχη του έργου εξαρτάται πλέον από την έκβαση των νομικών και διοικητικών διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta