Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει νέα όρια στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε ένα αποφασιστικό βήμα για την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας το πράσινο φως στην πρόταση νόμου «EU KIDS Act». Η νέα νομοθεσία εισάγει αυστηρούς κανόνες σχετικά με την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθορίζοντας συγκεκριμένα ηλικιακά όρια και ενισχύοντας τον ρόλο των γονέων στον διαδικτυακό κόσμο των παιδιών.

Η πρόταση της Κομισιόν και ο στόχος της

Η πρόταση νόμου «EU KIDS Act» αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κεντρικό στόχο τη θωράκιση των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με αυτή, οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι κατάλληλες για την ηλικία των χρηστών και ασφαλείς εκ σχεδιασμού, αντιστρέφοντας έτσι την υποχρέωση της απόδειξης της ηλικίας από τους χρήστες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα, τα παιδιά μας έρχονται σε επαφή με τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες που έχουν δημιουργηθεί ποτέ. Τεχνολογίες που δεν δημιουργήθηκαν ποτέ με γνώμονα την ευημερία τους. Ο νόμος μας για τα παιδιά (KIDS Act) αντιστρέφει το βάρος της απόδειξης — εναπόκειται στις πλατφόρμες να αποδείξουν ότι είναι ασφαλείς εκ σχεδιασμού. Και επαναφέρουμε τους γονείς στο τιμόνι, παρέχοντάς τους τα εργαλεία για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να περιηγηθούν σε έναν ασφαλέστερο διαδικτυακό κόσμο».

Νέοι κανόνες ηλικιακών ορίων για τα social media

Η νέα νομοθεσία καθορίζει σαφή ηλικιακά όρια για την πρόσβαση και τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας δεν θα μπορούν να δημιουργούν ή να χρησιμοποιούν προσωπικούς λογαριασμούς στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Για παιδιά ηλικίας από 13 έως και κάτω των 15 ετών, η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία «μίνι λογαριασμών» μέσω του λογαριασμού των γονέων ή κηδεμόνων τους. Οι αυτόνομοι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα επιτρέπονται μόνο από την ηλικία των 15 ετών και άνω, υιοθετώντας έτσι μια σταδιακή προσέγγιση στη διαδικτυακή αυτονομία των ανηλίκων.

Οι υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών

Οι πάροχοι υπηρεσιών θα έχουν πλέον την υποχρέωση να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι κατάλληλες για την ηλικία των χρηστών και ασφαλείς εκ σχεδιασμού. Αυτό αντιστρέφει το βάρος της απόδειξης, καθώς πλέον οι πλατφόρμες καλούνται να διασφαλίσουν την ασφάλεια των ανηλίκων χρηστών τους.

Επιπλέον, οι πλατφόρμες θα πρέπει να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών κατά τη δημιουργία λογαριασμού, χρησιμοποιώντας εργαλεία που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα. Όσον αφορά τους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς, οι πάροχοι θα πρέπει να εκτιμούν την ηλικία του χρήστη με βάση εύλογους δείκτες. Οι μεγάλες πλατφόρμες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς για ανηλίκους και να υποβάλλουν σχέδια συμμόρφωσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικές ρυθμίσεις για τους «μίνι λογαριασμούς»

Οι «μίνι λογαριασμοί» που προορίζονται για παιδιά ηλικίας 13 έως 14 ετών θα λειτουργούν υπό γονικό έλεγχο. Μέσω αυτών, τα παιδιά θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο που είναι κατάλληλες για την ηλικία τους. Οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτών των λογαριασμών θα πρέπει να διαθέτουν δικλίδες ασφαλείας, ενώ θα υπάρχει και περιορισμός χρήσης έως μία ώρα την ημέρα.

Στο πλαίσιο των «μίνι λογαριασμών», τα AI chatbots θα είναι απενεργοποιημένα από προεπιλογή και δεν θα επιτρέπεται να καλλιεργούν συναισθηματική εξάρτηση. Για τα μικρότερα παιδιά, από 3 έως και κάτω των 13 ετών, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά θα μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικά σχεδιασμένες, φιλικές προς τα παιδιά υπηρεσίες διαμοιρασμού βίντεο, μέσω λογαριασμών που διαχειρίζεται ο γονέας ή ο κηδεμόνας. Στόχος αυτών των ρυθμίσεων είναι να αναγνωριστεί ο ρόλος των γονέων στην υποστήριξη της σταδιακά αυτόνομης και ασφαλούς ανάπτυξης των παιδιών στο διαδίκτυο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis