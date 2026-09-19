Σε κλίμα οδύνης το μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Το ξέσπασμα του πατέρα του

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, το 9ήμερο μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, εννέα ημέρες μετά τον ξαφνικό θάνατό του. Οι γονείς του, Μανώλης και Κλειώ Μαζωνάκη, μαζί με τις αδελφές του, Μαρία και Βάσω, προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια, ενώ η υπόθεση του θανάτου του παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών. Ο πατέρας του τραγουδιστή, Μανώλης Μαζωνάκης, εξέφρασε τη συγκίνησή του και την πικρία του για τη στάση των μέσων ενημέρωσης.

Η οδύνη της οικογένειας και το αίτημα για δικαιοσύνη

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται σε κατάσταση βαθιάς οδύνης, προσπαθώντας να συνέλθει από το σοκ της απώλειας. Από την πρώτη στιγμή, έχει εκφράσει την επιθυμία της να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατο του τραγουδιστή, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του.

Η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, είχε δηλώσει στο «Live News» πως «Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο. Παρακολούθησα τις εξελίξεις και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία τους. Δεν νομίζω να βγουν (οι γιατροί)».

Το ξέσπασμα του πατέρα

Ο πατέρας του τραγουδιστή, Μανώλης Μαζωνάκης, ζήτησε από τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό της οικογένειας να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του γιου του. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ανέφερε πως «Από τη μια πλευρά είναι πάρα πολύ καλό, αλλά από την άλλη, ό,τι και να γίνει, το παιδί μου δεν έρχεται πίσω. Πιστεύω ότι η Δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της».

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στα μέσα ενημέρωσης, πρόσθεσε με συγκίνηση: «Να μιλήσω για να πω ότι αν βοηθούσαν λίγο τα κανάλια, ο Γιώργος θα ήταν σήμερα εδώ μαζί μας… Τώρα είναι αργά. Τώρα είναι αργά».

Η κατάσταση της οικογένειας στον Μαραθώνα

Μια θεία του τραγουδιστή περιέγραψε την κατάσταση της οικογένειας, λέγοντας: «Η οικογένεια είναι κλεισμένη στο σπίτι εδώ στον Μαραθώνα, σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Ειδικά η μαμά του Γιώργου, το παιδί της έχασε. Δεν μπορούν ακόμη να συνέλθουν από το σοκ».

Πρόσθεσε επίσης ότι «Προσπαθούσαν εδώ και δύο χρόνια να τον βοηθήσουν, να τον σώσουν αλλά δεν τα κατάφεραν και καταλαβαίνετε πώς μπορεί να νιώθουν. Εγώ ήρθα να τους δω και να τους φέρω δύο πράγματα».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr