Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε τα 25 σημαντικότερα επιτεύγματα της «τρίτης» θητείας του

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε έναν απολογισμό της προεδρίας του, παρουσιάζοντας μια λίστα με τα 25 σημαντικότερα «επιτεύγματα» που αποδίδει στην «τρίτη» θητεία του. Η εν λόγω ανάρτηση δημοσιεύτηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Στη μακροσκελή του ανάρτηση, με τίτλο “TOP 25 TRUMP ACCOMPLISHMENTS OF TERM THREE”, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε έμφαση σε τομείς όπως η μετανάστευση, η οικονομία και η εξωτερική πολιτική.

Μετανάστευση και ασφάλεια συνόρων

Ένα μεγάλο μέρος του απολογισμού του Ντόναλντ Τραμπ αφορά τη μετανάστευση και την ασφάλεια των συνόρων των ΗΠΑ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι «πέτυχα τα πιο ασφαλή σύνορα στην Ιστορία», δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «ΜΗΔΕΝ παράνομοι αλλοδαποί έγιναν δεκτοί στις ΗΠΑ τους τελευταίους 16 μήνες». Αυτός ο ισχυρισμός αποτελεί κεντρικό σημείο στην παρουσίαση των επιτευγμάτων του στον τομέα αυτό.

Στο πλαίσιο των πολιτικών του για τη μετανάστευση, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι «έβαλε τέλος στην υποδοχή μεταναστών». Οι δηλώσεις αυτές αναδεικνύουν την προσήλωσή του σε μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, την οποία παρουσιάζει ως επιτυχημένη και αποτελεσματική για την προστασία των συνόρων της χώρας.

Εξωτερική πολιτική και Ιράν

Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, ο Ντόναλντ Τραμπ συμπεριέλαβε στη λίστα του τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι χάρη σε αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα τον Ιούνιο του 2025 και περιλαμβάνουν τον πόλεμο που εξακολουθεί να μαίνεται στην περιοχή μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου, «εξάλειψα την ικανότητα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο». Ο σκοπός, όπως ανέφερε, ήταν η Ισλαμική Δημοκρατία «να μην αποκτήσει ΠΟΤΕ πυρηνικά όπλα».

Επιπλέον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι «τους πρώτους 12 μήνες της προεδρίας έβαλα τέλος σε 8 πολέμους με ιστορικές ειρηνευτικές συμφωνίες», αναφέροντας ρητά «περιλαμβανομένου του πολέμου στη Γάζα». Στο ίδιο πλαίσιο, δήλωσε ότι κατάφερε «να επιστρέψουν όλοι οι ζωντανοί όμηροι στις οικογένειές τους, τόσο οι ζωντανοί όσο και οι νεκροί», σε μια προφανή αναφορά στην απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεσή της εναντίον του Ισραήλ.

Οικονομία και φορολογικές πολιτικές

Στο οικονομικό πεδίο, ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε στους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνησή του σε εισαγόμενα προϊόντα. Όπως υποστήριξε, οι υψηλοί αυτοί δασμοί επιβλήθηκαν σε εισαγωγές από πολλούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, με στόχο «να ανακάμψει η αμερικανική μεταποιητική βιομηχανία». Αυτή η πολιτική παρουσιάζεται ως βασικός παράγοντας για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και οικονομίας.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι υπέγραψε νόμους για «τις μεγαλύτερες μειώσεις φόρων στην Αμερικανική Ιστορία». Αυτή η κίνηση, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβαλε σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και στην ελάφρυνση των φορολογουμένων, αποτελώντας ένα από τα κορυφαία οικονομικά του επιτεύγματα.

Κοινωνικές πολιτικές και γλώσσα

Ανάμεσα στα υπόλοιπα σημεία που ξεχώρισε ο Ντόναλντ Τραμπ στη λίστα των επιτευγμάτων του ήταν οι πολιτικές της κυβέρνησής του για τα γυναικεία αθλήματα. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «Απαγόρευσα στους ΑΝΔΡΕΣ να συμμετέχουν σε γυναικεία αθλήματα», μια απόφαση που, όπως την παρουσιάζει, αποσκοπούσε στην προστασία των γυναικείων αθλητικών διοργανώσεων.

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος συμπεριέλαβε ως επίτευγμα την απόφαση με την οποία, όπως ανέφερε, «έκανα τα αγγλικά την επίσημη γλώσσα των ΗΠΑ». Αυτή η ενέργεια, σύμφωνα με τον ίδιο, σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην επίσημη γλωσσική πολιτική της χώρας.

Το πλαίσιο των δηλώσεων

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική περίοδο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου πλησιάζουν, και από αυτές αναμένεται να προκύψει η νέα σύνθεση του Κογκρέσου, καθορίζοντας αν οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο. Οι δηλώσεις του Τραμπ μπορούν να εκληφθούν ως μέρος της προεκλογικής εκστρατείας και της προσπάθειάς του να επηρεάσει το εκλογικό σώμα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ αποτελούν ισχυρισμούς που ο ίδιος παρουσιάζει ως απολογισμό της πολιτικής του. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται αυτομάτως ως ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα γεγονότα, αλλά ως η δική του εκδοχή των επιτυχιών της «τρίτης» θητείας του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki