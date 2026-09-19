Φιντάν: «Ασυμβίβαστες οι Ρωσία και Ουκρανία για τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα»

Οι θέσεις της Ουκρανίας και της Ρωσίας σχετικά με τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα είναι «δύσκολα συμβιβαστές», όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Η Τουρκία έχει υποβάλει πρόταση και στις δύο πλευρές για το ζήτημα αυτό, λαμβάνοντας ήδη απαντήσεις. Ωστόσο, οι απαιτήσεις και οι θέσεις τους παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές.

Οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών

Ο Χακάν Φιντάν, μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, υπογράμμισε την πολυπλοκότητα της κατάστασης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία έχει διαβιβάσει μια πρόταση τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την παύση των επιθέσεων στα εμπορικά πλοία.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι έχουν ήδη ληφθεί απαντήσεις από τις δύο εμπόλεμες χώρες. Από την αξιολόγηση αυτών των απαντήσεων, προκύπτει ότι οι απαιτήσεις και οι θέσεις που έχουν διατυπωθεί από κάθε πλευρά είναι «δύσκολο να συμβιβαστούν», καθιστώντας την επίτευξη κοινού εδάφους μια πρόκληση.

Η προτεραιότητα της μεταφοράς σιτηρών

Ο Χακάν Φιντάν τόνισε ότι η πρώτη προτεραιότητα της Τουρκίας στην παρούσα συγκυρία είναι η διασφάλιση της μεταφοράς σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν ανάγκη τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Ο υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι τα σιτηρά αποτελούν ένα προϊόν που εμπορεύονται τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή αυτών των ζωτικής σημασίας φορτίων.

Η τουρκική πρωτοβουλία και το πρωτόκολλο συμφωνίας

Η Τουρκία, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της για τις επιθέσεις που σημειώνονται στη Μαύρη Θάλασσα, προχώρησε στην υποβολή ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας. Το πρωτόκολλο αυτό διαβιβάστηκε στο Κίεβο και τη Μόσχα, με βασικό σκοπό να τεθεί ένα τέλος στις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή.

Η πληροφορία αυτή επιβεβαιώθηκε από τουρκική διπλωματική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο την Πέμπτη. Η πρωτοβουλία της Άγκυρας αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ασφάλειας των θαλάσσιων οδών και την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας.

Το βαρύ τίμημα για την Τουρκία

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, η Τουρκία έχει υποστεί σημαντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το τουρκικό Ναυτικό Εμπορικό Επιμελητήριο Imeak, μόνο τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, τουλάχιστον 90 πλοία δέχτηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα.

Από αυτά τα πλοία, 25 έως 30 ανήκαν σε τουρκικές εταιρείες, γεγονός που καταδεικνύει το άμεσο οικονομικό και επιχειρησιακό κόστος για την τουρκική ναυτιλία. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία της Άγκυρας.

Ρωσικές αντιδράσεις και ουκρανικές επιθέσεις

Στις αρχές Αυγούστου, η Άγκυρα είχε ζητήσει από τις δύο εμπόλεμες χώρες να εφαρμόσουν ένα «μορατόριουμ» στα πλήγματα εναντίον εμπορικών πλοίων. Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε εκτιμήσει τότε ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου «θα ήταν αδύνατον να επιτηρηθεί».

Πολλά πλοία έχουν γίνει στόχος επιθέσεων από δρόνους, οι οποίες αποδίδονται στην Ουκρανία. Με αυτές τις ενέργειες, η Ουκρανία σκοπεύει να παρεμποδίσει τη μεταφορά δημητριακών και υδρογονανθράκων προς όφελος της Ρωσίας. Η θαλάσσια περιοχή της Μαύρης Θάλασσας περιγράφεται ως κορεσμένη από πολεμικά πλοία, δρόνους, νάρκες και μαχητικά αεροσκάφη, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον για την εμπορική ναυτιλία.

Με πληροφορίες από: Topontiki