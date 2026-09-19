Ο Γερμανός στρατηγός Κάρστεν Μπρόιερ νέος επικεφαλής της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ

Ο στρατηγός Κάρστεν Μπρόιερ, ο οποίος ηγείται των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, εκλέχθηκε το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, ως ο επόμενος επικεφαλής της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ. Η επιτροπή αυτή αποτελεί την ανώτατη στρατιωτική αρχή της Συμμαχίας και λειτουργεί ως βασικό συμβουλευτικό όργανο για τους πολιτικούς της ηγέτες. Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων των 32 κρατών-μελών στην Κοπεγχάγη.

Η εκλογή και η νέα θέση

Την εκλογή του στρατηγού Μπρόιερ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο X ο νυν πρόεδρος της επιτροπής, ο Ιταλός ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε. Ο Γερμανός στρατηγός θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του το ερχόμενο καλοκαίρι, διαδεχόμενος τον ναύαρχο Ντραγκόνε στην ηγεσία της στρατιωτικής επιτροπής.

Η στρατιωτική επιτροπή του ΝΑΤΟ, στην οποία θα προεδρεύει ο Μπρόιερ, αποτελεί την ανώτατη στρατιωτική αρχή της Συμμαχίας. Ο επικεφαλής της έχει τον ρόλο του κύριου στρατιωτικού συμβούλου του πολιτικού επικεφαλής του ΝΑΤΟ, του γενικού γραμματέα Μαρκ Ρούτε.

Συγχαρητήρια και περίοδος ανάληψης

Ο ναύαρχος Ντραγκόνε συνεχάρη τον Μπρόιερ για την εκλογή του, επισημαίνοντας τις ικανότητές του. «Η επιχειρησιακή σας κρίση, η βαθιά εξοικείωσή σας με τη Συμμαχία και η ηγεσία σας στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις θα υπηρετήσουν καλά το ΝΑΤΟ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι «οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό σας σε μια κρίσιμη στιγμή για την ευρωατλαντική ασφάλεια».

Ο στρατηγός Μπρόιερ θα αναλάβει τη νέα του θέση σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αναταράξεις για τη Συμμαχία. Αυτές οι αναταράξεις περιλαμβάνουν διάφορες προκλήσεις και εξελίξεις που επηρεάζουν την ευρωατλαντική ασφάλεια και τις σχέσεις μεταξύ των κρατών-μελών.

Οι προκλήσεις της ευρωατλαντικής ασφάλειας

Μία από τις βασικές προκλήσεις προέρχεται από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν την κύρια ευθύνη για την άμυνα της ηπείρου. Αυτή η απαίτηση έρχεται μετά από δεκαετίες κατά τις οποίες η αμερικανική ηγεσία ήταν κυρίαρχη στον τομέα αυτό.

Σε αυτό το πλαίσιο, πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν προχωρήσει σε σημαντική αύξηση των αμυντικών τους δαπανών τα τελευταία χρόνια. Η τάση αυτή ωθείται τόσο από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, όσο και από τις απειλές του Τραμπ ότι δεν θα τηρήσει τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ έναντι του ΝΑΤΟ.

Ο ρόλος της Γερμανίας και το προφίλ του Μπρόιερ

Η Γερμανία, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της αύξησης των αμυντικών δαπανών. Το Βερολίνο έχει θέσει ως στόχο να διπλασιάσει τις στρατιωτικές του δαπάνες, με σκοπό να ξεπεράσει τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ έως το έτος 2030.

Ο στρατηγός Μπρόιερ, 61 ετών, είναι αξιωματικός του στρατού. Έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «ο στρατηγός του καγκελάριου», καθώς ο πρώην καγκελάριος Όλαφ Σολτς τον είχε επιλέξει για να ηγηθεί μιας επιτροπής διαχείρισης κρίσεων. Η επιτροπή αυτή συνέβαλε στον χειρισμό της αντίδρασης της Γερμανίας στην πανδημία της Covid κατά τα έτη 2021 και 2022.

Με πληροφορίες από: Topontiki