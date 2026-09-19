Σαουδική Αραβία: Φλόγες και καπνός κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ

Φλόγες και ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού υψώνονται στον ουρανό από περιοχή κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν την κατάσταση σε διεθνή πρακτορεία ειδήσεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στόχος φέρονται να ήταν δύο δεξαμενές καυσίμων της εταιρείας Aramco, βόρεια του αεροδρομίου, καθώς και το κτήριο διακίνησης εμπορευμάτων του.

Οι στόχοι και οι επιπτώσεις στο αεροδρόμιο

Οι φλόγες και ο πυκνός μαύρος καπνός έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα κοντά στην κεντρική αεροπορική πύλη της χώρας. Αυτόπτες μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και δημοσιογράφοι του AFP και του Reuters, επιβεβαίωσαν την ύπαρξη του μεγάλου σύννεφου καπνού.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επιθέσεις στόχευσαν συγκεκριμένα δύο δεξαμενές καυσίμων που ανήκουν στην πετρελαϊκή εταιρεία Aramco, οι οποίες βρίσκονται στη βόρεια πλευρά του αεροδρομίου. Παράλληλα, το κτήριο διακίνησης εμπορευμάτων του αεροδρομίου φέρεται επίσης να δέχθηκε πλήγμα. Ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ τέθηκαν εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Νυχτερινές εκρήξεις και σειρήνες στην πρωτεύουσα

Λίγες ώρες πριν την εμφάνιση των φλογών και του καπνού, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας βίωσαν μια ανήσυχη νύχτα. Ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων, οι οποίες προειδοποιούσαν για πιθανό κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης.

Λίγη ώρα μετά την έναρξη των σειρήνων, ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις, οι οποίες συγκλόνισαν την πόλη. Πρόκειται για την πρώτη φορά που σημειώνονται εκρήξεις στο Ριάντ μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων με τους σιίτες αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας δεν έχει προβεί σε επίσημο σχολιασμό των πληροφοριών σχετικά με τις επιθέσεις και τις εκρήξεις. Η απουσία επίσημης τοποθέτησης αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με την έκταση των ζημιών και την ακριβή φύση των συμβάντων.

Κλιμάκωση των επιθέσεων από τους Χούθι

Η Σαουδική Αραβία έχει γίνει στόχος κλιμακούμενων επιθέσεων τον τελευταίο καιρό. Αυτές οι επιθέσεις προέρχονται από τους φιλοϊρανούς μαχητές Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν ένα μεγάλο τμήμα της γειτονικής Υεμένης. Η κατάσταση στην περιοχή έχει επιδεινωθεί, με τους Χούθι να εντείνουν τη στρατιωτική τους δράση.

Πρόσφατα, οι μαχητές Χούθι κατέλαβαν περιοχές στις δυτικές ακτές της Υεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτή η κίνηση είχε ως αποτέλεσμα την απώθηση των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από έναν συνασπισμό υπό την ηγεσία του Ριάντ. Η επέκταση του ελέγχου των Χούθι σε στρατηγικές περιοχές αυξάνει την ένταση στην ευρύτερη περιοχή.

Αλλαγή στόχων στις επιθέσεις

Μέχρι πρότινος, τα πλήγματα που εξαπέλυαν οι Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας είχαν ως κύριο στόχο συγκεκριμένες περιοχές. Αυτές περιλάμβαναν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στον νότο της χώρας ή κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι προηγούμενες επιθέσεις των Χούθι πραγματοποιούνταν σε περιοχές που βρίσκονταν μακριά από την πρωτεύουσα, το Ριάντ. Η πόλη δεν είχε απειληθεί άμεσα από την επανέναρξη των εχθροπραξιών, οι οποίες είχαν ξεκινήσει τον Ιούλιο. Η τωρινή επίθεση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ σηματοδοτεί μια πιθανή αλλαγή στην τακτική των Χούθι, φέρνοντας τις συγκρούσεις πιο κοντά στο κέντρο της Σαουδικής Αραβίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki