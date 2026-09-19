Φονική επίθεση σε σούπερ μάρκετ στις ΗΠΑ: Γονείς 17χρονης υπαλλήλου ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου ηλικιωμένο πελάτη

Τραγική κατάληξη είχε ένας διαπληκτισμός σε κατάστημα Walmart στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ένας 77χρονος πελάτης δέχθηκε επίθεση από τους γονείς μιας 17χρονης υπαλλήλου. Η επίθεση σημειώθηκε μετά από παρατήρηση που της έκανε ο ηλικιωμένος, με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύματά του την επομένη. Οι αρχές έχουν χαρακτηρίσει τον θάνατό του ως ανθρωποκτονία.

Ο διαπληκτισμός στο Walmart

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 8 Ιουνίου, όταν ο Μπερτ Ατιένζα, 77 ετών, βρισκόταν για ψώνια μαζί με τη σύζυγό του, Ζόζεφιν, με την οποία ήταν παντρεμένος επί 42 χρόνια. Το ζευγάρι είχε επισκεφθεί το σούπερ μάρκετ μετά την πρωινή του επίσκεψη στην εκκλησία. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους, μια 17χρονη υπάλληλος μπήκε στον διάδρομο όπου βρίσκονταν και παραλίγο να χτυπήσει τη Ζόζεφιν με ένα βαρύ καροτσάκι.

Ο Μπερτ Ατιένζα αντέδρασε στο περιστατικό, κατηγορώντας την υπάλληλο ότι δεν ζήτησε συγγνώμη από τη σύζυγό του. Η Ζόζεφιν δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είπε “παραλίγο να χτυπήσεις τη γυναίκα μου με το βαρύ καροτσάκι σου, και δεν της είπες ούτε μία συγγνώμη”. Αν δει κάτι που δεν του αρέσει, θα στο πει χωρίς περιστροφές. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν τον ένοιαζε ποιος είσαι».

Η κλήση των γονέων και η άφιξή τους

Η αντιπαράθεση μεταξύ του ηλικιωμένου ζευγαριού και της 17χρονης υπαλλήλου συνεχίστηκε. Σύμφωνα με την περιγραφή της συζύγου του θύματος, η υπάλληλος πέταξε ένα κουτί προς το ζευγάρι. Μετά από αυτό, φέρεται να επικοινώνησε με τους γονείς της, Τράβις Γουάιτ και Έρικα Μίτσελ.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο 44χρονος Τράβις Γουάιτ και η 42χρονη Έρικα Μίτσελ έφτασαν στο κατάστημα Walmart. Άρχισαν αμέσως να αναζητούν το ηλικιωμένο ζευγάρι μέσα στους διαδρόμους του σούπερ μάρκετ, με σκοπό να αντιμετωπίσουν τον Μπερτ Ατιένζα.

Η φονική επίθεση στον 77χρονο

Ο Μπερτ Ατιένζα βρισκόταν μπροστά σε ένα ράφι, όταν οι δύο γονείς τον εντόπισαν και του επιτέθηκαν άγρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τον άρπαξαν, τον έσπρωξαν και άρχισαν να τον χτυπούν με γροθιές. Η επίθεση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς τον έσπρωξαν πάνω στα ράφια, με συνέπεια να πέσει στο έδαφος.

Ενώ ο 77χρονος βρισκόταν στο πάτωμα, οι δράστες συνέχισαν να τον κλωτσούν. Η σύζυγός του, Ζόζεφιν, προσπάθησε να τους σταματήσει, λέγοντας: «Ενώ ήταν στο πάτωμα, συνέχιζαν να τον κλωτσούν και τους είπα να σταματήσουν. Ο άνδρας μου έχει καρδιολογικά προβλήματα». Παρά τις εκκλήσεις της, η επίθεση συνεχίστηκε.

Οι τελευταίες στιγμές και ο θάνατος

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο Μπερτ Ατιένζα κατάφερε αρχικά να μιλήσει στη σύζυγό του. Η Ζόζεφιν περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Ο σύζυγός μου μπορούσε ακόμα να μιλήσει, είπε: “βοήθησέ με, σήκω”, αλλά του είπα: “Όχι, αιμορραγείς. Το στόμα σου αιμορραγεί. Έρχεται το ασθενοφόρο”. Τον κοίταξα ξανά. Είχε χάσει πλέον τις αισθήσεις του».

Ο Μπερτ μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου και κατέληξε την επόμενη ημέρα από τραύμα στο κεφάλι. Οι ιατρικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο θάνατός του οφειλόταν στα τραύματα που υπέστη από την επίθεση.

Συλλήψεις και κατηγορίες

Ο 44χρονος Τράβις Γουάιτ και η 42χρονη Έρικα Μίτσελ συνελήφθησαν λίγες ημέρες μετά το τραγικό περιστατικό. Αρχικά, αντιμετώπισαν κατηγορίες για πρόκληση σωματικών βλαβών με δόλο, πρόκληση σωματικών βλαβών με επιβαρυντικές περιστάσεις και συνωμοσία για τη διάπραξη κακουργήματος.

Στη συνέχεια, οι κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν τροποποιήθηκαν σε ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, αντικατοπτρίζοντας τη σοβαρότητα της πράξης και την θανατηφόρα έκβασή της για τον 77χρονο Μπερτ Ατιένζα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit