Ελλάδα: Αυξάνονται οι πιθανότητες για την 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA

Η Ελλάδα βλέπει τις πιθανότητές της να αυξάνονται σημαντικά για την κατάληψη της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA, με το ποσοστό να αγγίζει πλέον το 59,2%. Αυτή η θετική εξέλιξη έρχεται μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων στην πρεμιέρα του Europa League, τα οποία επηρέασαν άμεσα την προσπάθεια της χώρας να αναρριχηθεί στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

Η νίκη-έκπληξη του ΟΦΗ σε συνδυασμό με την ήττα της Βικτόρια Πλζεν εκτόξευσε τις πιθανότητες της Ελλάδας για είσοδο στην πρώτη δεκάδα, ενώ η απόσταση από τις Πολωνία και Τσεχία έχει ψαλιδιστεί μόλις στους 113 βαθμούς.

Οι ελληνικές νίκες που έφεραν αισιοδοξία

Η πρεμιέρα του Europa League ολοκληρώθηκε με αποτελέσματα που έφεραν γαλανόλευκα χαμόγελα, τόσο στον Πειραιά όσο και στην Κρήτη. Ο Ολυμπιακός σημείωσε μια κρίσιμη νίκη απέναντι στην Γιαγκελόνια, προσθέτοντας σημαντικούς βαθμούς στην ελληνική συγκομιδή.

Την επομένη, ο ΟΦΗ πραγματοποίησε μια μεγάλη έκπληξη, επικρατώντας με 2-0 της Χόφενχαϊμ. Αυτή η νίκη αποτελεί μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου, ενισχύοντας παράλληλα την εθνική προσπάθεια στη βαθμολογία της UEFA.

Η μάχη για την πρώτη δεκάδα της UEFA

Οι επιτυχίες των ελληνικών ομάδων είχαν άμεση επίδραση στην προσπάθεια της Ελλάδας να αναρριχηθεί στη βαθμολογία της UEFA. Στόχος παραμένει η είσοδος στην προνομιούχο πρώτη δεκάδα μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, κάτι που θα προσφέρει σημαντικά οφέλη για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η απόσταση από τις χώρες που βρίσκονται υψηλότερα στην κατάταξη, όπως η Πολωνία και η Τσεχία, έχει ψαλιδιστεί σημαντικά. Πλέον, η διαφορά ανέρχεται μόλις στους 113 βαθμούς, καθιστώντας τον στόχο πιο εφικτό από ποτέ.

Για να προσπεράσει η Ελλάδα τους Πολωνούς και τους Τσέχους και να κάνει άλμα στην 10η θέση από την 12η που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, οι ελληνικές ομάδες χρειάζονται μόλις μια έξτρα ισοπαλία στα επόμενα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια.

Οι πιθανότητες σύμφωνα με την στατιστική ανάλυση

Η δημοφιλής πλατφόρμα στατιστικής ανάλυσης και ποδοσφαιρικών μοντέλων, Football Meets Data, προχώρησε σε εκτίμηση των πιθανοτήτων για την κατάληψη της 10ης θέσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ιδιαίτερα ευνοϊκά για την Ελλάδα, με την χώρα μας να τρίβει τα χέρια της από τα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, η νίκη-έκπληξη του ΟΦΗ σε συνδυασμό με την βαριά εντός έδρας ήττα της Βικτόρια Πλζεν από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, εκτόξευσε τις πιθανότητες της Ελλάδας για είσοδο στην πρώτη δεκάδα στο 59,2%. Αντίθετα, οι πιθανότητες των Τσέχων περιορίζονται πλέον στο 25,7%.

Οι πιθανότητες της Πολωνίας χαρακτηρίζονται σχεδόν ανύπαρκτες, παρόλο που η χώρα αυτή τη στιγμή προηγείται ελαφρώς της Ελλάδας στην κατάταξη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Πολωνία αγωνίζεται με δύο λιγότερες ομάδες στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, η Δανία έχει κερδίσει έδαφος, διαθέτοντας τέσσερις εκπροσώπους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης πλατφόρμας, η Δανία έχει περίπου 14% ποσοστό επιτυχίας για την 10η θέση.

Η τρέχουσα κατάταξη και η σημασία της 10ης θέσης

Η τρέχουσα εικόνα της βαθμολογίας της UEFA, όπως αυτή διαμορφώνεται, παρουσιάζει την Τσεχία στην 10η θέση με 45.125 βαθμούς και 4 από 5 ομάδες ενεργές. Ακολουθεί η Πολωνία στην 11η θέση με 45.125 βαθμούς, αλλά με μόνο 2 από 5 ομάδες να συνεχίζουν.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 12η θέση με 45.012 βαθμούς και 4 από 5 ομάδες ενεργές. Πιο κάτω, στην 13η θέση είναι η Νορβηγία με 38.612 βαθμούς (4/5 ομάδες) και στην 14η η Δανία με 38.306 βαθμούς (4/4 ομάδες).

Η κατάληψη της 10ης θέσης στη βαθμολογία πενταετίας της UEFA έχει ιδιαίτερη σημασία. Διασφαλίζει στον πρωταθλητή της εκάστοτε λίγκας μια απευθείας θέση στους ομίλους του UEFA Champions League το 2028, προσφέροντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την εκπροσώπησή του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta