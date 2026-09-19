Η Τεχεράνη ανανέωσε τους όρους της για επανέναρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

Η Τεχεράνη διαβίβασε σε διαμεσολαβητές τους όρους της για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών. Τη δήλωση αυτή έκανε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο δίκτυο Al Jazeera. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν βασικές απαιτήσεις από την ιρανική πλευρά, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την πρόοδο προς μια ειρηνική επίλυση.

Οι βασικοί όροι της Τεχεράνης

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο Al Jazeera, παρουσίασε με σαφήνεια τους όρους που έχει θέσει το Ιράν για να προχωρήσει σε οποιαδήποτε επανέναρξη διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές οι προϋποθέσεις αποτελούν τη βάση για την προσέγγιση της Τεχεράνης σε μια πιθανή διπλωματική διαδικασία, με απώτερο σκοπό τον τερματισμό των εχθροπραμιών.

Οι όροι αυτοί είναι συγκεκριμένοι και αφορούν καίρια ζητήματα που έχουν διαμορφώσει την τρέχουσα κατάσταση στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Η ιρανική πλευρά επιδιώκει μια ολοκληρωμένη επίλυση των εκκρεμοτήτων, η οποία θα οδηγήσει σε μια σταθερότερη κατάσταση στην περιοχή.

Τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα

Ένας από τους κεντρικούς όρους που διαβιβάστηκαν από το Ιράν είναι ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Αυτή η απαίτηση υποδηλώνει την επιθυμία της Τεχεράνης για μια ευρύτερη αποκλιμάκωση των εντάσεων και των συγκρούσεων που έχουν επηρεάσει την περιοχή.

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ τόνισε τη σημασία της παύσης των εχθροπραμιών σε κάθε επίπεδο, ως ένα θεμελιώδες βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος κατάλληλου για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Η παύση του πολέμου αποτελεί προτεραιότητα για την ιρανική πλευρά, όπως διαφαίνεται από τις δηλώσεις του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και άρση ναυτικού αποκλεισμού

Στους όρους που έθεσε το Ιράν περιλαμβάνεται επίσης η αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων. Το ζήτημα των δεσμευμένων κεφαλαίων αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό και πολιτικό θέμα που έχει απασχολήσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Τεχεράνη θεωρεί την αποδέσμευσή τους ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλοποίηση των σχέσεων.

Παράλληλα, η ιρανική πλευρά ζητά την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Ο Μοχσέν Ρεζαΐ υπογράμμισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός έχει σοβαρές επιπτώσεις και η άρση του είναι κρίσιμη για την οικονομία και την ελεύθερη διακίνηση. Η απαίτηση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βασικό στοιχείο των προϋποθέσεων που διαβιβάστηκαν στους διαμεσολαβητές.

Ο ρόλος των διαμεσολαβητών

Οι διαβουλεύσεις για την προώθηση των όρων του Ιράν και την πιθανή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων διεξάγονται μέσω συγκεκριμένων διαμεσολαβητών. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν ανέφερε ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το Κατάρ και το Πακιστάν.

Αυτές οι χώρες έχουν αναλάβει έναν κρίσιμο ρόλο στη μεταφορά των μηνυμάτων και των προϋποθέσεων μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον. Η παρουσία τους ως διαμεσολαβητών υπογραμμίζει τον διπλωματικό δίαυλο που έχει επιλεγεί για την επικοινωνία, σε μια προσπάθεια να βρεθεί κοινό έδαφος για την επίλυση της σύγκρουσης.

Αναμονή απάντησης από τον Ντόναλντ Τραμπ

Μετά τη διαβίβαση των όρων της μέσω των διαμεσολαβητών, η Τεχεράνη βρίσκεται σε αναμονή επίσημης απάντησης από την αμερικανική πλευρά. Ο Μοχσέν Ρεζαΐ δήλωσε ρητά ότι το Ιράν αναμένει μια απάντηση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Η απάντηση του Αμερικανού προέδρου θεωρείται καθοριστική για τα επόμενα βήματα στις σχέσεις των δύο χωρών και την πορεία προς την πιθανή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφείς τις προϋποθέσεις της και πλέον η διπλωματική πρωτοβουλία βρίσκεται στην πλευρά της Ουάσινγκτον, η οποία καλείται να τοποθετηθεί επί των ιρανικών απαιτήσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki