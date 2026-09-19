Η διάγνωση και η πορεία της υγείας του μονάρχη

Νέες αναφορές σχετικά με την κατάσταση της υγείας του βασιλιά Καρόλου βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς ένα αμερικανικό δημοσίευμα διατυπώνει σοβαρούς ισχυρισμούς για τον 77χρονο μονάρχη. Το εν λόγω δημοσίευμα, που προέρχεται από το RadarOnline και επικαλείται πηγές που δεν κατονομάζει, αναφέρει ότι η κατάσταση του Καρόλου έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Μάλιστα, φτάνει στο σημείο να υποστηρίζει ότι ενδέχεται να του απομένουν «μήνες ζωής». Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν συνοδεύονται από επίσημα ιατρικά δεδομένα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το Παλάτι, το οποίο δεν έχει προβεί σε σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος είχε διαγνωστεί με καρκίνο στις αρχές του έτους 2024, μια είδηση που είχε προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Έκτοτε, ο μονάρχης ακολουθεί συγκεκριμένη θεραπεία για την αντιμετώπιση της ασθένειας, με την πορεία της υγείας του να παρακολουθείται στενά.

Παρά τη διάγνωση και τη συνεχιζόμενη θεραπεία, ο βασιλιάς Κάρολος έχει επιστρέψει σταδιακά στις δημόσιες υποχρεώσεις του. Αυτή η επιστροφή περιλαμβάνει την εκτέλεση των βασιλικών του καθηκόντων και την παρουσία του σε διάφορες εκδηλώσεις, σηματοδοτώντας μια προσπάθεια για επιστροφή στην κανονικότητα.

Προετοιμασίες για τη διαδοχή και την κηδεία

Το αμερικανικό μέσο RadarOnline αναφέρεται επίσης στον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα της βρετανικής μοναρχίας, ένα θέμα που απασχολεί έντονα τους κύκλους του παλατιού. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι προετοιμασίες τόσο για τη διαδοχή στον θρόνο όσο και για την κηδεία του βασιλιά έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, με τις διαδικασίες να είναι σε εξέλιξη.

Μάλιστα, πηγή που επικαλείται το RadarOnline υποστηρίζει ότι οι σχετικές διαδικασίες φέρεται πλέον να έχουν επιταχυνθεί, γεγονός που υποδηλώνει μια αυξημένη δραστηριότητα. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες, πάντως, αποτελούν αναφορές και εκτιμήσεις του RadarOnline και δεν συνιστούν επίσημη ανακοίνωση από το Μπάκιγχαμ, κάτι που θα έδινε επίσημο χαρακτήρα στις φήμες.

Το εκτιμώμενο κόστος και οι λεπτομέρειες της τελετής

Το RadarOnline κάνει επίσης λόγο για μια κρατική κηδεία μεγάλης κλίμακας, η οποία αναμένεται να έχει σημαντικό κόστος για το βρετανικό κράτος. Το δημοσίευμα εκτιμά ότι το συνολικό κόστος αυτής της τελετής θα μπορούσε να ανέλθει στο εντυπωσιακό ποσό των 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο σενάριο που παρουσιάζει το αμερικανικό μέσο, περιλαμβάνεται η διεξαγωγή της τελετής στο ιστορικό Αβαείο του Γουέστμινστερ, έναν χώρο με ιδιαίτερη συμβολική σημασία για τη βρετανική μοναρχία. Μεταξύ των προσώπων που αναμένεται να παραστούν σε αυτή την κηδεία θα είναι μέλη βασιλικών οικογενειών από όλο τον κόσμο, αρχηγοί κρατών, καθώς και πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες από διάφορες χώρες, υπογραμμίζοντας τον διεθνή χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Οι τεταμένες σχέσεις των πριγκίπων Γουίλιαμ και Χάρι

Στο ίδιο δημοσίευμα του RadarOnline γίνεται αναφορά και στις σχέσεις μεταξύ των δύο γιων του βασιλιά Καρόλου, του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι. Οι σχέσεις των δύο αδελφών χαρακτηρίζονται από ένταση εδώ και αρκετά χρόνια, ένα θέμα που έχει απασχολήσει εκτενώς τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια.

Πηγές που επικαλείται το RadarOnline υποστηρίζουν ότι η τεταμένη κατάσταση μεταξύ του Γουίλιαμ και του Χάρι επιβαρύνει τον μονάρχη, προσθέτοντας ένα επιπλέον βάρος στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του. Το δημοσίευμα αναφέρεται ιδιαίτερα και στην πιθανή επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία, μαζί με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους, ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να επηρεάσει τις δυναμικές εντός της βασιλικής οικογένειας.

Με πληροφορίες από: Topontiki