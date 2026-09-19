Η Ελλάδα στο BBB+ από τη Scope και θετικές προοπτικές από τη Moody’s

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, η Ελλάδα έλαβε διπλή αναγνώριση από δύο διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Η Scope Ratings προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας, ενώ η Moody’s αναθεώρησε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές. Οι αποφάσεις αυτές αναδεικνύουν την πορεία των δημόσιων οικονομικών και τις προοπτικές ανάπτυξης.

Η αναβάθμιση από τη Scope Ratings

Η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας σε BBB+ από BBB, διατηρώντας σταθερές προοπτικές. Στην αξιολόγησή της, η Scope αναφέρθηκε στην πορεία αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους, στις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, ο οίκος επισημαίνει ότι το υψηλό επίπεδο του δημόσιου χρέους εξακολουθεί να αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την πιστοληπτική εικόνα της χώρας. Η αναβάθμιση αυτή, ωστόσο, υπογραμμίζει τη βελτίωση του ελληνικού αξιόχρεου, επικαλούμενη την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της οικονομίας.

Οι θετικές προοπτικές από τη Moody’s

Την ίδια ώρα, η Moody’s διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στη βαθμίδα Baa3. Ωστόσο, προχώρησε σε αναθεώρηση των προοπτικών από σταθερές σε θετικές. Αυτή η αλλαγή δεν συνιστά αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης, αλλά μεταβολή των προοπτικών της, σηματοδοτώντας μια πιο αισιόδοξη εκτίμηση για το μέλλον.

Ο οίκος Moody’s εκτιμά ότι ενισχύονται οι ενδείξεις πως οι διαρθρωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις συμβάλλουν στην οικονομική και δημοσιονομική ανθεκτικότητα της χώρας. Αυτή η αυξημένη ανθεκτικότητα, σύμφωνα με τον οίκο, «υπερβαίνει τις τρέχουσες προσδοκίες» του, αναγνωρίζοντας τους καρπούς της συνεχούς εστίασης των Αρχών στις μεταρρυθμίσεις.

Κοινά σημεία και παράγοντες αξιολόγησης

Κοινός παρονομαστής στις δύο αξιολογήσεις είναι η πορεία του χρέους, τα πρωτογενή πλεονάσματα, η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και η αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης παρακολουθούν στενά την πορεία των δημόσιων οικονομικών, την εξέλιξη του χρέους και τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, οι οίκοι δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του χρέους και στις πρόωρες αποπληρωμές. Επιπλέον, επισημαίνουν τη βελτίωση των φορολογικών εσόδων μέσω της ψηφιοποίησης και της ενίσχυσης της φορολογικής διοίκησης. Η Moody’s, ειδικότερα, σημειώνει ότι η άνοδος των επενδύσεων δεν συνδέεται αποκλειστικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και με την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων τα τελευταία χρόνια.

Οι δηλώσεις του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε πως «Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα δύο φορές, από δύο διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό έχει τεράστια αξία». Τόνισε ότι οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία.

Ο κ. Πιερρακάκης επιβεβαίωσε τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Ανέδειξε επίσης τη στρατηγική της κυβέρνησης να αξιοποιεί τη δημοσιονομική πρόοδο για να μειώνει ταχύτερα το δημόσιο χρέος, προχωρώντας σε πρόωρες αποπληρωμές. Αυτή η στρατηγική, όπως είπε, ενισχύει τη θέση της Ελλάδας και την καθιστά πιο ανθεκτική απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα και χαρακτήρισε τις σημερινές αποφάσεις, καθώς και την επιστροφή του Χρηματιστηρίου της Αθήνας στις ανεπτυγμένες αγορές, ως σημαντικές κατακτήσεις μιας πορείας που πρέπει να συνεχιστεί με δημοσιονομική συνέπεια, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και δημιουργούν καλύτερα αμειβόμενες δουλειές και υψηλότερα εισοδήματα για τους πολίτες.

Οι αδυναμίες που παραμένουν

Παρά τις θετικές τάσεις που καταγράφουν οι διεθνείς οίκοι στην ελληνική οικονομία, οι δύο οίκοι εξακολουθούν να επισημαίνουν και σημαντικές αδυναμίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται το υψηλό επίπεδο του δημόσιου χρέους, η μέτρια παραγωγικότητα, οι δημογραφικές πιέσεις, τα εξωτερικά ελλείμματα και το απόθεμα προβληματικών δανείων που παραμένει εκτός τραπεζικού συστήματος.

Οι αξιολογήσεις αυτές αποτυπώνουν αφενός τις θετικές εξελίξεις και αφετέρου τις διαρθρωτικές αδυναμίες που εξακολουθούν να επηρεάζουν το πιστωτικό προφίλ της χώρας. Οι οίκοι βλέπουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, αλλά κρατούν στο κάδρο την παραγωγικότητα, το δημογραφικό και το υψηλό δημόσιο χρέος ως παράγοντες που απαιτούν συνεχή προσοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis