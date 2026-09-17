Η Μεσόγειος θερμαίνεται και γίνεται πιο αλμυρή, δείχνει νέα μελέτη

Νέα επιστημονική έρευνα φέρνει στο φως ανησυχητικά στοιχεία για την κατάσταση της Μεσογείου, καθώς αποδεικνύεται ότι ολόκληρη η λεκάνη γίνεται θερμότερη και πιο αλμυρή με ολοένα ταχύτερο ρυθμό. Αυτή η εξέλιξη θεωρείται μια πρώιμη ένδειξη για τις ευρύτερες επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του κλίματος και σε μεγαλύτερες ωκεάνιες λεκάνες. Η επιτάχυνση των φαινομένων είναι ιδιαίτερα έντονη στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο, ενώ στην Αδριατική Θάλασσα οι αλλαγές φτάνουν μέχρι τον πυθμένα.

Τα ευρήματα της νέας μελέτης

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Αμερικανικής Ένωσης Γεωφυσικών «Geophysical Research Letters», κατέδειξε ότι τα ανώτερα 100 μέτρα της Μεσογείου είναι περίπου δύο βαθμούς Κελσίου θερμότερα σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 1950-1999. Αυτό το εύρημα υπογραμμίζει την ταχύτητα με την οποία μεταβάλλονται οι συνθήκες στη θάλασσα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η άνοδος της θερμοκρασίας και η αύξηση της αλατότητας παρατηρούνται σχεδόν παντού στην Μεσόγειο, με την επιτάχυνση να είναι εμφανής σε όλες τις περιοχές. Η Ευρώπη, στην οποία ανήκει και η Μεσόγειος, καταγράφεται ως ένα από τα πρώτα μεγάλα «θύματα» της κλιματικής κρίσης, με τη συγκεκριμένη θάλασσα να παρουσιάζει έναν ταχύτερο ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας και της αλατότητας σε σχέση με το παρελθόν.

Εμβάθυνση στην έρευνα και προηγούμενα στοιχεία

Προηγούμενες μελέτες είχαν ήδη εντοπίσει ενδείξεις ότι η θέρμανση στην επιφάνεια της Μεσογείου επιταχύνεται. Ωστόσο, δεν είχε μετρηθεί με ακρίβεια εάν αυτή η αλλαγή επεκτείνεται και κάτω από την επιφάνεια των υδάτων, ούτε αν συμβαίνει σε ολόκληρη τη Μεσόγειο λεκάνη. Η νέα έρευνα καλύπτει αυτό το κενό, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

Ερευνητές από το Ινστιτούτο Ruder Boskovic της Κροατίας είχαν καταγράψει πρόσφατα μια πρωτοφανή αύξηση της θερμοκρασίας και της αλατότητας στα βαθιά νερά της νότιας Αδριατικής. Παράλληλα, είχαν παρατηρήσει ενδείξεις αλλαγών σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων περιοχών με ασυνήθιστα αλμυρά επιφανειακά νερά, κάτι που ιστορικά παρατηρούνταν μόνο στο ανατολικότερο τμήμα της θάλασσας.

Μεθοδολογία και ποσοτικά δεδομένα

Για να διερευνήσουν περαιτέρω αυτές τις ενδείξεις, οι ίδιοι ερευνητές συγκέντρωσαν μετρήσεις θερμοκρασίας και αλατότητας από διάφορες ερευνητικές αποστολές που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Τα δεδομένα που αναλύθηκαν κάλυψαν μια εκτεταμένη περίοδο, από το 1950 έως το 2025, επιτρέποντας μια λεπτομερή παρακολούθηση των μεταβολών.

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η θερμοκρασία και η αλατότητα αυξάνονται σχεδόν παντού στην Μεσόγειο, και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό. Σε ορισμένες περιοχές, η θερμοκρασία αυξάνεται κατά έως και 0,3 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία. Παράλληλα, το νερό γίνεται πιο αλμυρό κατά περίπου ένα δέκατο του γραμμαρίου ανά κιλό νερού σε κάθε δεκαετία, ποσοστά που δείχνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Επιπτώσεις στην κυκλοφορία των υδάτων

Οι διαφορές στην πυκνότητα του θαλασσινού νερού αποτελούν τον βασικό μηχανισμό που κινητοποιεί τη βαθιά κυκλοφορία των θαλασσών. Η θέρμανση του νερού έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται ελαφρύτερο, ενώ η προσθήκη αλατιού το καθιστά βαρύτερο. Αυτές οι δύο μεταβολές, η αύξηση της θερμοκρασίας και της αλατότητας, αυξάνονται ταυτόχρονα.

Επειδή και οι δύο αυτές μεταβολές αυξάνονται, η πυκνότητα των νερών της Μεσογείου έχει αλλάξει πολύ λιγότερο από ό,τι η θερμοκρασία ή η αλατότητά τους μεμονωμένα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα σύνθετο σύστημα όπου οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία των υδάτων μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανείς στην πυκνότητα, αλλά επηρεάζουν άλλες παραμέτρους.

Η περίπτωση της Αδριατικής και η μεταφορά θερμότητας

Μια ιδιαίτερα ανησυχητική διαπίστωση της μελέτης είναι ότι από το 2000 και έπειτα, τα βαθιά νερά της νότιας Αδριατικής έχουν θερμανθεί περίπου έξι φορές ταχύτερα από εκείνα μιας τυπικής μεσογειακής λεκάνης. Αυτό υποδηλώνει μια τοπική εντατικοποίηση του φαινομένου, η οποία χρήζει περαιτέρω παρακολούθησης.

Όσο η αύξηση της αλατότητας υπερισχύει της επίδρασης της θέρμανσης, το νερό εξακολουθεί να βυθίζεται στα βαθιά στρώματα της θάλασσας. Με αυτόν τον τρόπο, μεταφέρει πλέον αυτή τη θερμότητα στα βάθη της Μεσογείου, συμβάλλοντας στην υπερθέρμανση και των βαθύτερων υδάτων, ένα φαινόμενο που έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit