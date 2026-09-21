Η Βόρεια Κορέα δηλώνει ότι καμία νέα κύρωση δεν θα μπορέσει να μπλοκάρει την ανάπτυξη της χώρας

Η Βόρεια Κορέα δηλώνει ότι καμία νέα κύρωση δεν θα μπορέσει να μπλοκάρει την ανάπτυξη της χώρας

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα σε ανακοίνωση, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί τις προσπάθειες που χαρακτηρίζει ως εχθρικές, οι οποίες αποσκοπούν στον περιορισμό της συνεργασίας της Πιονγκγιάνγκ με άλλες χώρες. Σύμφωνα με το βορειοκορεατικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, το οποίο επικαλείται εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, η χώρα ξεκαθάρισε πως καμία νέα κύρωση δεν θα μπορέσει να μπλοκάρει την ανάπτυξή της ή την υπεράσπιση των βασικών της συμφερόντων. Η δήλωση αυτή έρχεται ως άμεση αντίδραση σε έκθεση του ΟΗΕ, η οποία προκάλεσε την οργή της Πιονγκγιάνγκ.

Η αντίδραση της Πιονγκγιάνγκ στην έκθεση του ΟΗΕ

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, η Βόρεια Κορέα κατηγορεί ευθέως την Ομάδα Παρατήρησης Πολυμερών Κυρώσεων (MSMT) ότι έχει κατασκευάσει μία έκθεση. Η Πιονγκγιάνγκ υποστηρίζει ότι ο στόχος αυτής της έκθεσης είναι να παρουσιάσει ως παράνομο αυτό που η ίδια χαρακτηρίζει ως φυσιολογική και αμοιβαία επωφελής οικονομική συνεργασία ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και άλλες χώρες. Η βορειοκορεατική πλευρά διαμηνύει ότι τέτοιες προσπάθειες δεν θα γίνουν ανεκτές.

Η MSMT, η οποία αποτελείται από 11 κράτη μέλη του ΟΗΕ, έχει ως αποστολή της τον εντοπισμό και την αναφορά παραβιάσεων και παράκαμψης των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, η βορειοκορεατική πλευρά θεωρεί ότι η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί προσπάθεια εχθρικών δυνάμεων να περιορίσουν τις διεθνείς της σχέσεις και την ανάπτυξή της, μέσω της δυσφήμισης των οικονομικών της δραστηριοτήτων.

Τα ευρήματα της Ομάδας Παρατήρησης Πολυμερών Κυρώσεων

Η Ομάδα Παρατήρησης Πολυμερών Κυρώσεων (MSMT) δημοσιοποίησε την έκθεσή της στις 16 Σεπτεμβρίου, στην οποία σημειώνεται ότι η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να στέλνει εργατικό δυναμικό στο εξωτερικό. Αυτή η πρακτική, σύμφωνα με την MSMT, παραβιάζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες έχουν θεσπιστεί με σκοπό τον περιορισμό των πόρων που διαθέτει η Πιονγκγιάνγκ.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η αποστολή εργατικού δυναμικού στο εξωτερικό αποφέρει σημαντικά έσοδα στη Βόρεια Κορέα, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών της προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, η MSMT υπολογίζει ότι τα έσοδα αυτά κυμαίνονται από 450 έως 800 εκατομμύρια δολάρια έως το 2025, ποσό που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων της χώρας σε πυρηνικά όπλα και βαλλιστικούς πυραύλους, όπως αναφέρεται στην έκθεση.

Ο αριθμός των εργατών και οι χώρες δραστηριοποίησής τους

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της MSMT, ένας μεγάλος αριθμός Βορειοκορεατών εργατών παραμένει ενεργός σε τουλάχιστον 17 χώρες ανά τον κόσμο, παρά τις υφιστάμενες κυρώσεις. Ο συνολικός αριθμός αυτών των εργατών εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 35.600 έως 101.280 άτομα, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση του φαινομένου.

Η έκθεση της ομάδας αναφέρει ότι οι χώρες όπου δραστηριοποιούνται κυρίως οι Βορειοκορεάτες εργάτες είναι η Κίνα και η Ρωσία. Αυτή η εκτεταμένη παρουσία εργατικού δυναμικού στο εξωτερικό αποτελεί βασικό σημείο της έκθεσης της MSMT, η οποία τονίζει την ανάγκη για εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ και τον τερματισμό αυτής της πρακτικής που θεωρείται παραβίαση των διεθνών κανόνων.

Οι συστάσεις της MSMT και τα κράτη μέλη

Η Ομάδα Παρατήρησης Πολυμερών Κυρώσεων (MSMT) απηύθυνε έκκληση προς τις χώρες να θέσουν αμέσως σε ισχύ τις αποφάσεις του ΟΗΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της αποστολής εργατικού δυναμικού από τη Βόρεια Κορέα. Οι συστάσεις της ομάδας περιλαμβάνουν τον άμεσο επαναπατρισμό των Βορειοκορεατών εργαζομένων που βρίσκονται στο εξωτερικό, καθώς και την άρνηση έκδοσης νέων αδειών εργασίας για αυτούς, με στόχο την αποκοπή αυτής της πηγής εσόδων.

Στα κράτη που μετέχουν στην MSMT, την ομάδα των 11 κρατών μελών του ΟΗΕ που παρακολουθεί τις κυρώσεις, περιλαμβάνονται η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Κορέα, η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτές οι χώρες συνεργάζονται για την εφαρμογή και την παρακολούθηση των διεθνών κυρώσεων κατά της Βόρειας Κορέας.

Με πληροφορίες από: News.gr