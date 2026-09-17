Τα Φίτζι κήρυξαν εθνική έκτακτη ανάγκη λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων HIV

Σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης για την υγεία κηρύχθηκαν χθες τα Φίτζι, καθώς αντιμετωπίζουν μια ραγδαία αύξηση των μολύνσεων από τον ιό HIV. Η κυβέρνηση του νησιωτικού έθνους ανακοίνωσε σχέδια για την ενίσχυση της πρόσβασης σε εξετάσεις, πρόληψη και θεραπεία, καθώς τα στοιχεία δείχνουν μια ανησυχητική εξάπλωση της επιδημίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση της κυβέρνησης στο Facebook, 2.016 άνθρωποι διαγνώστηκαν με τον ιό το 2025. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ένας στους 60 ενήλικες και δύο στις 100 εγκύους ζει με τη νόσο AIDS, ένας αριθμός που είναι κατά 16 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με το 2019.

Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων

Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι οι νέες διαγνώσεις του ιού αυξήθηκαν πέρυσι κατά 27%. Αυτή η αύξηση υποδηλώνει ότι η επιδημία, η οποία στο παρελθόν αφορούσε κυρίως τους τοξικομανείς, εξαπλώνεται πλέον ευρύτερα στον πληθυσμό των Φίτζι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τον περασμένο χρόνο γεννήθηκαν 59 βρέφη με HIV. Από αυτά, 18 έχασαν τη ζωή τους προτού συμπληρώσουν τον πρώτο χρόνο της ζωής τους, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις επιπτώσεις της στην πιο ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού.

Τα στοιχεία του UNAIDS και οι δηλώσεις

Τα Φίτζι, μια χώρα με περίπου 900.000 κατοίκους, εκ των οποίων το ένα τρίτο είναι ηλικίας μεταξύ 15 και 35 ετών, αντιμετωπίζουν μια από τις πιο ραγδαίες αυξήσεις νέων κρουσμάτων παγκοσμίως, σύμφωνα με το UNAIDS, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το AIDS/HIV.

Η Υπηρεσία του ΟΗΕ εκτιμά ότι πέρυσι 9.100 κάτοικοι των Φίτζι ήταν οροθετικοί. Ωστόσο, μόνο το 39% από αυτούς γνώριζαν την κατάστασή τους, ενώ μόλις το 22% λάμβανε θεραπεία με αντιρετροϊκά φάρμακα. Αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν ένα σημαντικό κενό στην ανίχνευση και τη διαχείριση της νόσου.

Ο υπουργός Υγείας, Ατόνιο Λαλαμπαλάβου, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Κηρύσσω επίσημα εθνική έκτακτη ανάγκη για τον HIV στα Φίτζι». Η εκτελεστική διευθύντρια του UNAIDS, Ουίνι Μπιανίμα, πρόσθεσε ότι «Τα Φίτζι αναγνωρίζουν την κρισιμότητα της κατάστασης και εντείνουν τις προσπάθειές τους», τονίζοντας παράλληλα ότι «Αυτό αποτελεί και μια υπενθύμιση για τη διεθνή κοινότητα ότι το AIDS δεν έχει εξαλειφθεί».

Τρόποι μετάδοσης και ο ρόλος των Φίτζι

Ανάμεσα στα κρούσματα για τα οποία είναι γνωστός ο τρόπος μετάδοσης, περισσότερα από τα μισά συνδέονται με τη σεξουαλική επαφή. Επιπλέον, περισσότερα από 42% των κρουσμάτων συνδέονται με την ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με το UNAIDS.

Όπως και άλλα νησιά του Ειρηνικού, τα Φίτζι αποτελούν έναν κόμβο διακίνησης ναρκωτικών. Αυτά τα ναρκωτικά προορίζονται για τις επικερδείς αγορές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, γεγονός που μπορεί να συμβάλλει στην εξάπλωση του ιού μέσω της ενδοφλέβιας χρήσης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr