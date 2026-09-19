Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη και το κρυφό πελατολόγιο της κλινικής στο Κολωνάκι

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την κλινική στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, και το πελατολόγιό της, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στις 9 Σεπτεμβρίου, από ανακοπή καρδιάς, πάνω στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Ο θάνατός του αποδίδεται σε κομπογιαννιτισμό και ιατρικά λάθη της γιατρού Ιωάννας Γάκα, μέλους του ζεύγους που λειτουργούσε την κλινική.

Η «The Stem Cell Clinic» και οι παράνομες πρακτικές

Η κλινική, γνωστή ως The Stem Cell Clinic, λειτουργούσε επί χρόνια υπό διακριτικότητα, χωρίς διαφημίσεις και χωρίς καν ταμπέλα στην κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας. Μέσα στον χώρο, ανάμεσα σε στολές και σπαθιά σαμουράι, ποδήλατα και εικόνες αγίων, το ζεύγος των γιατρών, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, υποσχόταν στους πελάτες του μια «άλλη» ζωή χάρη στις πλασμαφαιρέσεις.

Οι δύο γιατροί βρίσκονται πλέον προφυλακισμένοι στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά τις εξελίξεις στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η υπόθεση του αδικοχαμένου «Μαζώ» αποκάλυψε τα «σημεία και τέρατα» στην περίφημη κλινική, αναδεικνύοντας τις πρακτικές που ακολουθούνταν.

Το «χρυσό» πελατολόγιο της showbiz και της πολιτικής

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν ο μοναδικός επώνυμος πελάτης στο καρνέ των γιατρών, το οποίο περιγράφεται ότι μοιάζει περισσότερο με αφιέρωμα στις ιλουστρασιόν σελίδες lifestyle περιοδικών. Δεκάδες ονόματα από τον χώρο της showbiz, αλλά και της πολιτικής, φέρονται να επισκέπτονταν την κλινική.

Όταν το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου διάβασαν την είδηση του θανάτου του «παιδιού της νύχτας» και τις αποκαλύψεις για την κλινική, πολλοί από αυτούς ένιωσαν τη γη να φεύγει κάτω από τα πόδια τους. Υπάρχει η εκτίμηση ότι ίσως και να έκαναν τον σταυρό τους που δεν βρέθηκαν εκείνοι στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σκιαγραφώντας τα επώνυμα πρόσωπα

Το «χρυσό» πελατολόγιο των Θεοδωρόπουλου και Γάκα περιλάμβανε ένα ευρύ φάσμα επώνυμων προσώπων. Μεταξύ αυτών αναφέρονται παρουσιάστριες με χιλιάδες τηλεοπτικά χιλιόμετρα, ποπ είδωλα με μεγάλη αναγνωρισιμότητα, νεόκοποι παρουσιαστές που βασίζουν την καριέρα τους στην εμφάνιση, καθώς και ξανθιές τηλεοπτικές φιγούρες που αναγνωρίζονται άμεσα.

Επιπλέον, πρόσωπα της showbiz με πολυτάραχη προσωπική ζωή, αλλά και πολιτικοί, αποτελούσαν μεγάλο μέρος των πελατών. Στη λίστα περιλαμβάνονταν επίσης κοσμικές κυρίες του Κολωνακίου και των βόρειων προαστίων, οι οποίες συχνά παρελαύνουν στις κοσμικές στήλες και περνούσαν τακτικά την πόρτα της πολυκατοικίας στην οδό Καρνεάδου. Όλοι τους έδιναν χιλιάδες ευρώ στην «Dr Χαβάη» και στον «δανδή σύζυγό της», ευελπιστώντας να νικήσουν τον χρόνο μέσω των παράνομων μηχανημάτων.

Μία πασίγνωστη παντρεμένη παρουσιάστρια, με καριέρα δεκαετιών και ατελείωτα χιλιόμετρα στα τηλεοπτικά πλατό, η οποία γνωρίζει τα τηλεοπτικά στούντιο καλύτερα και από το σαλόνι της, φέρεται να ήταν επίσης στη «χρυσή» λίστα των πελατών.

Με πληροφορίες από: espressonews.gr