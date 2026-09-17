Η Κομισιόν απαντά στις απειλές Τραμπ για τη συνεργασία ΕΕ-Καναδά

Οι Βρυξέλλες προχώρησαν σήμερα σε δηλώσεις με σκοπό να καθησυχάσουν τις ανησυχίες που προέκυψαν μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Οι απειλές αυτές αφορούσαν το σχέδιο σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά, με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπογραμμίζουν ότι η εν λόγω συνεργασία δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση συμμαχία που στρέφεται κατά των ΗΠΑ.

Η αντίδραση του πρώην Αμερικανού προέδρου ήρθε χθες, Τετάρτη, μετά την πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να γίνει ο Καναδάς το πρώτο «συνδεδεμένο μέλος» της ΕΕ, μια κίνηση που ερμηνεύτηκε διαφορετικά από την Ουάσινγκτον.

Η πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Χθες, Τετάρτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσίασε μια σημαντική πρόταση για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, πρότεινε ο Καναδάς να καταστεί η πρώτη χώρα που θα λάβει την ιδιότητα του «συνδεδεμένου μέλους» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόταση αυτή διατυπώθηκε δημοσίως με την παρουσία του Καναδού πρωθυπουργού, Μαρκ Κάρνεϊ, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία και το βάθος της πρωτοβουλίας για τις δύο πλευρές. Πέρα από την ιδιότητα του συνδεδεμένου μέλους, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε επίσης η χώρα της Βόρειας Αμερικής να γίνει μέλος του μελλοντικού «Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας», ενός οργάνου τη δημιουργία του οποίου προωθεί ενεργά η ίδια.

Η έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύνδεση με τον Καναδά προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος απείλησε χθες, Τετάρτη, να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την ΕΕ, αντιδρώντας σθεναρά στην πρωτοβουλία αυτή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την ενόχλησή του, χαρακτηρίζοντας την πρόταση «γελοία». Προχώρησε σε σαφείς απειλές, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αν το κάνουν, αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλω πολύ σοβαρούς τελωνειακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη σε πολλά πράγματα».

Οι καθησυχαστικές δηλώσεις των Βρυξελλών

Σε απάντηση στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, οι Βρυξέλλες έσπευσαν σήμερα να διευκρινίσουν τη φύση και τους στόχους του σχεδίου σύνδεσης με τον Καναδά. Ο Όλοφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εμπορίου, υπογράμμισε με έμφαση ότι η εν λόγω πρωτοβουλία δεν στρέφεται εναντίον κανενός.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γκιλ τόνισε εμφατικά: «Η πρόταση για ενίσχυση της σύμπραξής μας με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός». Αυτή η δήλωση έγινε με σκοπό να καθησυχάσει τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και να αποσαφηνίσει τους πραγματικούς στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής, τονίζοντας τον συνεργατικό χαρακτήρα της.

Οι Βρυξέλλες ξεκαθάρισαν ότι το σχέδιο σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά «δεν είναι σε καμία περίπτωση μια συμμαχία που στρέφεται κατά των ΗΠΑ», επιδιώκοντας να αποκλιμακώσουν την ένταση.

Το ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων

Η κίνηση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση των δεσμών με τον Καναδά έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Καναδάς βρίσκεται εν μέσω ενός πλήρους εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ, υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ. Ως εκ τούτου, ο Καναδάς επιδιώκει ενεργά την εύρεση και ανάπτυξη νέων εταίρων για την ενίσχυση των διεθνών του σχέσεων και την διαφοροποίηση των εμπορικών του δεσμών.

Από την πλευρά της, η Ευρώπη αντιμετωπίζει επίσης μια περίοδο ταραχωδών σχέσεων με την Ουάσινγκτον. Στο πλαίσιο αυτό, αναζητά υποστήριξη για τη στρατηγική της, η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη μιας νέας ισορροπίας ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις, την Κίνα και τις ΗΠΑ, διαμορφώνοντας ένα πιο ανεξάρτητο και πολυπολικό διεθνές περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki