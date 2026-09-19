Σε συμφωνία για την ασφάλεια της Γροιλανδίας κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δανία, βάζοντας τέλος σε μια διπλωματική διαμάχη που είχε ξεσπάσει μετά από απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συμφωνία θα παραχωρεί στις ΗΠΑ «μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας, καθώς και όλων των άλλων αναγκών» στη Γροιλανδία, την ημιαυτόνομη περιοχή που ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας. Το ΝΑΤΟ χαιρέτισε τη συμφωνία, εκτιμώντας ότι θα συμβάλει στη σταθερότητα της περιοχής.

Η συμφωνία και οι δηλώσεις Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη της συμφωνίας μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν για πάντα κάθε δυνατότητα να κάνουν ό,τι απαιτείται στη Γροιλανδία. Στόχος είναι η διαφύλαξη και υπεράσπιση της ασφάλειας τόσο της Γροιλανδίας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει «κανένα κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες» από αυτή τη συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι η συμφωνία είναι «απεριόριστης διάρκειας» και δεν έχει τέλος. Εξέφρασε την υπερηφάνεια του που είναι ο πρόεδρος που «αντιμετώπισε οριστικά και με τρόπο καθοριστικό αυτή την εξαιρετικά σημαντική κατάσταση», σημειώνοντας ότι για περισσότερα από 100 χρόνια, οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών γνώριζαν τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας, αλλά κανείς δεν είχε καταφέρει να κάνει κάτι γι’ αυτό.

Απαγόρευση στρατιωτικής παρουσίας αντιπάλων

Ένα κεντρικό σημείο της συμφωνίας, όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι η πρόβλεψη ότι κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να διατηρεί στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία. Επιπλέον, απαγορεύεται σε οποιονδήποτε εχθρό των Ηνωμένων Πολιτειών να πραγματοποιήσει «ευαίσθητες επενδύσεις» στο νησί χωρίς την ρητή γραπτή έγκριση της Ουάσινγκτον.

Αυτή η διάταξη διασφαλίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν τον πλήρη έλεγχο όσον αφορά την παρουσία και τις δραστηριότητες τρίτων δυνάμεων στη Γροιλανδία, ενισχύοντας τη στρατηγική της θέση στην Αρκτική.

Η αντίδραση Δανίας και Γροιλανδίας

Οι ηγέτες της Δανίας και της Γροιλανδίας καλωσόρισαν τη συμφωνία, τονίζοντας ότι θα ενισχύσει την ασφάλεια στην περιοχή. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε ότι είναι «ευχαριστημένη που υπάρχει προοπτική μιας καλής συμφωνίας» και για τις τρεις πλευρές.

Σε κοινή δήλωση με τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντρικ Νίλσεν, η Φρεντέρικσεν υπογράμμισε ότι η συμφωνία «ενισχύει την κοινή μας ασφάλεια στην Αρκτική και στην περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού». Παράλληλα, αναγνωρίζει «την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας, καθώς και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση».

Η θέση του ΝΑΤΟ και η στρατηγική σημασία

Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η Συμμαχία χαιρετίζει τη συμφωνία, εκτιμώντας ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση της «ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας» σε αυτή τη στρατηγικής σημασίας περιοχή. Η Γροιλανδία κατέχει μια κρίσιμη γεωγραφική θέση, η οποία έχει αναγνωριστεί για αμυντικούς σκοπούς.

Πέρα από τη στρατηγική της θέση, η Γροιλανδία διαθέτει και σημαντικό ορυκτό πλούτο, γεγονός που προσθέτει στην αξία της για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είχε αναφερθεί στο παρελθόν.

Το παρασκήνιο και η επικείμενη υπογραφή

Η συμφωνία έρχεται έπειτα από μήνες απειλών του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα «πάρουν» τη Γροιλανδία, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Οι απειλές αυτές είχαν προκαλέσει διπλωματική διαμάχη, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ακόμη και ότι θα μπορούσε να καταλάβει το νησί διά της βίας.

Αν και το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής, αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι λεπτομέρειές της δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα.

Με πληροφορίες από: Reader, News.gr