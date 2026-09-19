Ο Χακάν Φιντάν για το Αιγαίο: «Ελπίζουμε κανείς να μην κάνει κάποια τρέλα»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, έστειλε μήνυμα προς την Ελλάδα για το Αιγαίο το Σάββατο (19/9), προειδοποιώντας ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Ο κ. Φιντάν εξέφρασε την ελπίδα «κανείς να μην κάνει κάποια τρέλα» στην περιοχή. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης του Τούρκου Υπουργού στο τουρκικό NTV.

Ο «παράγοντας Τουρκία» στην ελληνική πολιτική

Ερωτηθείς σχετικά με τις δηλώσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα από την ελληνική πλευρά αναφορικά με τα ζητήματα του Αιγαίου, ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας υπάρχει ένας «παράγοντας Τουρκία». Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, το «χαρτί της Τουρκίας» χρησιμοποιείται ως μέσο για την προσέλκυση της προσοχής της κοινής γνώμης.

Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στην Ελλάδα υπάρχει ένας παράγοντας Τουρκία στην εσωτερική πολιτική. Εάν κάποιος θέλει να τραβήξει την προσοχή της κοινής γνώμης, το χαρτί που θα παίξει είναι το χαρτί της Τουρκίας». Αυτή η προσέγγιση, κατά τον κ. Φιντάν, διαφέρει από τον τρόπο που λειτουργεί η πολιτική στην Τουρκία.

Διαφορετικές προτεραιότητες και η ατζέντα των δύο χωρών

Ο Χακάν Φιντάν ισχυρίστηκε ακόμη ότι η Τουρκία έχει να αντιμετωπίσει «μεγαλύτερα, πιο παγκόσμια προβλήματα». Αντίθετα, όπως υποστήριξε, η Ελλάδα επικεντρώνει την πολιτική της συζήτηση στις σχέσεις με την Άγκυρα.

Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό, η τουρκική πολιτική δεν ακολουθεί την ίδια πορεία, καθώς υπάρχουν πιο σημαντικά και παγκόσμια ζητήματα που χρήζουν της προσοχής της χώρας. Η συγκεκριμένη δήλωση αναδεικνύει, κατά την τουρκική πλευρά, μια διαφορετική προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική και τις εσωτερικές προτεραιότητες των δύο κρατών.

Αντίληψη επίλυσης προβλημάτων και αποφυγής «εκπλήξεων»

Ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε στη συνέχεια στις σχέσεις των δύο κυβερνήσεων, υποστηρίζοντας ότι Αθήνα και Άγκυρα έχουν καταλήξει σε μία κοινή αντίληψη. Αυτή η αντίληψη προβλέπει την επιδίωξη επίλυσης των προβλημάτων και την αποφυγή «εκπλήξεων» η μία απέναντι στην άλλη.

Κατά τον ίδιο, αυτό ακριβώς το σημείο αποτελεί πεδίο κριτικής της ελληνικής αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση. Ο κ. Φιντάν δήλωσε ότι «και εκεί υπάρχει εκλογικό κλίμα και αυτή η γλώσσα θα χρησιμοποιηθεί λίγο περισσότερο, αλλά εμείς κοιτάμε τι υπάρχει επισήμως», υπογραμμίζοντας την προσοχή της Τουρκίας στις επίσημες τοποθετήσεις.

Επαγρύπνηση των τουρκικών δυνάμεων στο Αιγαίο

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στην ετοιμότητα των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Ακτοφυλακής. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις μας και οι ομάδες της Ακτοφυλακής μας βρίσκονται σε επαγρύπνηση». Η δήλωση αυτή συνοδεύτηκε εκ νέου από την ελπίδα «κανείς εκεί να μην κάνει κάποια τρέλα».

Η αναφορά στην ετοιμότητα των τουρκικών δυνάμεων υπογραμμίζει την παρακολούθηση των εξελίξεων στο Αιγαίο από την Άγκυρα, όπως είχε αναφερθεί και στην αρχική του τοποθέτηση. Η Τουρκία, μέσω του υπουργού Εξωτερικών της, διαμηνύει την εγρήγορση των στρατιωτικών και παράκτιων δυνάμεών της.

Η επιθυμία του Προέδρου Ερντογάν για διάλογο

Ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι ο Πρόεδρος της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει δείξει πως επιθυμεί την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών. Αυτή η επιθυμία, σύμφωνα με τον κ. Φιντάν, εκφράζεται μέσω του διαλόγου με τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις.

Η προσήλωση στον διάλογο ως μέσο επίλυσης διαφορών αποτελεί, κατά τον Τούρκο Υπουργό, σταθερή θέση της τουρκικής ηγεσίας. Ο κ. Φιντάν τόνισε ότι η προσέγγιση αυτή είναι εμφανής στις σχέσεις με τις ελληνικές κυβερνήσεις που έχουν αναλάβει κατά καιρούς.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis